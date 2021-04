Justin Bieber lanzó de sorpresa un disco inédito con seis canciones

A dos semanas del lanzamiento de su último álbum de estudio, “Justice”, Justin Bieber publicó por sorpresa “Freedom”, un nuevo disco con seis canciones inéditas. Se trata de un EP compuesto de colaboraciones con otros artistas como BEAM, Brandon Love y Chandler Moor, Judah Smith y Tori Kelly.

Esta grabación el artista la anunció a través de sus redes sociales con un mensaje sobrio como lo es la portada que lo acompaña: la captura de pantalla de un móvil, completamente en blanco, y con una herramienta para tomar notas abierta en la que puede leerse el nombre del EP.

El repertorio está compuesto por las canciones “Freedom”, “All She Wrote”, “We’re In This Together”, “Where You Go I Follow”, “Where Do I Fit In” y “Afraid To Say”. Y en común tienen un sonido sosegado, negro y urbano, entre el hip hop, el r&b y el pop atmosférico.

El artista canadiense se mantuvo en silencio discográfico por varios años después de presentar en sociedad, en 2015, su disco “Purpose”. En 2020 volvió con “Changes” y ahora acaba de sumar dos álbumes que prometen estar en los primeros puestos de los ránkings musicales.