Los Auténticos Decadentes regresan a Mendoza en un show imperdible: “El arte es la válvula de escape de la humanidad”

El murguero, La guitarra, Bastante amor, Besandote, Los Piratas, son canciones que no pueden faltar en su repertorio. Porque si de clásicos hablamos, Los Auténticos Decadentes encabezan la lista. La fiesta, el carnaval y la celebración llegan una vez más a nuestra provincia para ir despidiendo un verano a pura música.

Fieles a su estilo y en medio de un proceso de reversiones, la banda de ska vuelve a Mendoza con un show imperdible en el que repasaran sus mejores éxitos. La legendaria agrupación, con más de 35 años de trayectoria, llega al Multiespacio Cultural de Luján con una grilla de artistas locales que acompañan su sintonía.

Leo Rivero, Sebastián Garay, Lisandro Bertín y la murga La Buena Moza abrirá la noche que recibirá a los músicos en los escenarios mendocinos una vez más.

“Básicamente la matriz del show es que estén los temas más conocidos, los que la gente disfruta más y los que están esperando escuchar de nosotros”, dice Jorge Serrano, vocalista de la agrupación, cuando conversamos sobre el show que traerán a la provincia. “Nuestro grupo está hecho de la interacción de la gente. Lo que aparece en nuestros shows es un clima festivo de baile, canto y celebración positiva”, afirma.

Natalia Lafourcade, Panteón Rococó, Bándalos Chinos, Santaferia, Los Pericos, Attaque 77 y Rubén Rada son algunos de los artistas que se han unido a su proyecto de reversiones.

El reencuentro fue esperado por ellos y por el público. Después de varias fechas que los han llevado por diferentes provincias, Mendoza los espera con ansias. Y ahora ha llegado el momento de concretar.

“Fue emocionante volver después de mucho tiempo, pero al mismo tiempo sentí que éramos los mismos. Cuando estuvimos tocando y vimos a la gente, no sentí que hubiese pasado algo que nos afectó al momento de celebrar”, dice sincero.

La cita está programada para hoy en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Ex Feriagro). Las entradas están disponibles en entradaweb.com.

Un 2022 de nuevos proyectos

La agrupación acaba de lanzar el primer corte de su próximo disco “D”, parte de su trilogía ADN, donde reversionaron temas clásicos del rock. Jurabas Tú, original de Los del Fuego, marcó el primer sencillo de esta segunda parte el cual grabaron junto a Los Palmeras.

“Fue alucinante la relación en el videoclip, la parte cantada la hicimos por separado en pandemia. Fue muy lindo hacer el video porque nos sentimos muy cómodos, gente con cable a tierra como nosotros, sin cosas que te hacen sentir incómodo”, contó sobre su relación con Los Palmeras.

El tema fue producido artísticamente por Martín “Moska” Lorenzo, Mariano Franceschelli y Los Auténticos Decadentes, con mezcla y mastering de Gustavo Borner en los estudios Igloo Music de Los Ángeles.

Como parte de una serie de discos que buscan traer a la actualidad temas que los marcaron musicalmente, el guitarrista admite que probablemente fue el percusionista Eduardo Tripodi el responsable de este último sencillo. “Es muy fan de Los Palmeras y es probable que él lo haya pensado. Estamos con el disco de los covers que tiene muchas canciones con invitados, fue como una excusa para toparnos con muchos artistas”, agrega.

Esta segunda parte de ADN será lanzada en abril de este año, con una larga lista de temas e invitados que rememorarán aquellos clásicos. Hasta el momento, artistas como Natalia Lafourcade, Panteón Rococó, Bándalos Chinos, Santaferia, Los Pericos, Attaque 77 y Rubén Rada han participado de diferentes temas del proyecto.

LOS AUTENTICOS DECADENTES FOTOS MARTIN BONETTO

- El disco está compuesto de diferentes canciones que los marcaron en diferentes momentos, ¿es así?

Las canciones tienen que ver con situaciones relacionadas a nuestra historia, un sentimiento a las distintas canciones. Es difícil unificar todo en una cosa y cada uno fue aportando desde su lugar, por lo que desconozco todas las historias que hay detrás.

