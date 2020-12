Matías Alé: “San Rafael me cobijó luego de la internación”

Para la mayoría de los actores el 2020 que se termina representa un año de cambios, de aceptar y sumarse a las nuevas formas de hacer teatro y encontrarle la vuelta al trabajo para no quedarse afuera de la rueda.

Pero para Matías Alé significa un momento de oportunidad, donde desempolvó un viejo proyecto que comenzó a gestar en 2015 y finalmente esta noche verá la luz. Se trata de su primer unipersonal “Un loco lindo”, la obra con la que regresa a los escenarios, pero en soledad y por streaming.

El título no es casual. Tras sufrir un brote psicótico y una posterior internación hace cinco años, el actor dio un vuelco en su vida y fue una experiencia que lo marcó para siempre. Sin restarle importancia a la salud, Ale se toma con humor el estado de locura y será parte de las reflexiones y anecdotario que desandará en el show, que tendrá una única función online hoy, a las 21.30 horas.

“Me llegó el momento. Este proyecto lo estamos preparando hace cinco años con los chicos de Nido Productora, que trabajamos mucho juntos y me dirige Fernando Pérez. Lo comenzamos a escribir en el 2015 y se postergó. Luego tuve el problema de salud y cuando salí de la internación y ese proceso no me animé a subirme solo al escenario”, recuerda Matías Alé sobre los primeros años después del suceso que lo marcó para siempre.

A lo largo de las temporadas, el actor es un fijo en la comedia veraniega. “Mister Amor, casi casi un galán” y “Ellas Mandan” fueron las dos obras que protagonizó con una exitosa temporada en San Rafael, lugar al que adora y donde planea volver.

“San Rafael me cobijó en los dos primeros veranos después de mi internación. La gente vino al teatro y me hizo sentir muy bien. Y tengo muchos amigos, es un lugar que quiero mucho y espero volver pronto”.

“Mi mujer se llama Mauricio” es la comedia con la que ocupó la cartelera de Carlos Paz las dos últimas temporadas. Y ahora sucedió el empujón final para que con quince años de experiencia en el teatro y la actuación decida pegar el salto.

“Este año cuando empezó la pandemia comencé a hacer radio en Radio Colonia y me animé a retomar el proyecto. Empezamos a ensayar tres meses y me lancé a hacer mi unipersonal y mi streaming”.

-¿El texto es el mismo que escribiste en 2015?

-No. Lo hemos retocado. No es el mismo espectáculo, más allá que la columna vertebral de la obra es similar. Pero después incluimos lo que fue mi internación, siempre con mucho respeto pero tratado con algo de humor. Después tengo un segmento donde hablo del gen de la infidelidad que es el Alelo 334, que supuestamente cuatro de cada diez personas lo tenemos.

-No dudas en incluirte.

-Obvio, es que lo tengo. El Alelo 334 me hago cargo. Después incluí una anécdota cuando vino por primera vez Graciela a mi casa y en esta instancia encontré el video, y por primera vez lo voy a mostrar.

-¿Sentiste un pánico particular justo en este año especial de sumar este desafío?

-No. Mi último episodio fue hace cinco años y nunca más tuve nada. El espectáculo ya se grabó porque era una condición que teníamos de la ticketera y salió buenísimo. Yo soy muy crítico con mi trabajo, no me gusta verme, no soy partidario de tirarme flores. Pero tuve un episodio en el casting de “El hombre de tu vida”, la serie de Campanella. Ese día, en ese casting sentí que me salían las cosas sin pensarlas. Y sentí que estaba mi viejo presente, que me ayudó a que todo salga bien. Esa fue la única vez que me sentí confiado de mi laburo. Y grabando el streaming fue la segunda vez que sentí esa misma sensación.

-¿Pensás repetirlo por streaming?

-No sé si lo vamos a repetir, pero quiero tenerlo listo para cuando surjan algunas fechas en la costa o Carlos Paz, San Rafael. Es como un ensayo general, para que los productores lo vean y se abra esa posibilidad.

-¿Tenés propuestas para hacer teatro este verano?

-Sí, me ofrecieron sumarme a una comedia en Carlos Paz pero no lo tomé porque estoy con mi unipersonal. También está la posibilidad de trabajo en Mar del Plata y en San Rafael. Calculo que en estos quince días se va a definir.

-¿Sentís que con este trabajo vas a mostrar otra faceta tuya?

-La verdad que subirse a un escenario, estar casi una hora y media solo hablando, pasando por un montón de climas, no ser monotemático, tener matices y creo que este show es una buena carta de presentación para mi futuro.

Un tipo agradecido

Simpático, charlatán y entrador, Matías Alé alcanzó la popularidad a comienzos de los 2000 cuando comenzó una relación con la actriz y vedette Graciela Alfano. Fueron una de las parejas de la farándula de ese momento, hasta su separación en 2008.

Entre escándalos y nuevos amores, Matías Alé fue haciendo su camino como actor en teatro y televisión, con el carisma y la gracia que los caracteriza.

-¿Sentís que siempre tuviste apoyo de los amigos o personas que te conocen del espectáculo?

-Siempre tuve apoyo, de mis colegas, de los periodistas, no solamente conmigo, si no con mi familia que la estaban pasando mal y siempre fueron muy respetuosos. Siempre me sentí muy acompañado y apoyado.

-¿Se puede decir que sos un hombre con suerte?

-Yo digo siempre que la primera oportunidad te la dan, la segunda te la ganas y la tercera no existe. Yo estoy transitando la segunda oportunidad. Y por suerte siempre tuve trabajo, incluso el verano que no pude trabajar porque recién salía de la internación me llamaron para darme una mano. Siempre tuve propuestas laborales muy interesantes.

-¿Estás en pareja?

-No. Me gustaría volver a enamorarme, pero no sé si es el momento. Tuve grandes amores, pero sé que me falta vivir un gran amor que seguramente será la mujer con la que forme una familia. Tengo ganas de encontrarla, pero no sé si hoy es el día.

-¿Te gustaría ser padre?

-Sí. Todos mis amigos tienen hijos, tengo dos ahijados. Y creo que el día que me toque voy a ser buen padre, pero no es una prioridad en mi vida.

-¿Graciela fue uno de tus grandes amores?

-Sí. Con Graciela convivimos casi diez años y tenemos una linda relación. De hecho hablé por teléfono ayer porque le consulté si podía sumar la anécdota y el material con ella en el streaming, y me dijo que no había drama. Tengo muy buena relación con Graciela.

Maradona y una coincidencia inesperada

Tras la muerte de Diego Maradona surgieron las anécdotas y vivencias de los famosos con el ídolo. Invitado al programa de Juanita Viale, Matías Ale recordó el día que Diego Maradona lo llamó y él le cortó el teléfono.

Sin creerlo, el actor habló con el ex futbolista que le dijo una frase que guardó para siempre. Pero su relación con el Diez no quedó ahí, el destino y las circunstancias hicieron que los restos del ídolo descansen en el cementerio parque Bella Vista, que fue propiedad de la familia Alé. Los restos del futbolista fueron sepultados a 80 metros de la tumba de su papá, que falleció en 1997.

“Que tu ídolo esté cerca de tu otro ídolo es muy movilizante. Yo trabajé en ese cementerio y la capilla del cementerio se llama San Benito en honor a mi papá, porque era creyente de San Benito. Es muy loco que esté a 80 metros de donde descansa mi viejo”, comentó en el magazine “Hay que Ver” conducido por José María Listorti.

La Ficha

MATÍAS ALE EN “UN LOCO LINDO”

Día y hora: hoy, a las 21.30. Entrada: $450. En www.tcketek.com.ar