Mariana Fabbiani vuelve a la mañana de la tele con “Lo de Mariana”

“Esto es un hasta pronto, no es un adiós porque dentro de muy poquito nos vamos a volver a encontrar en un nuevo horario”, así se despedía en febrero pasado Mariana Fabbiani del programa de entretenimientos “Mamuska”.

Y era verdad. No hubo que esperar mucho para que la conductora regresara a la pantalla de El Trece con otra propuesta. Esta vez será a la mañana, con un magazine que busca captar la atención de los televidentes en una batalla sin respiro entre la señal y Telefé, su fuerte rival.

“Lo de Mariana” es el nuevo ciclo que comienza el próximo lunes 12 de abril y se emitirá de 11.30 a 13 horas. Un renovado magazine, que combinará actualidad con entretenimiento y la pone a Fabbiani como la conductora estrella del prime time de la mañana.

Juegos, invitados y la mesa servida

Mariana Fabbiani será la conductora del barco, pero tendrá como compañera una tripulación de periodistas y figuras, que prometen aportar picardía y mucha información.

Por un lado, uno de los regresos más esperados de la pantalla es la participación del cocinero francés Christophe Krywonis. Para el ex jurado de MasterChef será todo un desafío volver a la cocina en vivo en la televisión.

“En mi caso, va a ser un desafío muy grande, porque voy a estar cocinando, cosa que nunca hago. Si te ponés a pensar, desde la época de ‘El Gourmet’ y de otros programas en los años 2000, no volví a cocinar, era más jurado que otra cosa. Y es algo que extrañaba mucho. Y al principio de la cuarentena empecé a cocinar desde mi casa para la gente. Era atado con alambre, una camarita, después una marca importante me regaló una cámara 4K, y empecé a hacer cosas. Y ahí me dije ‘tengo que volver a cocinar’”, comentó Christophe en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana.

El reconocido chef francés volverá a cocinar en televisión y es una de las apuestas del programa.

Además el reconocido chef reconoció que le pareció un reto importante volver a cocinar y la cocina será un momento de encuentro en el programa, donde todos se reunirán en la mesa para degustar clásicos de la cocina francesa y mediterránea. Además dará trucos y curiosidades de la gastronomía.

Por el lado de las noticias, la figura central que tendrá a su cargo toda la información de actualidad es el periodista Federico Seeber, y también contará con la participación y locución de Martina Soto Pose.

“Estará Martina Soto Pose que me encanta trabajar con ella. La vengo siguiendo hace años y bueno, es una mujer súper empoderada y me encanta. Somos un grupo, después seguramente se irá sumando gente, pero este es el grupo estable que vamos a arrancar el lunes”, adelantó Mariana Fabbiani en una entrevista en el programa radial Por si las Moscas de La Once Diez.

Con el elenco estable confirmado, no faltará el invitado de cada día, que se sumará a la entrevista y el almuerzo como broche final de cada jornada. La premisa principal del ciclo es descontracturar la mañana y también informar, por eso habrá una sección de juegos para que participe el público.

“Vamos a jugar con la gente, yo tengo muchos planes, vamos a ver después…”, adelantó la conductora. Ansiosa por volver al aire de El Trece, no se da por vencida y sabe que cuenta con su audiencia fiel. “Todos los días es una aventura de verdad. La intención es que sea un poco como mi casa, que la gente venga cómoda, relajada, que sea un clima ameno y que acompañe a la gente en su casa”, resaltó Fabbiani.

Fabbiani versus Peña, la nueva puja del rating

Mariana Fabbiani viene de cerrar un ciclo complicado con “Mamushka”. El programa de juegos fue una de las grandes apuestas del canal el año pasado, pero sufrió varios vaivenes, cambios de horario y las mediciones del rating no la acompañaron.

Mientras tanto, la actriz Florencia Peña volvió a la conducción en noviembre pasado con el magazine matinal “Flor de Equipo”. Y con el estilo y la picardía que la caracteriza, Peña juega cómoda cada mañana con un ciclo exitoso, con la participación de los periodistas Marcelo Polino, Nancy Pazos, Paulo Kablan, Noelia Antonelli y el humor de Campi y Jorgelina Aruzzi.

Con un promedio de 5.5 puntos de rating, “Flor de Equipo” es el programa más visto de la mañana en la televisión abierta. Y aunque LAM (Los Ángeles de la Mañana) le viene pisando los talones, el ciclo permanece invicto en su franja.

A partir del lunes 12, las conductoras competirán en la misma franja horaria de la televisión abierta.

Antes del debut, Mariana Fabbiani aclaró que las mediciones son importantes, pero no busca competir con Flor Peña.

“El otro día la escuché a Flor y no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo. Le mandé un mensaje. Es importante que corramos nuestro ego y que pensemos en no enfrentarnos, en que hagamos las dos un programa que esté bien, con equipos que estén contentos y que podamos competir. Sería ideal que a todos nos vaya bien porque detrás de nosotras hay mucha gente trabajando. La escuche y le dije ‘qué alegría, pienso tan parecido’”, aseguró Mariana en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

Aunque Fabbiani no piensa en la competencia directa que se dará a partir del lunes, todos los ojos estarán puestos en el estreno de “Lo de Mariana” y esta propuesta que busca refrescar las mañanas del canal con la popularidad de la conductora a favor.