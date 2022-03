Premios Óscar 2022: ¿qué le pasó a Liza Minnelli y por qué está en silla de ruedas?

Más allá del cachetazo e insulto de Will Smith a Chris Rock, otro momento que se llevó las miradas en la 94° ceremonia de los premios Óscar fue la aparición de Liza Minnelli, una de las máximas leyendas del espectáculo, junto a Lady Gaga.

La intérprete de “Bad Romance” acompañó a la estrella de “Cabaret” (1972), ya que esta última se moviliza hace varios meses en una silla de ruedas. Ambas artistas presentaron el máximo premio de la noche, el de mejor película, que fue para “CODA” (se puede ver en Amazon Prime Video en América Latina).

La multitud vitoreó ante la sorpresiva presencia de Minnelli, lo que provocó que la actriz de “Nace una estrella” (2018) tomara la mano de su compañera y dijera: “¿Ves eso? El público te ama”.

Divinas y legendarias: Lady Gaga y Liza Minnelli en la 94° entrega de los premios Óscar (AP)

Entonces, la ganadora EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony) revisó sus notas y reconoció: “No entiendo”.

Gaga la tranquilizó: “Sabés cómo me encanta trabajar con leyendas. Y me siento honrada de presentar el premio final de la noche con una verdadera leyenda del mundo del espectáculo”.

Según el expublicista de Minnelli, Scott Gorenstein, la propia “Lady Gaga solicitó que Liza presentara el premio con ella” para honrar tanto su carrera como el 50° aniversario de la película musical “Cabaret”, por la que Minnelli alzó la estatuilla dorada.

Liza Minnelli anunció a "CODA" como ganadora del Óscar a mejor película (AP)

Entre bromas -y también evidenciando sus problemas de salud-, Liza Minnelli repitió después de anunciar los nominados: “¡Hola a todos! Estoy muy feliz de estar aquí, especialmente con ustedes. Soy su mayor admiradora”.

¿Qué le pasó a Liza Minnelli en la salud?

En las redes sociales, los televidentes de los Óscar 2022 se emocionaron ante la simpatía y entereza de Liza Minnelli pese a los problemas de salud que atraviesa hace varios años.

La artista de 76 años ha tenido múltiples inconvenientes, especialmente en las últimas dos décadas. El más notable es el padecimiento de encefalitis viral, que la llevó a estar hospitalizada en 2000.

Liza Minnelli, mítica actriz y cantante (Archivo)

Se trata de una inflamación del cerebro que, más allá de algunos síntomas como fiebre o dolor de cabeza, puede provocar confusión, convulsiones o problemas sensoriales o motrices.

“No podía caminar y no podía hablar, y me dijeron que no lo haría... nunca más”, admitió la actriz años más tarde a NBC.

Minnelli también superó un cáncer de mama, por el que tuvo que entrar en quirófano en dos ocasiones.

En 2013, se rompió las muñecas y se operó de la espalda por dos discos vertebrales aplastados al año siguiente.

Previamente, y por distintas caídas, Liza se había sometido a una cirugía de reemplazo de cadera y a otra de rótula en 2003, además de una reconstrucción de la mandíbula en 2007.

Liza Minnelli y su mamá Judy Garland, otra leyenda de Hollywood (Archivo)

Según una entrevista de 2008 con The Guardian, Liza Minnelli se extirpó en 1997 los pólipos de sus cuerdas vocales, lo que causó que se tomara una pausa de 18 meses en ese momento.

Pero décadas antes, la también actriz de “Arrested Development” había atravesado por alcoholismo y drogadicción cuando murió su madre, la también legendaria Judy Garland, en 1969.

Liza habló sobre su salud en 2018 y dejó en claro que nada la frenará, tal como quedó demostrado en la última fiesta de los premios Óscar: “¡Todavía tengo mucho por vivir!”.