Journaling, una herramienta para sanar el espíritu

Un espíritu sano trae como consecuencia una mente y un cuerpo sano, y así mismo una vida sana. Pero sabemos que, para llegar a ese equilibrio deseado, tenemos que accionar, movernos y evolucionar.

Uno de los hábitos que incluí hace dos años y ha sido una gran herramienta para mi evolución espiritual, emocional y psicológica, es el hábito de la escritura. Fui a comprar un cuaderno sencillo y empecé a plasmar en él mis pensamientos, aspiraciones, deseos, desahogos, etc… Y sin darme cuenta, se había convertido como mi mejor amigo. Recuerdo que también solía escribir y planear mucho sobre cómo quería que fuese “mi día ideal”, buscaba poder organizar mis horarios, sentía que tenía que aprender a utilizar el tiempo y que el tiempo no me utilizara a mí. En fin, mi diario se volvió un lugar personal donde podía plasmar todo aquello que viniera a mi mente.

Journaling

¿Qué es el Journaling­?

Journaling que traducido al español significa: Diario. Si, no estamos hablando de un concepto nuevo, estamos hablando de una practica que se remonta a nuestra infancia. ¿Recuerdas haber tenido un “querido” diario de pequeño?

Sin embargo, hoy en día, es una practica cada vez mas utilizada y no solo por niños. En los últimos años se ha comprobado que escribir un diario tiene efectos beneficiosos en la salud mental, como la reducción de estrés, ansiedad, liberación de enojos y tristezas. Además de que es una increíble herramienta para potenciar el desarrollo personal y espiritual de las personas.

Se trata de llevar un cuaderno donde puedas apuntar y plasmar tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, tus listas de cosas por hacer, un registro de nuestros días, de quienes somos y como funcionamos.

Diario de anotaciones e inspiraciones

¿Cómo nos puede ayudar el Journaling?

En mi caso personal tuve un tiempo donde me sentía muy estancada, sentía que no avanzaba y estaba constantemente reclamándome y juzgándome. El escribir un diario y llevar registro de mi proceso, me ayudo a darme cuenta de las cosas que tenía por mejorar y sobre todo de aquellas cosas que tenía por felicitarme y darme palabras de amor para seguir avanzando. Me hizo ser mas consiente de quien soy y del camino que estoy recorriendo.

Como les mencione al principio, también solía estresarme mucho por querer tener un día organizado y aprovechar las horas. El tener un diario y una agenda, cambio por completo mi vida en ese sentido.

El Journaling nos enseña a organizar nuestra mente, simplificar las ideas, nos ayuda a ver nuestro crecimiento y el recorrido mental y espiritual que llevamos.

Diario como terapia

Consejos para armar tu journaling:

Puedes escribir tu diario de distintas formas, por ejemplo, hay quienes les gusta hacerlo de manera digital, escribiendo en sus computadoras o teléfono, en mi caso personal prefiero escribir en una libreta y tenerlo en físico.

Entonces si eres de mi equipo, te aconsejo que busques un cuaderno que sea cómodo de transportar y así lo puedes llevar contigo. Una vez que hemos adquirido a nuestro nuevo mejor amigo, ahora sí, papel y lápiz.

Es importante tener en cuenta que cada diario es personal y cada proceso es distinto, por lo tanto, disfrútalo y hazlo a tu manera, no debes frustrarte por cuanto escribes, si es mucho o poco, simplemente fluye y plasma.

Si bien la idea es que plasmes tus pensamientos, emociones, situaciones y experiencias, te aconsejo que busques un propósito o un motivo un poco más específico del por qué estás haciendo las cosas. Puede que sea para monitorear como te sientes, para trabajar en tus metas, ser más organizado y productivo.

Una vez definida la razón, se empezará a accionar en base a eso. Quiere decir que los domingos te regalaras 45 minutos para ti, para observar tu diario y ver cuales fueron las anotaciones de la semana, en que estuvieron deambulando tus pensamientos, cuales fueron tus emociones. Te confieso que se siente increíble hacerlo, es como una especie de viaje en el tiempo, lees las situaciones que viviste, como pensaste en esos momentos y dices: ¡Wow! La vida realmente es muy mágica, observarte y conocerte más es profundizar en la magia de Dios y su infinito universo.

Más arriba mencionaba la importancia que tiene esta práctica en el crecimiento personal, psicológico y espiritual de una persona. Mi intención es que entiendas la profundidad de esto y lo puedas utilizar a tu favor, para un cambio positivo.

Es necesario tomarlo como un compromiso, una responsabilidad que te debes a ti mismo, por lo tanto, es imprescindible que lo hagas todos los días, por lo menos 15 o 10 minutos. Haciéndolo constantemente por 66 días se creará un nuevo habito en tu vida, un nuevo super poder desbloqueado.

Journaling

Para concluir te dejo unas ideas de lo que puedes empezar a escribir:

1. Metas que quieres cumplir: Te ayudará a definir, organizar y trazar un camino, simplificará la visión y las traerá al presente.

2. Aquello que te preocupe: el cuaderno es una especie de depósito de energía, te ayuda a ver las situaciones desde otra perspectiva, clarifica tu mente y tus pensamientos. Generalmente cuando hago esto termino dándome cuenta de que no eran tan grave o negativo como pensaba.

3. Espacio de gratitud: Esta es una de mis partes favoritas, lo aprendí en un libro que leí donde enseñaba la importancia y el poder mágico de la gratitud. Escribe diariamente 10 cosas por la cual te sientes agradecido con el Gran Espíritu, agradece desde lo más mínimo como tomar un vaso de agua, hasta lo más grande y valioso como tener un corazón latiendo y aire en tus pulmones. Es una practica sagrada que te ayudara a mejorar tu vida.

4. Lo que haya en tu mente en ese momento: Quizás suene un poco difícil, pero es cuestión de práctica, tomate un tiempo de silencio, contemplación y simplemente fluye, escribe todo aquello que venga a tu mente y no juzgues lo que llega.

5. Situaciones importantes que hayan sucedido en el día: Esto puedo abarcar tanto cosas positivas como negativas. Escribe lo que sucedió y como te sentiste en ese momento, recuerda que cada domingo leeremos el resumen semanal, y este segmento es realmente especial.

Esto tan solo son 5 ideas de miles que puedas hacer, simplemente deja que tu creatividad fluya. Espero de todo corazón que esta información te funcione y pueda aportar algo positivo a tu proceso.

Recuerda: Los cambios son duros al principio. desordenados en el medio y maravillosos al final.