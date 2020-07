Marley: sus planes personales y profesionales y su vida con Mirko

Marley no necesita demasiada presentación. Desde su debut a finales de los ’80 en la televisión argentina, no paró de marcar hitos. Primero fue Teleshow, el programa con el que dio el paso internacional entrevistando a estrellas de Hollywood y músicos y a mediados de los 2000 es uno de los conductores estrella de Telefé. Cada formato que conduce es sinónimo de éxito. Pero la llegada de su hijo Mirko cambió radicalmente su vida y el pequeño se transformó en la compañía de sus viajes y en su propio programa. Con solo dos años y medio, el niño tiene más de cinco millones de seguidores en Instagram y genera noticias a diario.

Acostumbrado a ser una persona pública, Alejandro Wiebe (su nombre real) no repara en mostrar la cotidianidad de su casa, la crianza de su hijo y además se animó a cambiar el formato de su programa en plena pandemia.

“Por el Mundo”, es el ciclo que marcó un sello en la tv nacional cuando llegó a la pantalla, donde combina viajes exóticos con la compañía de un famoso. Ahora volvió a él y recopila entrevistas y momentos inéditos desde su casa.

“La idea surgió porque ya teníamos todo listo para una nueva temporada, con los destinos armados, y de repente aparece la pandemia. Entonces fuimos cambiando de lugares, decidimos no hacer Asia, después sacamos Europa y luego llegó a América y fue imposible hacerlo con el mundo paralizado. Yo tenía unos capítulos con varias notas que no habían salido, en caso de que tuviéramos algún problema con el vivo; porque a veces surgen problemas climáticos y no podemos hacerlo. Siempre tenemos material para salir en caso de emergencia. Y en ese momento hablé con los productores y les comenté que tenía esas notas. Lo íbamos a hacer por cuatro programas, pero funciona tan bien que el canal decidió que continuáramos. Y la verdad que nosotros nos divertimos haciéndolo y siento que la gente lo agradece, porque el acompañamiento y la distensión son tan importantes como la información, en un momento de encierro y en pandemia”.

-Los programas de entretenimiento que conducís tienen mucha llegada al público. ¿Creés que la televisión tiene que entretener más y dejar la polémica de lado?

-Me parece que los programas de entretenimientos son súper necesarios y es una compañía ideal no solo en este momento. Por eso ojalá se generen nuevos formatos. Estamos en el proceso de creación para la tele.

Marley es una de las figuras más importantes de la televisión abierta y cada programa que conduce es un éxito de audiencia.

El niño estrella

Marley decidió cumplir su anhelo de ser padre mediante un vientre subrogado en Estados Unidos. Mirko es hoy el gran protagonista de su vida.

Pero también marcó un camino de exposición en los medios y las redes sociales, que fue la punta de lanza para que otras figuras del espectáculo se animaran a seguir esos pasos: cumplir el deseo de la paternidad y maternidad y hacerlo público.

-Desde que te convertirse en padre, ¿qué cambió en vos?

-Todo. Mis prioridades cambiaron, mi forma de ver la vida y mis horarios también. La forma que me organizo, todo se ve de otra manera. Además en esta etapa de los dos y tres años, la exigencia de Mirko es mayor. Es todo nuevo para mí, pero no es lo mismo el primer año de vida donde no dormís y estás cada dos horas para que se duerma. Ahora la interacción es distinta. Es muy divertido y es lo más lindo que me pasó en la vida.

-¿Cuáles son tus miedos como padre?

-Los que tiene todo padre. Siempre lo cuido mucho, lo sigo, lo miro y cualquier cosa me imagino lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, le encanta andar en triciclo rápido y aunque lo hace en el patio de la casa igual lo cuido. Se ha caído algunas veces. Y lo mismo con todos los miedos que pueden surgir más adelante cuando crezca. Creo que me asusta más el futuro cuando sea adolescente, saliendo a bailar y esperándolo o ir a buscarlo, o quedarte despierto hasta que vuelva. Creo que esa parte me da más miedo que ahora.

-Mirko es un personalidad. ¿Creés que cuando crezca un poco puede molestarle la exposición?

-La exposición se dio de manera natural, creo que cuando sos hijo de una persona famosa no hay manera de esconder eso. Una vez escuché a Nora Cárpena hablar del tema y ella lo decía muy claramente: cuando era chica, era hija de famosos y no había redes sociales, iba al teatro, acompañaba a sus padres y todo el mundo sabía quién era. Igual que cuando tuvo a sus hijos: todos sabían que eran hijos de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena. Me parece que ese tipo de cosas son inevitables. La realidad es que los tiempos cambiaron y hoy las redes sociales son un medio importante de comunicación.

