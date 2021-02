La familia de Tony Bennett anunció que el cantante tiene Alzheimer

Este lunes, el legendario cantante Tony Bennett está en los portales ya que su familia reveló públicamente que padece de Alzheimer. Si bien el diagnóstico data de 2016, sus allegados decidieron hablar ahora sobre el estado de salud del músico estadounidense de 94 años.

Los signos reales de declive por dicha enfermedad comenzaron a aparecer en 2018 mientras grababa un álbum con Lady Gaga, según reveló la familia de Bennett a la revista AARP. Si bien el Alzheimer avanzó desde su diagnóstico, el músico no sufrió ni de “desorientación” ni “episodios de terror, rabia o depresión”.

Susan, la esposa de Tony dijo. “Hay muchas cosas de él que extraño porque ya no es el viejo Tony... Pero cuando canta, es el viejo Tony”.

“Él está haciendo tantas cosas, a los 94 años, que muchas personas sin demencia no pueden hacer”, confió Gayatri Devi, el médico del hospital donde se diagnosticó a Bennett. “Realmente es el símbolo de esperanza para alguien con un trastorno cognitivo”, sumó.

El intérprete de “The Way You Look Tonight” habría expresado preocupación por su salud, por primera vez, en 2015 cuando tuvo problemas para recordar los nombres de los músicos de su orquesta. Actualmente, Bennett está al cuidado de Susan, su tercera esposa, de 54 años.

“Me ha conmovido el nivel de devoción”, confiaron los médicos sobre la relación de la pareja y agregaron: “Ella también espera mucho de él. Creo que su experiencia como maestra ayuda, pero también está muy enamorada de él. Y está a la altura de sus expectativas“.

Los doctores han animado a la mujer a mantener a su esposo cantando y actuando durante el mayor tiempo posible ya que de esa manera, Tony mantendría su cerebro estimulado. Es por ello que el intérprete continúa ensayando dos veces por semana y su última actuación pública fue en marzo de 2020.