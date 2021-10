“Maradona: Sueño Bendito”, un recorrido íntimo por la historia, vida y carrera del Diez

“Me acuerdo cuando usted era chiquito y era feliz, con la pelota en los pies y las patas en el barro.”

Una vida transitada, una pasión que lo llevó a la gloria y al infierno mismo. La vida de Diego Armando Maradona representada en 20 capítulos, desde sus primeros pasos hasta una de las primeras alarmas que anticipó el principio del fin.

Maradona: Sueño Bendito es la nueva serie de Amazon Prime Video que estrena el próximo 29 de octubre en la plataforma. En dos temporadas de diez capítulos cada una, esta producción relata la historia del 10 desde sus primeros pasos en el fútbol.

Pasando por su época de gloria, la copa del mundo en el ‘86, su revolucionaria carrera en el Barcelona y el Nápoles, hasta su primera caída en Punta del Este.

La serie cuenta con un elenco de gran renombre, que incluye a Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolas Goldschmidt interpretando a Diego Armando Maradona. Además, se suman Laura Esquivel y Julieta Cardinali como Claudia Villafañe; Peter Lanzani, Leonardo Sbaraglia y Jean Pierre Noher como sus managers, entre otras figuras.

Maradona: Sueño Bendito

Desde su más tierna infancia en Villa Fiorito, cuando comenzó a jugar con esa pelota entre sus pies y que se convertiría en su más fiel compañera, la serie recorre detalles de la vida de Diego Maradona hasta ahora desconocidos.

Interpretado en su adolescencia por Nicolás Goldschmidt, el actor cuenta algunos de los detalles que su personaje ahondó durante el rodaje y las particularidades de la faceta menos mediática del 10.

“Ponerse en la piel de personajes que existen o existieron, más en la historia de un emblema de nuestro país como fue Maradona. Creo que ese es el desafío más grande."

“Es cierto que hay muy poco material por lo que el material que había era muy valioso para saber formas de hablar o modismos de un Diego totalmente diferente al que después conocimos popularmente”, explicaba en la entrevista, donde estaba acompañado por Casero y Palomino.

“Si soy sincero pude saber que era fanático de las milanesas (ríe). También había algo de lo rítmico y musical que estaba bueno trabajarlo, pensar algo en su forma de bailar y moverse, llevarlo a su forma de caminar y achicar todo eso expresivo que él tenía.”

"Fue fundamental conocer la historia desde el principio. Ver la génesis inicial, ver de dónde él viene y de dónde crea su historia, de dónde es este personaje que representa tanta pasión. Me parece fundamental para comprenderlo más.”

Desde sus primeros pasos en Cebollitas, la compra de su primera casa, su relación con Claudia y su paso a las grandes ligas en Boca y su paso a Europa.

Aunque más allá de lo que él pudo descubrir, insiste en que fue "fundamental conocer la historia desde el principio. Ver la génesis inicial, ver de dónde él viene y de dónde crea su historia, de dónde es este personaje que representa tanta pasión. Me parece fundamental para comprenderlo más."

La gloria de Diego

Nazareno Casero fue el encargado de darle vida al Maradona en su más plena gloria. Su primer mundial, su paso por el Barcelona y su paso a Nápoles. Su acercamiento a las drogas y los excesos producto de la fama.

El actor admite que fue todo un desafío representar la parte más mediática de su vida, aunque el disfrute fue mucho más.

“Todo lo que era en la cancha era difícil porque enseguida nos poníamos a pelotear y transpirar y era un desastre. Somos niños que nos visten de Maradona y nos hacen jugar a la pelota, era imposible”, contaba entre risas.

Maradona será interpretado en sus tres etapas de adolescente, juventud y adultez por Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolas Goldschmidt.

“El desafío mayor para mí de Diego era hacer un personaje con ese desenfado, esa furia, ese temperamento y esos cambios de ritmo en donde en un momento sonríe y en otro está enojado. Y lo difícil es hacer eso y que sea creíble, no pasarte o quedarte corto, que la gente vea a Diego en esa intensidad. No es fácil, pero en un momento hay algo que te lleva, cuando entraste en ese túnel pasa.”

