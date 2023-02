La perla de los sueños

¿Cuántos por acá no hemos experimentado cosas mágicas e increíbles en los sueños? ¿O cuántos no han tenido un sueño premonitorio que luego termina cumpliéndose? Evidentemente, nos encontramos frente a una herramienta altamente poderosa y mágica que ni la misma ciencia ha podido descifrar.

Los sueños son una de las tantas experiencias que confirman que nuestro lado espiritual y mental es mucho más asombroso y amplio de lo que nos han enseñado y nos han llevado a pensar. Es la comunicación con planos espirituales, dimensiones distintas. Uno de los lenguajes favoritos de Dios, las mismas Escrituras Sagradas nos revelan la cantidad de veces que Dios utilizó los sueños para comunicarse y dar mensajes, advertencias, e indicaciones.

Desde muy pequeña fui una persona que tenía muchísimos sueños, recuerdo que eran sueños muy vividos, muy reales, había veces que podía levantarme llorando, riendo, saltando, etc. El detalle era que en ese tiempo no era consciente ni sabia la información que conozco ahora. A medida que fui culturizándome en temas espirituales empece a entender la importancia de los mismos, a estar más atenta, a pedirle a Dios sabiduría y señales para poder interpretarlos, y a escribirlos y llevar un registro de ellos. Hoy en día he sido testigo en carne propia, he presenciado alertas, advertencias y revelaciones a través de los sueños tanto propios como ajenos.

Tipos de sueños:

Hay más de 60 tipos de sueños, de distintas índoles y escenarios, sean confirmado que son sueños colectivos, ya que el gran porcentaje de la población lo ha vivido. Dentro de la lista podemos encontrar:

- Sueños premonitorios: son aquellos sueños en los que parecemos anticiparnos al futuro, nos avisa de algo que después termina cumpliéndose y volviéndose realidad. Es una alerta divina, un llamado de atención a hacer una pausa, e interiorizar en los pasos que estamos dando, en el entorno, en las personas que te rodean, en tu día a día. Dependiendo del tipo de escenario que sea, te permite estar más presente.

- Sueños de visita: son aquellos donde podemos interactuar o ver con personas que trascendieron y ya no están en este plano físico. Estos encuentros suelen estar rodeados de una sensación de paz y mucho amor, Son experiencias que Dios permite que sucedan para que aquellos seres que les toca atravesar o atravesaron la prueba de la perdida física, entiendan que realmente no hay ninguna perdida, que hay ganancia, mudanza y renovación a nueva vida, a una vida más real, más amorosa, más llena de paz y gozo. Por eso la gran mayoría que tiene este tipo de sueños, siente que esa persona querida fue a comunicarle que se encuentran más que bien, y despiertan con una sensación de paz y tranquilidad.

- Sueños lucidos: las personas onironauta son aquellas que tienen la habilidad de despertarse en un sueño, es decir, darse cuenta en medio de un sueño que es un sueño y no la realidad común, entender que estás en otra dimensión totalmente distinta. Tienen conciencia de que su cuerpo está en la cama descansando, pero su espíritu está ahí visualizando y viviendo escenas. De hecho pueden llegar a modificar o cambiar algunos aspectos del sueño.

- Sueños compartidos: son aquellos sueños donde dos o más personas comparten el mismo escenario y sucesos. Son pocos frecuentes, pero se producen y es realmente sorprendente porque nos demuestra la fuerza de las conexiones.

- Sueños prodrómico: en este tipo de sueños, la persona recibe información acerca de una enfermedad que está padeciendo, pero aún no lo sabe o no ha manifestado síntomas. El cuerpo como es tan sabio siempre busca la manera de comunicarse y mandar señales, pero a veces, en la locura de la vida actual, no estamos tan atentos como para detectarlas. Entonces, la información se filtra al mundo de los sueños. Muchas personas han descubierto una enfermedad de este modo

- Sueños numinosos: son aquellos sueños donde tenemos contacto con el mundo espiritual, se nos puede presentar algún mensaje directo de Dios o alguno de sus ángeles. La persona que sueña recibe consuelo, mensajes o incluso orientación acerca de su vida. Vale la pena, después de un sueño de estos, meditar sobre el mensaje recibido.

- Sueños “eureka”: se le conocen como aquellos sueños donde se descubre la solución a un problema o situación que estamos tratando en el plano físico. Han existido personajes como: el científico Von Kekulé que a través de un sueño resolvió un problema de química que lo estaba volviendo loco. Como también el creador del helicóptero, el de la máquina de coser y miles de artistas como John Lennon con su tema “imagine”

Interpretaciones y significado:

El tema de la interpretación y significado de los sueños es bastante amplio, en mi perspectiva personal hay varios factores que pueden influir al momento de soñar algo: vivencias del día a día, los hábitos en los que te mueves, el contenido que consumes, los pensamientos en los que frecuentas constantemente. En fin, la idea de poder aprovechar este gran poder y canal de conexión con lo espiritual, es mantener ese canal limpio de factores que pueden alterar y modificar los mensajes. Estar más consientes de los pensamientos y emociones que tenemos, no consumir contenido negativo que envenene el alma y el tener buenos hábitos sumarán a que la comunicación sea mucho más efectiva y entendible.

Ante temas de índole espiritual, mi consejo es que no busques primeramente a terceros o a otros humanos para encontrarle el significado. Lo ideal sería conectar principal y directamente con Dios, pedirle sabiduría, discernimiento y entendimiento ante el sueño vivido, y créeme tarde o temprano terminará mostrándote el significado verdadero. Cada don espiritual debe ir de la mano de Dios para que sus frutos sean positivos y beneficiosos, de lo contrario se corre el grandísimo riesgo de vagar por realidades de baja frecuencia, volverse una marioneta de las entidades que van susurrando, y relacionarse con los peores escenarios y suposiciones.

Comienza a darle más atención y valor a los mensajes que traen los sueños, espero que esta información haya sido de gran provecho.