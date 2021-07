La oscura historia de Christian, el hijo de Marlon Brando: un asesinato, una maldición y el suicidio de su hermana

Con 80 años y una trastornada vida íntima –que, podríamos decir, transcurrió de forma directamente proporcional a su fama y su talento (a mayor talento y brillo profesional, mayores complicaciones personales) -, el 1 de julio de 2004 fallecía el ícono del cine estadounidense, Marlon Brando. Nacido en Nebraska el 3 de abril de 1924, se cumplen este jueves 17 años del fallecimiento de un actor que, en sus años dorados, fue brillante y multipremiado. Pero que, en el atardecer y anochecer de su vida, se vio rodeado cada vez por más escándalos personales que terminaron por afectarlo física y psicológicamente en exceso.

Marlo Brando en su memorable interpretación de Vito Corleone (El Padrino, 1972). Por este personaje ganó un Premio Óscar a Mejor actor.

El detalle con Marlon es que su vida íntima y personal fue escandalosa desde su infancia y adolescencia, con una madre que padecía un marcado trastorno de bipolaridad y con un padre con quien mantuvo una relación distante y conflictiva hasta el final de los días del progenitor. En ese caso, es probable entonces que los escándalos de Marlon y la familia Brando hayan sido una constante desde siempre; pero en la medida en que el notable actor se fue haciendo más famoso y conocido, más exposición tomaban.

Escribir sobre la vida profesional y la trayectoria de Marlon Brando podría demandar líneas y líneas, scrolls y scrolls en la computadora o el celular; y así y todo, siempre quedaría corto y faltaría algo. Desde 1950, cuando tuvo su debut en el cine interpretando a Ken en la película Hombres, hasta sus ocho nominaciones a los Óscar concentradas entre 1952 (Un Tranvía llamado Deseo) y 1989 (Una árida estación blanca). En ese lapso se alzó con dos de las estatuillas máximas de la Academia de Hollywood –ambas como mejor actor- por sus papeles en La ley del Silencio (1955) y El Padrino (1972). En esta última película resultó memorable y legendaria su interpretación del capo Vito Corleone en su adultez avanzada.

Y aunque solamente hemos mencionado algunas de sus obras y papeles; podríamos estar días enteros (más todavía) enumerando sus protagónicos como Queimada (1969), El último Tango en París (estrenada el mismo año de El Padrino, 1972), Apocalipsis Now (1979) o La Isla del Doctor Moreau (1996), entre otros. ¡Si hasta tuvo participación en una de las primeras películas de superhéroes que alcanzó fama y que tan de moda están ahora! En 1978, en Superman: la película, Marlon interpretó a Jor-El, padre de Kal-El y quien terminaría por convertirse en Superman al llegar a la Tierra.

Marlon Brando en sus años mozos y de galán. Su vida, repleta de escándalos y excentricidades, entró en un pozo tras la condena a prisión a su hijo y el suicidio de su hija.

Marlon Brando y una fama de persona complicada

Más allá de su impecable trayectoria actoral, la vida privada de Brando (que tenía poco de privada, vale aclarar; puesto que era una estrella bastante excéntrica) se convirtió en un factor determinante y que –periódicamente- tomaba más relevancia que los propios papeles interpretados por el actor o las películas de las que participaba.

Sin ir más lejos, entre tantas catástrofes que atravesó Francis Ford Coppola para poder rodar Apocalipsis Now; la indomable personalidad de Brando fue una de las principales tempestades . Ya habían trabajado juntos en El Padrino, y el anhelo de Coppola de reencontrarse con el icónico actor se concretaba, luego de que Brando aceptara el papel del lunático coronel Walter Kurtz. El detalle fue cuando el actor llegó a Filipinas para sumarse al rodaje de Apocalipsis Now y, en lugar de encontrarse con un hombre que se acercara más al physique du rol de un marine combativo e histriónico, vieron llegar a un Brando con marcado sobrepeso (140 kilos estiman que pesaba). Pero eso no fue todo, durante el rodaje –y de un día para el otro, sin siquiera avisar-, Marlon Brando se rapó la cabeza, por lo que su apariencia mutó un poco más.

