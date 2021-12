Encanto llegó al streaming como regalo de Navidad

La nueva película de Disney, Encanto, llegó a la plataforma de streaming del ratoncito como regalo de Navidad. Tras la repercusión que ha alcanzado la cinta, centrada en la cultura colombiana, ahondamos en los detalles que hubo detrás de esta enorme producción.

Fue entonces que hablamos con Juan Pablo Reyes, el ejecutivo creativo de la nueva película de Disney que estrenó en los cines hace alrededor de un mes atrás.

La película cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia. Ellos viven en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un Encanto.

Esta magia ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. Sin embargo, la única que no tiene ningún don es Mirabel.

Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

La historia no sólo ronda alrededor de la cultura colombiana, que se llevó adelante tras un largo proceso de investigación y conocimiento de dichas costumbres, sino que pone como foco principal la familia y la empatía, siempre desde un costado alegre y musical.

El desafío detrás de Encanto

Desde hace tiempo Disney se ha embarcado en sumar nuevas culturas en sus cintas. En este caso, el punto de partida se ubicaba en Colombia, dejando ver un poco de todas aquellas costumbres que rodean a la comunidad de la región.

En ese sentido, Juan Pablo cuenta que el proceso de embarcarse en un proyecto que tiene como fuente principal una cultura prácticamente desconocida para ellos fue un largo proceso de investigación. Pero, sobre todo, de contacto humano.

“Los directores fueron a Colombia al inicio del proceso. Fue entender a la gente, porque puedes hacer cualquier estudio de costumbres, tipos de vestimentas y demás, pero lo que realmente es importante es lo que toca a la gente”, dice seguro el director creativo.

La cinta cuenta la historia de Mirabel, una joven nacida en una familia donde cada uno tiene un don especial, excepto ella. Mirabel intentará salvar a su familia y su magia.

Y agrega: “Hicimos mucha investigación cultural, fuimos allá, trabajamos con arquitectos colombianos, antropólogos, una costurera que nos ayudó a construir unas faldas similares para ver el movimiento de la animación. Fue muy inspirador y se sintió como una familia.”

Juan Pablo profundizó en el extenso trabajo que lleva adelante una producción de esta magnitud, asegurando que el proceso de creación de una cinta animada supera los cuatro años.

“Estas producciones duran alrededor de cuatro años y medio desde que se crea la idea hasta que sale la película al cine. Algo importante de resaltar es que la investigación no para, comenzamos con ella al inicio, pero continúa hasta meses antes de que salga la película. Ellos son nuestros aliados para ir consultando, gente que trae estas cosas y no queremos perder. Se crea una familia de colaboración”, resalta.

La cinta está dirigida por Jared Bush (Co-directora de Zootopia), Byron Howard (Zootopia, Enredados) y co-dirigida por Charise Castro Smith (La muerte de Eva Sofia Valdez).

Su ejecutivo creativo resalta que el mayor desafío fue encontrar la mejor versión del relato. "A fin de cuentas creo que las historias que hacemos en Disney terminan siendo tan memorables por este proceso creativo, esto de destruir y construir para poder encontrar la magia y mejor versión de la historia.”

- ¿En qué se inspiraron a la hora de crear los personajes?

Con los directores y la co-directora comenzaron a idear esta historia basada en Latinoamérica, Colombia y el realismo mágico. Cuando comenzaron a leer autores como Gabriel García Márquez y vieron lo que representa este realismo mágico para Sudamérica comenzaron a empaparse. Empezaron a ver la mágica de una manera diferente y cómo se relaciona con las dinámicas familiares que son tan importantes para los públicos de acá.

- Disney se caracteriza por tener mensajes mucho más profundos en sus cintas detrás de ese concepto principal que descubrimos. ¿Cómo es el trabajo de plantear esta idea a la hora de proponer un proyecto?

Yo creo que las personas piensan que muchas historias comienzan con contar un mundo mágico, pero comienzan con esa conexión humana. ¿Cuál es esa idea grande que quieren poner en el mundo? La unión familiar, entender a las personas que más quieres, es lo que vemos en Encanto.

Cómo Mirabel va conociendo a sus hermanas, y eso estaba desde el inicio porque fue la inspiración de los directores. Ellos vienen de familias grandes y tenían perspectivas diferentes de lo que era vivir bajo el mismo techo. Esa temática de perspectiva y ponerte en los zapatos del otro estaba desde un inicio incluso desde antes de que los personajes existieran.

- ¿Qué posibilidades permite el hecho de que hoy exista Disney Plus, principalmente en contenidos latinos?

Disney Plus aumenta cualquier tipo de historias, pero para Disney Animation nos está dando la posibilidad de expandirnos en historias y contenidos y eso queremos hacerlo con la misma calidad que utilizamos para los contenidos que van a las salas de cine. Creo que más que limitarse para la pantalla grande o chica, creo que se está disrrumpiendo la forma en que contamos la historia en una narrativa de 90 minutos o en capítulos, para la pantalla chica o grande.

Encanto lideró la taquilla de cines, recaudando casi 70 millones de dólares.

- En el caso de Encanto, fue a ambos formatos…

Encanto afortunadamente fue a salas primero y creo que ahora hay más oportunidad para que la gente, por donde estamos en el mundo, pueda ver todas estas historias plasmadas en pantallas chicas y pantallas grandes y estamos en un momento donde estamos como comunidad y personas celebrando las cosas que tenemos en común. Encanto viene de ese tipo de amor, de mostrar esa diversidad, tanto cultural como de formas de ser.

El trabajo de Juan Pablo Reyes en la animación

El director creativo cuenta con una amplia trayectoria en este sector de la animación. Con experiencia previa en contenidos de Amazon Studios durante dos años, donde ayudó a desarrollar producciones como “Costume Quest”, “Niko and the Sword of Light” y “Little Big Awesome”.

Hace dos años se desempeña en su papel como ejecutivo senior de desarrollo creativo en Walt Disney y ha alcanzado una enorme experiencia en lo que respecta a contenidos animados.

En ese sentido, el ejecutivo resalta que su pasión por la animación viene relacionada con las artes plásticas. “Me encanta trabajar con guionistas y directores para encontrar una historia que puede llegar a las masas y con la que el público pueda conectar. La animación particular se me hace muy bonita porque es el espacio de encuentro entre ese cuentacuentos y las artes plásticas, son pinturas que se mueven de alguna manera. Contar las historias por medio de dibujos me parece precioso.”

En cuanto a su trabajo en Encanto, Juan Pablo resalta que el desafío más grande que se presentó fue encontrar la mejor versión de la historia. “Yo trabajo en el desarrollo creativo, que es empezar con la historia desde el inicio hasta casi el final”, dice.

“Desde antes de que los personajes se hayan creado, es trabajar con los directores y guionistas para encontrar esos personajes. El desafío más grande yo creo que de mi trabajo y guía de este proceso creativo es encontrar la mejor versión de la historia. Es un proceso complicado pero muy gratificante, porque a fin de cuentas creo que las historias que hacemos en Disney terminan siendo tan memorables por este proceso creativo, esto de destruir y construir para poder encontrar la magia y mejor versión de la historia.”