La emoción de Eugenia Quibel, el último amor de Gerardo Rozín: “Es difícil para mí estar acá”

Este domingo en Gerardo Rozín fue homenajeado con un programa especial de “La Peña de Morfi”. El programa, que se emite por Telefe, empezó a las 11 de la mañana y pasaron más de 50 artistas.

Entre los presentes también se encontraba Eugenia Qubel, quien trabaja como locutora en Morfi y fue la última pareja de Gerardo Rozín. “Mi compañero. Un maestro, también”, dijo a su turno la joven claramente emocionada.

“Nos conocimos en la radio, nos encantaba hacer radio juntos, ahí era un diferente. Hacía programas inolvidables y la audiencia lo seguía, ponía el corazón sobre la mesa, estudiaba igual que lo hacía para el programa y siempre con la pregunta adelante, ‘¿para qué venimos?’ si no le cambiamos un poco la vida al que está del otro lado, no tenía sentido”, recordó Quibel.

“Cuando me convocó para el off de la Peña me dijo: ‘quiero hacer radio en la tele’ y fue de las experiencias profesionales más hermosas. Hoy es difícil para mí y para todos estar acá y hacemos este homenaje porque es lo que él quería”, concluyó.

Homenaje a Gerardo Rozín

Gerardo Rozín, fallecido el viernes 11 a los 51 años a raíz de una enfermedad terminal, fue homenajeado con un programa especial que contó con la participación de 50 artistas y grupos, entre los que se contaron Patricia Sosa, Los Ratones Paranoicos, Luciano Pereyra, Valeria Lynch, El Paz Martínez, Elena Roger, David Lebón y El Chaqueño Palavecino.

Desde el estudio o en mensajes grabados especialmente al programa, todos aquellos que lo acompañaron en estos años al conductor estuvieron presentes en el homenaje.