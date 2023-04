Medina Beauty House, una estética dedicada a la magia y la transformación

Reconocidos por brindar una atención cálida, un espacio lleno de paz y una experiencia única. Especialistas de servicios novedosos que manifiestan no solo trabajar con el aspecto físico y corporal, sino también con el lado espiritual y energético de sus clientes.

Majo Medina, fundadora y socia de la estética Medina Beauty House, nos contara más a fondo sobre este grandioso proyecto conformado por un equipo familiar.

¿Cómo inicio el proyecto y como se llevó a cabo el proceso de adaptación a un nuevo país?

Dejar todo atrás y comenzar desde cero en un país totalmente distinto al tuyo, no es la opción más sencilla, gracias a Dios tuvimos la gran bendición de llegar un país único y a una ciudad mágica como lo es Mendoza, donde nos recibieron con mucho amor y respeto, lo cual hizo que el proceso fuera mucho más fácil de llevar.

El proyecto MBH es una empresa familiar compuesta por 5 socios: Caro, Ana, Kevin, Jesús y yo. Nació hace 3 años cuando tomamos la decisión de compartir al público mendocino lo que ofrecíamos en Venezuela, al principio los únicos servicios que ofrecíamos era diseño de cejas y maquillaje para eventos, pero a medida que fue pasando el tiempo, sumamos lifting de pestañas y un servicio tendencia de Venezuela que nos convirtió en pioneros en Mendoza llamado Cirugía Capilar.

Cuéntanos un poco más sobre los servicios que ofrecen y la metodología de trabajo

Somos una estética integral que abarcamos varios servicios y cada vez queremos ir abarcando mucho más. Actualmente contamos con:

1. Lifting de Pestañas: el lash lifting realza y levanta tus pestañas naturales, obteniendo como resultado una mirada mucho mas llamativa sin necesidad de extensiones, maquillaje, ni rizador. A parte aplicamos un Botox que es una nutrición que las ayuda estar más fuertes y tener un crecimiento abundante.

Tiene una duración de 30 a 45 días.

2. Cirugía Capilar: es la solución deseada y favorita para todas aquellas personas que tienen un cabello dañado, seco, con frizz y ondas molestas. La cirugía capilar es un tratamiento que trajimos desde Venezuela, es magia pura, revive y transforma los cabellos aportándole vitalidad, brillo, sedosidad, elimina el frizz y deja el cabello mucho más lacio y sin ondas.

3. Diseño de Cejas: consiste en darle la forma adecuada e ideal al marco de tu rostro. No modificamos en lo absoluto el grosor, ya que hoy en día no se utilizan las cejas delgadas o finas. Con el diseño de cejas consigues simetría y prolijidad y en el caso de tener las cejas muy delgadas, con espacios o desiguales, trabajaremos y aplicaremos una técnica de recuperación especial y efectiva, donde te ayudaremos a darle la forma que siempre soñaste.

4. Laminado de Cejas: también conocido como brow lamination, es un tratamiento que busca darle dirección y definición a las cejas por un tiempo prolongado. Esta es la solución para aquellas cejas donde los vellos siguen un patrón diferente, o son despeinadas, rebeldes y onduladas.

5. Maquillaje: Manejamos la naturalidad y el empoderamiento como base en nuestros maquillajes, nos identificamos por resaltar la piel y los ojos y con esto conseguir un resultado natural glam. Maquillamos a egresadas, quinceañeras, eventos sociales y nuestra especialidad novias.

6. Línea de productos: Desde principios de febrero lanzamos al mercado la venta al mayor y al detal de nuestra mágica línea de productos capilares, desde el producto de la cirugía capilar hasta nuestros shampoos y acondicionadores estrellas del estudio. Esta oportunidad es ideal para aquellas personas que tengan una estética, peluquería o deseen emprender en el mundo estético.

Contamos también con otro producto mágico llamado Edén que es un serum estimulante de crecimiento para cejas, compuesto de aceite de ricino, aceite de almendra y vitamina e.

7. Cursos: actualmente contamos con un solo curso en la academia; el curso online de Auto Maquillaje Natural Glam, es un curso bastante completo donde enseñamos desde la preparacion de la piel, hasta la aplicacion de la base, delinieado, aplicacion correcta del iluminador, coreccion de ojeras etc. Desde los conocimientos más básicos hasta los más avanzados y profesionales. Cualquier persona puede tomarlo tenga o no conocimientos en la materia, una vez adquirido puedes verlo cuantas veces desees no tiene límite de caducidad. Está compuesto por más de 20 módulos sencillos y prácticos.

Proximamente estaremos anunciando los cursos de Diseño de Cejas, Laminado, Lifting y Cirugia Capilar

Leyendo las reseñas y comentarios que dejan sus clientes en la página de instagram, la gran mayoría habla sobre la energía que manejan el lugar, la atención que les brindad y las charlas terapéuticas que tienen, ¿podrías contarnos un poco más sobre esto?

Todos en el equipo estamos conscientes de la importancia de una buena atencion, priorizamos el mantener un espacio lleno de buena energía y de paz, buscando brindar no solo un servicio de calidad, sino una experiencia completa. Nos encanta conectar con nuestros clientes porque si, tenemos tanto clientas mujeres como clientes hombres, y nos encanta crear vínculos, escucharlos, recargarlos de amor, crear una atmosfera positiva para su estadia en nuestro espacio.

Fuera de nuestra labor como profesionales en la estetica tambien nos ocupamos dia dia en cultivar nuestro lado intelectual, espiritual y personal, con eso logramos poder transferir y compartir la informacion con nuestros clientes y llegar a charlas recargadoras y terapeuticas. Tambien nos gusta verlo como una forma de gratitud a ellos por la confianza a nosotros y nuestros servicios.

Por ultimo Majo, ¿Donde esta ubicada la estetica y como hacen las personas para sacar visitarlos y sacar un turno?

La estetica esta ubicada en la calle Jose Manuel Estrada de Ciudad. Para concretar un turno debes comunicarte al whatsapp o a nuestra pagina de instagram. Andre, nuestra hermosa recepcionista respondera todas tus dudas, y te ayudara a concretar un turno.

Los invitamos a seguirnos y vivir la experiencia MBH, los esperamos en nuestro espacio para conectar, transformar y empoderar.