Marvel liberó el teaser tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Marvel Studios lanzó este miércoles el teaser tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la película dirigida por Sam Raimi (”Evil Dead”, la trilogía original de “Spider-Man”) que se estrenará en cines en mayo de 2022.

El adelanto fue lanzado originalmente como escena poscréditos en las funciones de “Spider-Man: sin camino a casa” (Spider-Man: No Way Home), ya que tiene conexión directa con los hechizos realizados por Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) por pedido de Peter Parker (Tom Holland), trayendo a los villanos de otros universos y a los dos anteriores Spider-Man (Tobey Maguire y Andrew Garfield).

A juzgar por lo visto, la manipulación del multiverso por parte de Doctor Strange se salió de control, por lo que recurre a Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) en busca de ayuda.

La bruja ha estado viviendo aislada desde los eventos del final de la serie “WandaVision” (Disney+) y asume que Strange está ahí por lo que hizo en Westview, pero él le asegura que solo está allí para aprender sobre el multiverso tras lo ocurrido en el último filme de Spidey.

Wanda Maximoff/Scarlet Witch regresa en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (2022)

Entre las apariciones de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” figuran Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), America Chavez (Xochitl Gomez), Christine Palmer (Rachel McAdams) y un monstruo con un ojo enorme y tentáculos (¿Shuma-Gorath?).

¿Cuándo se estrena “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”?

La secuela de “Doctor Strange” (2016) llegará a los cines de Argentina el 5 de mayo de 2022.