¿Se mezclaba el fanatismo con el profesionalismo? “Yo no me considero fanático de nada, pero hay momento en que la excitación te lleva puesto. Levantar la copa del ‘86 fue emocionante de verdad, me daba cuenta que todos alrededor estaban conteniendo el llanto. Fueron cosas muy fuertes que se movían.”

Sus managers: Jorge Cyterszpiler y Guillermo Coppola

Contando la historia desde su más sincera esencia, con aciertos y errores, los actores que dan vida a los dos managers más importantes de su vida contaron la experiencia de llevar este rol a la pantalla.

Y agregó: “Después, tratar de distender todo eso, generar los vínculos y contar la historia con el mayor de los respetos. Esperamos que los espectadores se encuentren con esta serie, se encariñen con nuestros personajes que no son los mismos de la historia real, y ahí debatir, recordar momentos y ver al Diego volver a jugar al fútbol.”

Leonardo Sbaraglia, quien representa a Guillermo Coppola en sus primeros años con Diego, admite que el desafío fue compartido y esa fue la clave de superarlo.

“Cuando hay un desafío compartido es grandioso. El laburo impresionante de reconstrucción de cada uno de los personajes, buscando las telas italianas para los trajes de Coppola hechos a mano. Las pelucas, el trabajo de reconstrucción de parte del equipo fue increíble. Yo espero que toda esa calidad, tiempo y pasión el espectador la pueda conocer.”

Por su parte, Jean Pierre Noher da vida a Guillermo Coppola en la etapa más avanzada de la carrera de Diego, cuando ya representa a ese jugador que se retira de su carrera.

“El desafío era no tratar de traicionar el imaginario de la gente con respecto a Guillermo Coppola. Es extremadamente difícil representar a un personaje tan popular en Argentina y el mundo, y ese es el mayor desafío”, explicaba el actor.

Coppola ha sido uno de los personajes más enigmáticos y a la vez controversiales de la vida del 10. Por ello, tanto él como Sbaraglia admiten que el desafío fue no caer en ese terreno.

“Es encontrarse con nuestra historia, Maradona es gran parte de nuestra historia y nuestra identidad”, admite Sbaraglia.

La historia, un elemento fundamental

Uno de los conceptos más interesantes que se pone en juego en la serie es la alternancia que existe entre la historia futbolística de Maradona, a la vez que se centra en el contexto socio-político que Argentina y el mundo vivía.

La muerte de Perón, la dictadura militar y la Guerra de Malvinas son tres de los momentos más importantes que se pondrán en juego a la hora de relatar el ascenso del futbolista.

Y es que como admiten sus propios protagonistas, “Diego se hizo cargo de ser contemporáneo a todo lo que vivimos.”

Y como resaltaba Juan Palomino, quien es contemporáneo a Diego y vivió la misma época, el actor explicaba que, en principio, “es fundamental para las nuevas generaciones ver el origen de Maradona para entenderlo, no para justificarlo, pero si para entenderlo.”

“Somos de generaciones distintas, venimos de una educación patriarcal, machista, sexista. Si uno lo ve a Maradona en el tiempo de ahora es difícil entenderlo, pero si uno ve el origen de alguien que nació en la década del ‘60 es posible llegar a entender esa genealogía, esa psicología y esos valores.”

En ese contexto, el actor remarca que ver los orígenes de Diego, una infancia humilde donde el agua potable en casa no existía o la vivienda era compartida entre múltiples personas, es fundamental para comprender quién era y a dónde iba.

“La muerte de Maradona planteó muchas miradas y críticas, pero si nos quedamos en una mirada que abarque los últimos 5 años, es una mirada muy chica y eso no es respetable. Hay que entender lo anterior, entender generacionalmente todo lo que hizo y recorrió.”