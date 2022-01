Lanzaron el nuevo trailer de Moon Knight, la nueva serie de Marvel con Oscar Isaac

El 2022 viene súper cargado para los fanáticos de Marvel. El año pasado cerró con el estreno estelar de Spider-man: No way home, mientras que ya este año comienza con un catálogo anunciado de grandes lanzamientos, tanto en la plataforma de Disney Plus como en los cines.

Ahora se dio a conocer un nuevo tráiler de una de las series más esperadas por los seguidores del UCM. Moon Knight llegará a la plataforma de Disney el próximo 30 de marzo y el primer adelanto del caballero de la luna está aquí.

Un año después de haberse lanzado en materia de series, Marvel notó que había un campo poco explorado por ellos y se atrevió a sumar historias repartidas en capítulos a su catálogo. Así es que después de WandaVision, Falcon y el soldado de invierno y Loki, entre otras series más, Marvel seguirá apostando a este formato en 2022.

La nueva propuesta de la franquicia pone a Oscar Isaac a la cabeza, dando vida a Steven Grant, un empleado de una tienda de regalos que padece de afecciones en la memoria: quedándose en blanco o trayéndole recuerdos de otra vida.

Steven descubrirá que “tiene un trastorno de identidad disociativo, y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. Mientras se enfrentan a sus enemigos, Steven/Marc deben navegar por sus complejas identidades mientras se sumergen en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto”, adelanta la sinopsis.

Con un elenco que se completa con Ethan Hawke y May Calamawy, el tráiler nos presenta un pequeño vistazo de lo que será probablemente una de las series más oscuras del UCM.

Creada y con guión de Jeremy Slater (“Umbrella Academy”), es dirigida por “Mohamed Diab” y el equipo de Justin Benson y Aaron Moorhead. Cuenta con producción ejecutiva de Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater y Oscar Isaac junto a Grant Curtis, Trevor Waterson y Rebecca Kirsch, en la coproducción ejecutiva.

Estrena su primer episodio el 30 de marzo. y al igual que sus antecesoras Falcon y el Soldado de Invierno, Loki, What if..? y Hawkeye, irá presentando uno por semana hasta alcanzar su total de seis episodios.