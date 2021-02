Luego de renunciar a MasterChef Celebrity, Christophe Krywonis anunció que se va de Telefé

La llegada, en 2020, del reality de cocina y famosos “MasterChef Celebrity” se anunció con bombos y platillos. Una de las atracciones que traería el nuevo ciclo, era el jurado que estaría compuesto por varios de los jueces que tuvo el certamen de pastelería Bake Off.

Finalmente y luego de varias reuniones y diferencias de contrato Christophe Krywonis anunció que se bajaba del ciclo para tristeza de sus fanáticos.

Según el francés no se llegó a un acuerdo con la producción de “MasterChef Celebrity” ni con el canal: “Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada”, dijo el cocinero unos meses atrás.

“En cuanto al dinero, habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue”, concluyó.

Ahora Krywonis confirmó que deja el canal de las pelotas y se traslada a El Trece en donde, según el portal Primicias Ya, formará parte del nuevo programa que Mariana Fabbiani tendrá en las mañanas en el canal del solcito y que competirá directamente con Flor Peña.

Este verano, el chef fue vinculado sentimentalmente a Dolores Barreiro luego de coincidir en un viaje a Mendoza y posar de la mano en las redes sociales.