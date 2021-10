Por cable y por streaming: Cómo ver “Maradona: Sueño Bendito”, la serie de Amazon sobre el Diez

“Maradona: Sueño Bendito” asoma como una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video -sino, la más grande- de los últimos años. En un mercado liderado prácticamente por Netflix (en Argentina y en gran parte de América Latina), la plataforma de streaming que entró en escena posteriormente a “La Gran N” juega todas sus fichas a la serie que repasará la vida del mejor futbolista de todos los tiempos, el argentino Diego Armando Maradona. Y que también incluirá los grandes escándalos públicos y privados del campeón del mundo con Argentina en 1986, así como sus problemas y adicciones.

"Maradona: Sueño Bendito".

Recientemente salió a la luz el impactante y atrapante tráiler de la producción, que estrenará dentro de dos semanas sus primeros episodios, precisamente en la víspera de lo que hubiera sido el cumpleaños 61 de Maradona. Y, además de la plataforma Amazon Prime Video -donde todos los episodios estarán disponibles para sus suscriptores-, el estreno del primer episodio se emitirá por un canal de aire en Buenos Aires. Se trata de Canal 9, una de las señales de TV abierta en la provincia más grande de Argentina.

Sin embargo, no es una noticia que pueda celebrar todo el país. Y es que, en la mayoría de las jurisdicciones, Canal 9 no está entre las opciones de televisión abierta tradicional. De hecho, para poder verla en estos territorios -Mendoza incluido- los televidentes deberán contar con TDA, TV por cable o satelital.

La buena noticia es que la señal cuenta con la posibilidad de disfrutar de la programación en vivo por medio de su página web www.elnueve.com.ar/en-vivo/ , por lo que el primer episodio de “Maradona: Sueño Bendito” también podrá verse por la página de Canal 9 de Buenos Aires.

Por TV, un día antes

Si bien los primeros cinco episodios de “Maradona: Sueño Bendito” estarán disponibles en Amazon Prime Video a partir del viernes 29 de octubre para todos los usuarios, el estreno exclusivo del primer capítulo tendrá lugar el jueves 28 de octubre. Se emitirá en tiempo real en la plataforma de streaming para sus usuarios, y en simultáneo podrá verse por el mencionado Canal 9 de Buenos Aires para que más espectadores puedan engancharse con el contenido.

No es la primera vez que las grandes señales toman una decisión de esta índole, ya que es muy común que decidan liberar sus canales premium en los abonos básicos de televisión cuando llega el momento de un esperado estreno. Luego, como quien ofrece parte de un ansiado botín para atrapar aún más a quienes anhelan disponer de él, reservan el resto del producto y lo guardan para la señal premium (o, en este caso, para los suscriptores de Amazon Prime Video que podrán disfrutar de todos los episodios de “Maradona: Sueño Bendito” en la plataforma).

Juan Cruz Romero interpreta a Pelusa siendo un niño en "Maradona: Sueño Bendito", la serie de Amazon Prime que será estrenada el 29 de octubre. Foto: Instagram @maradonaprimevideo

Sin embargo, es la primera vez en la historia moderna del streaming que se opta por esta modalidad de estreno: en simultáneo en un canal de televisión y en la plataforma. El mismo modelo adoptó Amazon Prime Video para el estreno de “Súbete a mi moto”, la bioserie de la banda puertorriqueña Menudo (donde comenzó artísticamente Ricky Martin). En esa ocasión, el primer episodio fue estrenado en simultáneo en la plataforma y en el canal de TV de Puerto Rico Wapa-TV.

Calendario de episodios de “Maradona: Sueño Bendito”

-29 de octubre: Episodios del 1 al 5.

-5 de noviembre: Episodios 6 y 7.

-12 de noviembre: Episodio 8.

-19 de noviembre: Episodio 9.

-26 de noviembre: Episodio 10.

Nazareno Casero, uno de los actores que dará vida a "Maradona: Sueño Bendito", la serie de Amazon Prime será estrenada el 29 de octubre y repasará los momentos más felices y tristes de la vida de Diego. Foto: Instagram @maradonaprimevideo

Cuánto cuesta suscribirse a Amazon

Aquellos mendocinos que no tengan TDA, Supercanal o DirecTV o que no puedan conectarse a la web de Canal 9 de Buenos Aires para ver online y en tiempo real el estreno de “Maradona: Sueño Bendito” tienen otra alternativa, aunque implica desembolsar dinero: suscribirse a la plataforma de streaming Amazon Prime Video, que contará con todos los episodios para verlos on demand partir del 29 de octubre.

Ese día estarán disponibles los primeros cinco episodios, mientras que semanalmente se irán estrenando los siguientes. Quienes opten por tramitar la membresía a este servicio podrán disfrutar, además de la serie de Diego Maradona, de cientos de películas y series que están en el catálogo.

"Maradona: Sueño Bendito".

