La fotógrafa Jimena Savelli expone en el ECA su mirada sobre la música en vivo

La fotógrafa mendocina Jimena Savelli, inaugura este viernes en el Espacio Contemporáneo de Arte, ECA , “Live Music-Captura la Pasión” , una muestra que reúne parte de su archivo construido en escenarios de distintos países, pero siempre con el mismo punto de vista: el de quien está abajo del escenario.

Lejos de la lógica más habitual de la fotografía musical, centrada en el artista y el show, el trabajo de Savelli se apoya en otra decisión. Sus imágenes nacen desde el público, en medio de la multitud, donde la música no se ve ordenada sino fragmentada en luces, cuerpos y reacciones. Esa elección, sostenida en el tiempo, termina por definir una mirada que se acerca más a la experiencia que al registro.

La muestra se podrá ver a partir de este viernes en el ECA

El recorrido de la fotógrafa incluye festivales masivos y circuitos internacionales como Lollapalooza, Rock in Rio y Hellfest, espacios donde la dinámica impone velocidad y capacidad de síntesis. No hay repetición posible: cada toma depende de anticiparse a lo que va a pasar y, al mismo tiempo, aceptar cierto margen de descontrol. En ese contexto, su trabajo se fue afirmando en el uso del blanco y negro y el contraste alto, recursos que le permiten concentrarse en la intensidad de la escena antes que en el detalle.

La muestra que llega al ECA no se plantea como una simple exhibición de imágenes. El montaje propone una experiencia más cercana a lo inmersivo, con ampliaciones de gran formato que buscan envolver al espectador y trasladarlo a ese clima de recital, donde lo visual y lo sonoro se mezclan aunque uno de los dos esté ausente.

Jimena Savelli,

Formada en Mendoza y con paso por el ámbito audiovisual en Buenos Aires, Savelli encontró en la fotografía un lenguaje propio dentro de la escena musical. Su trabajo se ubica en un punto intermedio entre el documento y la interpretación, con una impronta que remite al fotoperiodismo pero sin resignar una búsqueda estética.

“Live Music” abre sus puertas este viernes a las 20 y podrá visitarse durante las próximas semanas, en una propuesta que pone en primer plano algo que suele quedar en segundo plano: no el show, sino lo que pasa con quienes lo viven.

Jimena Savelli

Es fotógrafa y reportera gráfica, haciéndola una artista visual completa y de renombre. Nació en Mendoza en 1980 formada en arquitectura, cine publicidad y fotoperiodismo. Comenzó a desarrollar su trabajo y se destacó hace más de una década fotografiando grandes recitales en vivo, sobresaliendo en el ámbito del género del Rock.

Jimena Savelli

Estudio en la Universidad de Buenos Aires UBA, Facultad de Arquitectura. También como egresada de ARGRA, Escuela de Fotoperiodismo. Podemos incluso aseverar, que estudió en la FUC Universidad de Cine, la carrera de Dirección Cinematográfica.

Su espectacular formación, la hizo trabajar en publicidad y cine, con directores de la talla de Spike Lee y Gustavo Segura (Torrente III). Su obra ha sido publicada en medios de Argentina (MDZ, El Ciudadano, Revista Efecto Metal, Billboard), Italia Milang (Rolling Stone) y Londres.

Trabajó para productoras como: DG Entertaiment, Ake Music Productions y Productora Occidente Canal Encuentro. Realizó cobertura para el Banco Francés BBVA, Banco Galicia.