- Y los invitados, ¿cómo los seleccionaron?

Hay muchas situaciones detrás del disco. Si admiramos a la persona que hizo la canción y tenemos forma de contactarlo, lo invitamos. Otras veces, quizás para algunas canciones nos parece lindo invitar a alguien especial. En el caso de Natalia Lafourcade fue una casualidad porque estábamos en un estudio y justo nos la cruzamos en un pasillo y la invitamos.

- Con más de 35 años de carrera, la pregunta del millón es: ¿cuál es la clave para mantener una agrupación de tanto tiempo y con tantos integrantes?

Creo que son muchas las claves, pero más que nada tratamos que la gente la pase bien, baile, cante, hacer de la música una celebración y eso te retroalimenta todo el tiempo. Eso ayuda a que un grupo continúe. Pero lo que más ayuda es que somos un grupo democrático, todos cobramos igual, todos votamos las canciones, todos aportan lo suyo, con lo cual me parece que eso hace que todos los sintamos parte de algo.

- Aparte, más que una banda, son una familia.

Somos un grupo de mucha gente por lo que todo es familiar y bullicioso, todo eso hace que continúe. Pero sobre todo mantener los códigos, el respeto y la democracia. También nos conocimos como amigos más que como músicos, entonces eso nos hizo hacernos más fuertes con la suma de nosotros. Cuando estábamos todos, hacíamos mejores cosas que solos.

- Esa alegría, unión y fiesta es también lo que transmiten desde su lugar.

Nada es exactamente como se ve y uno siempre tiene una impostura de alguna manera, quizás no todo es espontáneo. Pero nuestra intención es bastante transparente, comenzamos con esto sin aspirar a vivir de la música, pero se fue dando solo. Entonces todo esto es recompensa. Y cuando ves la cara de la gente que la pasó bien, sentís que sos como un médico que curo algo por un ratito en el corazón de la gente. Y romper eso es una tontería.

El lado "D" de su trilogía será lanzado en abril de este 2022.

- Imagino que después de tantos años, vivieron todos los cambios musicales y sociales juntos. Si hacemos un repaso al pasado, ¿qué sentís que les dejó todo este camino recorrido?

Nuestro aporte es un poco histórico. Nosotros fuimos formados en la canción formal, tipo el pop, cumbia, rock, ese formato de canción que es recordado y lindo para cantar. Como cuando querés comunicar algo a tu tribu y lo haces de una manera memorable. Nosotros tenemos eso y ese es nuestro aporte, los formatos nuevos están muy influenciados por esta era digital, por lo que en algunos aspectos hay tendencias al individualismo. Una persona y una computadora pueden lograr lo mismo que un grupo, pero no en la transmisión humana y el comunicarse con otros.

Todas las épocas son buenas y el arte es la válvula de escape de la humanidad. El arte y el humor, dos cosas que hoy están un poco escrudiñadas. Y que no son buenos tiempos para ninguno de los dos, porque está bien criticar, pero a la vez se está cayendo en un terreno de autocensura, especialmente en el humor. La sociedad nunca va a ser trasparente y perfecta, y si nosotros tapamos esas válvulas de escape, en un futuro pueden llegar a explotar.

- Debemos rever el humor y las formas en que se dicen ciertas cosas…

Hay muchas cosas que dejaron de ser graciosas solas, la gente no se ríe de las animaladas de hace 20 años atrás. Pero creo que no hace falta censurarlo así, si es un chiste cruel sin gracia, la gente ya no se ríe. Todos nos estamos educando un montón y es buenísimo, pero en lo que no estoy totalmente de acuerdo es en la censura hacia lo pasado. Esa especie de observación y revisión de las obras de arte. Está bien, pero al mismo tiempo pongo un signo de interrogación.

A mí no me daba risa el humor cuando hacía daño, me pareció siempre una porquería. Me parece perfecto que salga esta discusión, pero me da miedo que el humor no sea libre, tiene que poder existir el humor con libertad porque si no, ¿quién decide qué es gracioso y qué no? El humor es escaparse de los moldes.