No estoy en el lugar indicado: qué pasa cuando nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no nos gusta.

Nos la pasamos corriendo de un lado para el otro, buscando, queriendo alcanzar metas, y cuando las logramos, volvemos a sentir ese vacío y esa sensación de que algo nos falta. Creo que esto pasa porque no nos hemos detenido realmente para ponernos a pensar ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué me gustaría experimentar en cada una de mis dimensiones?, En lo laboral, en lo familiar, en mi tiempo libre.

Parar es lo que nos enfoca, lo que nos permite eliminar las obligaciones y las urgencias de nuestra mente para darle espacio a lo que realmente es importante para nosotros ¿Cuál es el gran costo de no hacerlo? Llegar al final de nuestra vida, mirar para atrás y no estar satisfechos. Es alto, ¿Verdad?

En caso de que te des cuenta de que no estás haciendo realmente lo que te gusta, no hace falta dar un portazo y empezar todo de cero. Claro que no. Es empezar a darte cuenta de que todo lo que has hecho hasta ahora te ha dejado nutrido, con aprendizajes, con habilidades, con relaciones. Y desde ese lugar empezar a visualizar un futuro diferente.

¿Cómo darse cuenta cuando uno no está en el lugar indicado?

Es ir paso a paso, desde el mismo lugar en que estás. Para eso es muy bueno empezar a generar espacios en donde puedas parar, espacios de silencio, espacios de estar con vos mismo, sin interrupciones. La naturaleza y la música son muy buenas compañeras para eso.

También reflexionar antes de acostarte y empezar a conocerte más. Podrías preguntarte: ¿Qué hice bien hoy?, ¿Qué hice mal?, ¿Qué podría haber hecho diferente?

Otra cosa que ayuda mucho en el autoconocimiento es interpretar más profundamente tus emociones. Esta es una capacidad que ayuda mucho a empezar a estar más consciente y lo más importante, empezar a relacionarte mejor con los demás, lo cual te llevará a sentirte mejor.

Cuando vayas encontrando esos momentos de quietud, de estar con vos mismo, muy seguramente empezarán a aparecer nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos caminos. Algo muy útil es tener siempre a mano una bitácora, una libretita en la que vayas registrando todo lo que se te vaya ocurriendo y cada tanto releerla.

Algo muy importante es empezar a estar conectado con las diferentes situaciones que vayas viviendo y un elemento clave es abrirte a nuevas relaciones. Relacionarse con nuevas personas empieza a abrir un mundo nuevo antes desconocido. Y muchas veces en esas conversaciones empiezan a aparecer nuevos proyectos. Pero para eso hay que crear los estados emocionales propicios, abrirse a la curiosidad, aprender a gestionar los miedos, saber de qué personas ya no es bueno estar cerca y lentamente empezar a alejarse. Sin portazos, con paciencia.

Mientras tanto seguí haciendo la misma vida, pero poco a poco empezarás a ver que empieza a cambiar tu entorno, empiezan a cambiar tus relacionas, empiezas a hacer cosas que antes no habías hecho, y notas que estás aprendiendo.

Muchas veces para llegar a esos estados, primero hay que haber pasado por verdaderos infiernos. Pero desde mi punto de vista, son los que nos dejan el real aprendizaje, si elegimos verlo, por supuesto. Por eso no hay que temer a los momentos difíciles. Hay que aprender a decirse “esto también pasará”, como nos han enseñado tantos sabios de la antigüedad.

Si estás pensando en emprender, rodéate de emprendedores exitosos. Si estás queriendo mejorar como persona, rodéate de buenas personas. Si estás queriendo salir de tu zona de confort, rodéate de personas que lo hayan hecho, para aprender de ellas. Y en el momento menos pensado, te encontrarás con una nueva vida, con nuevas relaciones y experimentando la plenitud, ¿Vale la pena? Estoy segura de que coincidiremos que sí.

Mi nombre es Julieta Casnati, Master Coach Internacional, y si querés saber más sobre coaching, ingresá a nuestra cuenta de Instagram @coachingpsicologicointegral para enterarte de todo lo que tenés que saber sobre nuestra academia ¡Nos vemos en la próxima columna!