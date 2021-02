Escándalo: Evan Rachel Wood acusó a Marilyn Manson de abuso sexual

Desde hace un tiempo, Evan Rachel Wood ha dejado entrever que había sido abusada durante su relación sentimental con Marilyn Manson entre el 2007 y 2010.

Evan Rachel Wood, en "Westworld"

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de “Westworld” denunció al cantante por los abusos sexuales terribles de lo que fue víctima.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera”, contó.

Tras eso, prosiguió. “Ya no vivo con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este peligroso hombre y hacer un llamado a las muchas industrias que le han tolerado antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”.

La intérprete tenía 18 años cuando comenzó su relación Manson, quien no se ha referido a esta denuncia y tampoco las de otras mujeres que también lo acusaron en redes sociales.