Veo que hay chicos de cinco años que quieren ser youtubers. Lo veo en mis sobrinos que tienen 10 años y quieren hacer eso. Lo que estoy haciendo es dejarle un camino que él puede usar o no en un futuro. Si quiere ser médico, lo hará. Y si le divierte como a la mayoría de los chicos, lo usará como un juego. Y por otro lado el hecho de mostrar un poco lo que es nuestra vida diaria, de una familia monoparental, ayuda a un montón a que esto se viva y se vea con normalidad en un país como Argentina. Hace que nuevas familias se formen de manera natural. La gente me escribe y agradece que muestre mi familia monoparental; porque había que cambiar un poco la cabeza.

-¿Qué es lo que más te sorprende de tu hijo?

-Lo veo muy despierto y muy inquieto. Pero es su personalidad, es muy gracioso. Es muy divertido, tiene cada salidas que son divertidísimas, y me asombra cómo habla. A veces lo veo interactuar con chicos de su misma edad y él habla muchísimo. Pero creo que tiene que ver con tanto viaje. Desde que es bebé está la mitad del año viajando y se sube de manera natural al avión, saluda a todo el mundo. Creo que eso lo hizo más sociable y quizá haber escuchado tantos idiomas también le ayudó.

-¿Te cuesta poner límites como padre?

-Sí. Pero de a poco lo voy haciendo y él va tirando de la soga hasta dónde puede llegar. Así que vamos los dos aprendiendo a encontrar el equilibrio.

-Comentaste que querés que Mirko tenga un hermano, ¿pensás en tener otro hijo?

-Sí me gustaría. Pero es un proceso largo y difícil, y no todo es como uno quiere. Primero quiero averiguar si la donante, la madre biológica de Mirko tiene ganas de volver a serlo. Y después hay un montón de cosas que no dependen de uno sino de la naturaleza, Dios o como uno lo sienta. Asique veremos cómo se dan las cosas.

-¿Hay espacio para el amor y vivir en pareja?

-Sí, siempre hay espacio y está bueno. Estoy abierto a la posibilidad de estar en pareja.

El conductor de la risa

A lo largo de su camino en la tv, Marley se convirtió en el conductor favorito de realities, formatos internacionales que tuvieron una exitosa versión argentina. Gran Hermano, La Voz Argentina, El muro infernal, Tu cara me suena, son algunos de los programas a los que el conductor impuso su personalidad.

-La pandemia nos obligó a quedarnos en casa. ¿Extrañas viajar?

-Sí, mucho. Pero ya estamos planificando un futuro programa de viajes. Veremos cuándo se puede. Quizá este programa sigue en este formato y a fin de año podemos viajar; tal vez por el país o hay otros países nos están invitando para ir a mostrar algo, que ya están abiertos al turismo.

-¿Te gustaría hacer un formato distinto a los que ya hiciste?

-Siempre me divierten los desafíos, la verdad es que no tengo problema en conducir otro tipo de formato. El que más me divierte dentro de los que no hice es Survivor. Así que ojalá algún día lo pueda conducir.

-Sos uno de los conductores más exitosos de la tele, ¿en algún momento te molestó la popularidad o nunca te dejaste encandilar por la fama?

-No me molesta la popularidad y tampoco me desvela la fama. Tengo una familia muy normal, amigos fuera del espectáculo y me tratan como uno más. Por supuesto mis amigos de la tv; como Susana, Flor, la Negra Vernaci, Lizy, Tortonese. Nunca me cambió eso. Soy consciente cuando voy a un lugar público y todo el mundo me mira, pero siempre viví bastante normal. La gente es muy respetuosa.

-Has entrevistado a estrellas de todo el mundo, ¿cuál fue la que más te costó?

-Los artistas internacionales son súper agradables. He tenido experiencias geniales con Brad Pitt, Tom Cruise. He participado de fiestas de Hollywood donde hablé de manera natural, más que en una entrevista. Madonna fue la más complicada, pero no porque ella lo hiciera difícil, sino por una cuestión de quién es. Elton John fue intenso porque me contó muchas cosas personales, pero muy interesante y agradable. Michael Jackson también fue una experiencia increíble. La verdad que conocí a todo el mundo, salvo a Meryl Streep que es la que me falta y hubiera amado conocer.

Por el mundo en el Día del Amigo

Esta noche, a las 21.30 se emitirá un nuevo programa de “Por el Mundo – En Casa”. Y esta vez Marley se reencontrará después de meses con su amiga Lizy Tagliani.

La conductora de “El Precio Justo” tras haber superado el coronavirus participará del programa especial por el Día del amigo. Con la frescura y humor que los caracteriza, la dupla presentará notas inéditas de su viaje a Francia, además de algunos juegos y pruebas caseras.

El ciclo conducido por Marley desde el domingo pasado es el competidor directo de “Periodismo Para Todos”, el programa periodístico de Jorge Lanata en Canal 13. Con dos puntos a favor, Telefe ganó en las mediciones del prime time del domingo.