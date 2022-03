El emotivo video que dejó Gerardo Rozín para después de su muerte

Este domingo la producción de La Peña de Morfi y decenas de artistas le rindieron homenaje a Gerardo Rozin. Uno de los momentos más emotivos del programa fue cuando pasaron un video que el propio Rozin había dejado grabado para después de su muerte.

En la secuencia aparece el conductor junto a la banda Dos más uno, “una de las preferidas del periodista”, explicó Jesica Cirio que fue una de las conductoras de este domingo junto a Zaira Nara y Julieta Prandi.

En el video Rozín contó lo que sintió cuando, a los 12 o 13 años, descubrió al cantautor Gustavo “Cuchi” Leguizamón, un folklorista salteño.

“Había una canción que siempre le llamó la atención desde chico, porque el Cuchi siempre contaba un chiste de ciegos antes de tocarla”, recordó. El periodista se refirió a la canción Me voy quedando y confesó que la había escuchado miles de veces y en diferentes versiones.

“Sin embargo, el día que recibí el peor diagnóstico de mi vida, iba bajando las escaleras de mi casa y sentí esa canción, me vino a la mente esa melodía”, confió y empezó a cantarla a capella.

“Yo no creo en nada, ya se sabe. Y no es que después de esto termino con un ataque de fe y todo queda lindo, ni en pe... La verdad es que, para alguien que no cree, algo así es como una aparición y tiempo más tarde, me pareció que era una canción muy buena para ese tipo de dolor”, dijo.

“La hicimos con los chicos de un modo muy emocionados, que casi no pudimos llevar al aire porque yo quería contar que algo estaba pasando, pero no quería hacer una noticia de eso. Ese nudo en la garganta salió al aire, y no me volví a cruzar con la canción en todos estos meses, que fueron bastante buenos”, agregó.

Letra de Me voy quedando

Me voy quedando ciego

La luz titila en mis huesos,

Sólo la noche derrama

Su esperanza en el silencio,

Dorado, herido

Por lunas que pasan cantando.

Me voy quedando solo

Lejos del cielo y el tiempo,

Entre huellas desoladas

Sin mujeres y sin perros

Que huelen los rastros

Por donde transitan los sueños.

A veces no sé quien soy,

La lanza de mi silbido

Va alborotando recuerdos

Desenredando caminos,

Mientras mi risa

Cae en el abismo.

Me voy quedando huraño

Embalsamando destinos.

No me arrepiento de nada

El bien y el mal son olvidos,

Estuches del aire que guardan La pena y el grito.

Me voy quedando libre

Sin arribos ni regresos.

Está sobrando el alma

Para cantarle a los huesos,

Curiosos de rumbos

Que linden sabores eternos.

Gerardo Rozín falleció el 11 de marzo pasado tras una larga lucha contra el cáncer. Tenía 51 años.

Durante su carrera, el conductor y periodista rosarino había alcanzado, con su característico y personal estilo, una gran relevancia gracias a “Morfi, todos a la mesa” y “La Peña”, donde recuperó la música popular tocada en vivo en la TV abierta.

El comunicador también condujo “Tres poderes, “Esta noche libros” y “Gracias por venir”; fue productor de “Hora clave”, “Georgina y vos”, “Mañaneras” y “Es por ahí”; y se desempeñó como gerente de programación de El Nueve, entonces conocido por su nombre Azul TV.

Días antes de su fallecimiento, Telefe difundió un comunicado referido al “delicado” estado de salud de Rozín, lo que llevó a posponer el estreno de la séptima temporada de “La Peña”, previsto para este domingo.