La evolución del bronceado: cómo conseguir un color ideal sin exponerse al sol

Hay varias razones por las que a mucha gente nos encanta tomar sol y lucir bronceados. Pero no a cualquier precio. Ya sabemos hace bastante tiempo que si abusamos del sol, los efectos a medio y largo plazo son devastadores e irreversibles.

Cada vez somos más conscientes de los daños que el sol causa en nuestra piel y en nuestra salud, como la aparición precoz de arrugas, las manchitas y el cáncer de piel. Por estas razones el protector solar es un ítem imprescindible que no puede faltarte nunca en tu rutina de skin care, para estar siempre protegidos de los rayos UVA y UVB.

La alternativa que garantiza un look moreno sin exponerte al sol ni entrar a un solárium.

El bronceado con caña de azúcar se ha vuelto cada verano más popular. Es ideal para todos los que no pueden exponerse al sol, para disimular manchas en la piel, vitiligo, y otras afecciones.

Esta técnica consiste en un producto con DHA (dihidroxyacetona, componente natural de la caña de azúcar), aplicado por un sistema de micro pulverización.

Pulverizador de bronceado que hace el efecto "pincel" en nuestra piel

El producto actúa sobre la capa más superficial de la piel, al entrar en contacto con los aminoácidos libres de las proteínas cutáneas (la queratina), la DHA produce una reacción natural que broncea la piel sin necesidad de que se active el mecanismo de bronceado normal, la melanina. Logrando así un tono bronceado en la piel en solo 40 minutos y sin exponernos a ningún tipo de daño solar. Sus resultados son graduables en función del tono real y del que busquemos conseguir.

Color en instantes.

La tonalidad dura entre 4 y 7 días, dependiendo del tipo de piel y el cuidado posterior a la aplicación. Este sistema no mancha la piel, el color va desapareciendo con el proceso de exfoliación natural de forma gradual. Mientras más hidratada esté, más durará el bronceado.

Es un método totalmente seguro, ya que la molécula DHA, por su gran tamaño no atraviesa la dermis y no se absorbe en el organismo. Es un tratamiento cosmético, que no tiene contraindicaciones. Por esta razón, es apta para embarazadas también.

Preparación previa a la sesión de bronceado

Una exfoliación de cuerpo completo 24 horas antes de la sesión de bronceado es imprescindible para eliminar células muertas y alisar la piel, dejándola uniforme y suave, para obtener un resultado más parejo. Puede ser realizado también con algún exfoliante casero, con algunos ingredientes que tenemos en casa. La depilación y afeitado deben realizarse un día antes para evitar que la piel esté deshidratada.

El día de la sesión es imprescindible asistir sin cremas, desodorantes, ni perfumes en la piel; para evitar que ésta se manche. Se requiere realizar la sesión sobre la piel completamente limpia. Y ese día es aconsejable concurrir con ropa preferentemente oscura y bien holgada para que no queden marcas.

Tips para mantener el tono bronceado por más tiempo

Los resultados de éste bronceado saludable se mantienen en nuestra piel entre 7 y 10 días. El primer truco para mantenerlo por más tiempo, y el más básico, es esperar a ducharte 8 horas después de la sesión de bronceado para dejar que el producto actúe por completo. En estas primeras 8 horas, también evita aplicar agua, crema o algún producto en tu piel.

Una vez pasado ese periodo de tiempo, y durante los días posteriores, es recomendable mantener la piel bien hidratada, con la aplicación de cremas en todo el cuerpo para así prolongar el color. Existen algunos productos, como los aceites con partículas doradas, que potencian la luminosidad de la piel, y es un buen complemento para tu bronceado. Hay que mantener la piel a punto para evitar que se seque y vaya perdiendo su color.

No abuses de baños calientes prolongados, saunas, o mucho tiempo en la pileta. Y evitá productos que exfolien la piel.

Estar bronceado todo el año: es posible

Este bronceado es una alternativa muy elegida para eventos, casamientos y para arrancar la temporada de primavera-verano. ¡No hace falta dañar nuestra piel para conseguir el color que buscamos!