Otro episodio emblemático (y problemático) en la vida de Marlon fue durante la ceremonia de entrega de los Premios Óscar en 1973. En aquella ocasión, Marlon fue galardonado con la estatuilla a mejor actor por su interpretación de Vito Corleone en El Padrino, pero el actor rechazó el premio. En su lugar, y durante la ceremonia, quien subió a recibir el premio en su nombre fue una joven actriz de origen indio (Sacheen Littlefeather), quien –además- criticó con dureza la forma en que su pueblo era representado en las películas.

“Me pareció absurdo ir a la ceremonia de entrega de los premios. Resultaba grotesco festejar a una industria que había difamado y desfigurado sistemáticamente a los indios norteamericanos en el transcurso de seis décadas”, declararía tiempo después Marlon Brando al respecto.

La maldición de los Brando

Marlon Brando se casó en tres oportunidades. Y, como no podía ser de otra manera, los tres matrimonios terminaron de forma conflictiva. Como fruto de esas tres relaciones, el actor tuvo 11 hijos (al menos, entre los que reconoció).

El primero de esos matrimonios fue con la actriz hindú-británica Anna Kashfi, que se extendió entre 1957 y 1959. El primogénito de ese matrimonio fue Christian Brando, quien llegó al mundo cuando sus padres ya estaban divorciados y que terminaría por seguir los pasos de su padre –no desde lo artístico, pero sí en cuanto a una vida rodeada de escándalos-.

“Un tranvía llamado deseo”, interpretada por Marlon Brando y Jessica Tandy.

Ya de niño, y criándose en un contexto de hostilidades permanentes entre sus padres, en una oportunidad su madre lo secuestró y entregó a una comunidad hippie para que lo mantuvieran oculto y alejado de su padre. Anna Kashfi prometió que les pagaría 10.000 dólares por el encargo. Sin embargo, el incumplimiento del pago pautado llevó a que este grupo realmente secuestrara al niño. Fue un detective privado contratado por el actor quien logró dar con el pequeño Christian, y así lograron rescatarlo mientras estaba muy enfermo. Su madre, en tanto, fue detenida en la frontera entre Estados Unidos y México.

Luego de rescatarlo y de hacerse con su tutela, Marlon se llevó a su primogénito consigo a otro lugar quizás tan traumático como donde lo escondió su madre: Tetiaroa, una isla privada que Marlon había comprado en Tahití. Y aunque pudo lograr su tutela legal, Marlon tampoco fue un padre muy presente –algo que él mismo había vivido de niño-, por lo que Christian pasó su infancia y adolescencia entre Hollywood y la isla tahitiana, mientras que en su crianza estuvieron más presentes las niñeras y sirvientas que su propio padre. Todo esto le pasó factura al pequeño Christian, quien desde temprana edad evidenció varios trastornos en su psiquis como consecuencia de la traumática relación de sus padres. Y es algo de lo que nunca logró salir ni recuperarse, hasta que falleció a los 49 años.

Christian Brando, el primer hijo de Marlon Brando. Cuando era niño, su madre (Anna Kashfi) le pidió a una comunidad hippie que lo oculte. Estas personas lo secuestraron ante el incumplimiento del pago prometido. Foto: Twitter. Captura web

El mayor escándalo del primogénito de Marlon tuvo lugar en 1990, cuando Christian fue acusado de haber asesinado a su propio cuñado, novio de su hermanastra y de otra de las hijas de Marlon –Cheyenne- en una de las exclusivas mansiones de los Brando. La situación tornó en un circo mediático, sobre todo porque el hijo mayor de Brando ya tenía una denuncia por abuso y violencia de parte de su primera esposa.

"Muerte en la casa de los Brando", Así titulaba la revista Time el homicidio por el que luego fue condenado Christian Brando. Foto: Twitter. Captura web

Este episodio terminaría por desequilibrar una mente y una personalidad ya maltratada desde sus inicios; puesto que Marlon debió hacer de todo (y más) para salir adelante, aunque probablemente nunca lo logró. Primero, porque Christian fue condenado a prisión, pero –además- porque la propia Cheyenne se suicidaría 5 años después de todo este escándalo, y Marlon jamás se recuperaría de este trauma. Incluso, si se traza un paralelismo entre estos momentos de su vida personal y su trayectoria cinematográfica; coincide con algunos papeles poco memorables. Como el que, por ejemplo, debió aceptar casi por necesidad para la fácilmente olvidable película Cristóbal Colón: El descubrimiento (1992), interpretando a Tomás de Torquemada.