Aunque en la página de registro se anuncia que en Argentina el precio de la suscripción es de 319 pesos mensuales (se aclara que es un precio promocional), al momento de la facturación hay que sumarle el IVA (21%), el impuesto país (8%, ya que la tarifa universal es en dólares -3 dólares-) y el impuesto de 35% por tratarse de un servicio extranjero.

Es decir que para un argentino la suscripción mensual al servicio de Amazon Prime Video está en 523 pesos finales por mes.

Un repaso por la vida de Diego

A juzgar por el tráiler definitivo y la información oficial que ya ha sido confirmada, serán diversos los momentos que repasará “Maradona: Sueño Bendito” de la vida de Diego Armando Maradona, incluyendo algunos escándalos. La serie contó con el aval del propio Maradona y su entorno mientras estuvo vivo, aunque los conflictos judiciales con su ex y la madre de sus dos hijas mayores, Claudia Villafañe fueron poniendo palos en la rueda y retrasando el estreno.

Juan Palomino en la piel de Maradona durante su partido homenaje, un extracto de "Maradona: Sueño Bendito", la serie de Amazon Prime. Foto: Instagram @maradonaprimevideo

Co escrita por Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky y dirigida por Alejandro Aimetta (todos argentinos), en el tráiler definitivo se puede ver -con la infaltable música de la banda alemana Opus (Life is Life, aquella que fue inmortalizada mientras sonaba en el estadio y Maradona realizaba la conmovedora entrada en calor- a la versión del pequeño Pelusa peloteando en un potrero de Villa Fiorito, así como también los instantes previos a aquella memorable entrevista televisiva donde un niño resumía ante la cámara que su sueño era ser campeón del mundo con la selección.

En cuestión de segundos, el mismo avance de la serie muestra a un Diego rodeado de mujeres, alcohol y excesos. Entre estas postales zigzaguea el tráiler, de la misma manera en que Maradona lo hacía en la cancha entre los rivales, y como también lo hizo en su vida.

En total son cuatro los actores que personifican al “genio del fútbol mundial”, como lo definió Víctor Hugo Morales tras el segundo gol a Inglaterra en México ‘86. El Diego Maradona niño es interpretado por el pequeño actor Juan Cruz Romero, mientras que el Maradona que comienza a brillar y mostrar destellos de su habilidad en Argentinos Juniors recae sobre el actor Nicolás Goldschmidt. El mejor Diego de la historia, aquel que fuera campeón del mundo en México, queda en manos de Nazareno Casero. Y es el experimentado Juan Palomino quien le da vida a Maradona en su madurez, precisamente en aquellos años en los que -ya lejos de las cancha-, se acercó a los escándalos y los problemas.

El punto de partida de la serie, argumentalmente hablando, se situará en el año 2000 y en el momento en que Maradona debió ser internado en Punta del Este (Uruguay). Esa fue, probablemente, la primera vez en que Diego se enfrentó -tan de cerca- cara a cara a la muerte y, con su destreza, logró gambetearla; aunque no sin dificultad. No obstante, la trama de la serie repasará toda la vida de Diego previa a ese difícil momento, sus dificultades y esa constante oscilación entre la algarabía por la gloria y la oscuridad por sus excesos.

"Maradona: Sueño Bendito", la serie de Amazon Prime será estrenada el 29 de octubre y repasará los momentos más felices y tristes de la vida de Diego. Foto: Instagram @maradonaprimevideo

El estreno de “Maradona: Sueño Bendito” sufrió varios retrasos y dilaciones. En un principio, la intención era que la serie viera la luz el 30 de octubre del 2020, el mismo día en que Diego -aún vivo- celebró sus 60 años. Sin embargo, la pandemia de coronavirus metió la cola y, como ocurrió con un sinfín de películas y series a nivel mundial, el estreno fue reprogramado.

A estos contratiempos lógicos y vinculados a la pandemia se sumó, además, el interminable conflicto judicial de Maradona con su ex, Villafañe, y que también incidió en el normal avance del rodaje y postergó un poco más los plazos. Y, como cierre de un proceso que venía con un andar irregular, llegó el fallecimiento de Diego el 25 de noviembre del año pasado.

Reparto

A los cuatro actores que dan vida a Diego Maradona en sus distintas etapas se suman Laura Esquivel y Julieta Cardinali -en el papel de Claudia Villafañe en sus distintos momentos-, Jean Pierre Noher y Leonardo Sbaraglia -como Guillermo Coppola-, Darío Grandinetti como César Luis Menotti y Marcelo Mazzarello como Carlos Salvador Bilardo.

La mamá de Diego -Doña Tota-, en tanto, es personificada por Mercedes Morán y Rita Cortese, mientras que su padre -Don Diego- está caracterizado por Pepe Monje y Claudio Rissi. A ellos se suman Peter Lanzani como Jorge Cyterszpiler (ex representante de Maradona) y Federico D’Elía como el preparador físico Fernando Signorini, entre otros.

La serie fue filmada en distintos escenarios de Argentina, España, Italia, Uruguay y México, todos destinos que fueron cruciales en distintos momentos de la vida de Maradona.