Tras recuperar la libertado, Christian Brando se dedicó a podar árboles y a ser soldador. Falleció en 2008, a los 49 años. Foto: Twitter. Captura web

De regreso a la fatídica noche de mayo de 1990 que cambió la vida de Christian, de Cheyenne y –por supuesto- de Marlon, todo comenzó cuando el primero de éstos supo que Drag Dollet, novio de Cheyenne, había golpeado a su hermanastra en medio de una discusión. Christian llegó a la casa con un revólver –él mismo dijo que lo llevaba para intimidar a su cuñado-, comenzó a pelear con él hasta que, en un momento, del arma salió el proyectil que terminó con la vida de Dollet.

Durante el juicio, que contó con un amplio seguimiento mediático, Christian Brando insistió en que el arma se disparó accidentalmente durante un forcejeo. Pero ni esa explicación ni los desesperados ruegos de Marlon o la fortuna que gastó en abogados (para los que debió aceptar esos malos papeles que sorprendieron a sus propios seguidores) sirvieron como atenuantes para torcer la historia: el hijo mayor de Marlon Brando fue condenado a 10 años de prisión, aunque fueron solo 5 de cumplimiento efectivo; por lo que recuperó la libertad en 1995.

Luego de salir de prisión, Christian Brando tuvo otras oportunidades para enderezar su vida. Ya en libertad se mudó a Washington, donde comenzó a ganarse la vida como cortador de árboles y soldador artístico; hasta que el 26 de enero de 2008 y con 49 años falleció (casi cuatro años después que su padre). Algunas versiones dicen que fue por una neumonía; otras sostienen que por sobredosis de drogas. Pero lo cierto es que Christian Brando no llegó a vivir ni medio siglo.

Triste final para Cheyenne

Como si con todo el escándalo y padecer de Christian no fuera suficiente para Marlon, Cheyenne tampoco salió ilesa –psicológicamente hablando- de aquella traumática noche del 16 de mayo de 1990. Luego de este episodio y de la condena a su hermanastro, la hija del actor entró en una fuerte y marcada depresión que derivó en una impostergable internación. Su estadía no se limitó a un único hospital, sino que pasó por varios establecimientos. Incluso, y aunque nunca fue confirmado fehacientemente, hay versiones que sostienen que Marlon Brando se disfrazó de médico en una ocasión para retirar –a escondidas- a su hija que permanecía internada en una clínica de París.

Cheyenne Brando intentó quitarse la vida en dos oportunidades (la primera de ellas, en 1990 y luego del escándalo familiar). No obstante, en abril de 1995 finalmente la joven –que tenía 25 años en aquel momento- se ahorcó en su casa de Tahití. Ese mismo año –luego del suicidio-, su hermanastro recuperaría la libertad.

Cheyenne Brando, la hija Marlon y hermanastra de Christian Brando. Se suicidó en 1995. Foto: Twitter Captura web

Tras enterarse de la noticia, Marlon Brando fue internado en un hospital de Los Ángeles: podría decirse que fue el comienzo del fin. Hacía unas semanas había sido estrenada otra de las películas que lo tubo en un protagónico (Don Juan DeMarco), pero nada en su vida volvió a ser lo mismo desde la muerte de Cheyenne.

De acuerdo a la biografía Brando en el ocaso, el otrora galán y estrella de cine pasó sus últimos años viviendo de su seguro social y habiendo vendido sus propiedades en Tahití para subsistir sin caer en la indigencia. Hasta que finalmente falleció un 1 de julio como hoy, pero de 2004.

Diez años antes, en 1994, Brando había publicado su propia autobiografía y libro de memorias (Canciones que mi madre me enseñó). Allí hacía hincapié en lo que –de acuerdo a su criterio- era lo más importante de su vida. En el libro no hace siquiera una mención al episodio del asesinato por el que fue condenado su hijo y dedica varias páginas a ridiculizar la industria del cine y a la prensa. Además, admite haber vivido toda su vida en base a sus “instintos más puramente animales”.

También en 1994, Miko Brando (otro de los hijos de Marlon) había sido comidilla de los medios, luego de presentarse a declarar como testigo ante las primeras denuncias por pederastia que se oficializaron contra el músico Michael Jackson (en 1993). Miko Brando trabajaba como guardaespaldas del Rey del Pop e, incluso, en una oportunidad le salvó al icónico músico cuando casi queda atrapado en un incendio durante la filmación de un aviso.