Constelaciones Familiares: un espacio para sanar

Cuando de terapias complementarias se trata, tanto la Biodecodificación como las Constelaciones Familiares creo que son las más eficientes y sanadoras para el cuerpo y el alma. Cuando digo “complementarias” es porque creo que debería complementarse con un tratamiento médico y jamás reemplazarlo.

Hoy quiero hablarles de Constelaciones Familiares puntualmente desde mi experiencia personal, y entrevistando a algunos profesionales voy a compartirles todas las dudas que siempre te preguntaste y para qué y de que forma sirve esta terapia tan sanadora.

Constelaciones Familiares

Cuando participe de la primera experiencia en Constelaciones solo como “observadora” recuerdo haber ido con un poco de escepticismo y con mil preguntas en la cabeza. Todo me parecía un poco raro y hasta “actuado” hasta que en un momento decidí abrir mi alma y mi cabeza a lo que estaba sucediendo. Curiosamente fui elegida para “representar” (aunque solo había ido a observar) y antes de que me llamaran a participar en el fondo de mi corazón sentí una fuerte conexión con la historia de la persona que constelaba y el corazón me latía a mil, como si esta historia con la que resoné me llamara a participar. Ahí pude experimentar que realmente lo que se vive es toda una cuestión de energías y realmente sentí muchas cosas que no eran mías pero resonaban conmigo. Me pareció una experiencia hermosa y decidí apuntarme para poder constelar algo que venía trabajando en mi desde hace tiempo y quería realmente resolver. La experiencia fue increíble, hermosa y muy sanadora donde pude verme a mi misma y el conflicto manifestarse con total claridad, me ayudo a la comprensión y a poder mejorar incluso las relaciones familiares.

Hable con Luciano Ruete Facilitador Sistémico de Mendoza y respondió a todas mis preguntas para poder compartirlas con ustedes.

Luciano Ruete, constelador

¿Qué son las constelaciones familiares?

Es una herramienta que desde sus orígenes por la década del 70 ha crecido mucho. Puedo hablar desde mi perspectiva. Para mi fundamentalmente es un saber y una herramienta que resultan muy útiles desde un punto de vista terapéutico. De esa forma a veces es más importante saber cómo pueden ayudarnos en nuestra vida.

El objetivo cuando trabajamos es lograr una mejor calidad de vida para el cliente. Hacer que tenga una conexión mayor con el presente y lograr una beneficiosa relación con el pasado. No es algo mágico, es un proceso. Puede que en algunos casos una persona vaya a un taller, tenga una constelación y logre comprensiones que traigan gran sanación y cambio en su vida. Pero en la mayoría de los casos el proceso es más largo. El mayor desafío al principio es cambiar la forma de abordar lo que nos pasa. Salir de una perspectiva individual para expandirla a una perspectiva sistémica.

Esto implica que, para comprender lo que ocurre en nuestra vida actual, debemos considerar un contexto más amplio que incluya nuestras relaciones más cercanas, como pareja, hijos y hermanos. Además, es fundamental tener en cuenta nuestra historia y trasfondo familiar, incluyendo a nuestros padres, abuelos y otros ancestros. A este conjunto de vínculos lo llamamos sistema familiar. Y podemos decir que este sistema es un organismo en sí mismo. Este organismo mantiene encendida la llama de la vida y la trae hasta nosotros desde el origen mismo de la vida.

La importancia del transgeneracional en las constelaciones familiares

Bert Hellinger observó que el sistema familiar obedece ciertas reglas. El también observó que cuando esas reglas no son respetadas, hay consecuencias. Me animaría a decir que todo lo que hoy experimentamos como una traba o un problema tiene su origen en un desorden en el sistema familiar. Así que básicamente las constelaciones familiares son una herramienta que puede ser usada para encontrar esos desórdenes y traer orden al sistema.

¿Qué pasa en un taller de constelaciones familiares?

En un taller se reúne un grupo de personas en distintos roles. Hay un facilitador que es quien guía la constelación, un cliente o consultante que es quien trae un tema o asunto para trabajar. Después está el resto de los participantes, estos pueden ser observadores o representantes. Los representantes ayudan a configurar el sistema familiar del consultante. El grupo se sienta en ronda para que todos pertenezcan de igual manera. Pero hay un orden, una jerarquía, la ronda da el primer lugar al consultante. Es decir tanto el facilitador como todo el grupo están al servicio de él.

Luciano, en medio de una constelación familiar

La forma en que se desarrolla un taller va a variar según quién lo coordine. Hay quienes se centran más en el fenómeno, y quienes se centran más en el consultante. Yo soy más del segundo grupo. Lo importante para mí es acompañar a una persona en un proceso, crear un espacio seguro para que la persona pueda abrir su problemática y pueda sanar. Cada persona tiene sus tiempos, su ritmo, y es importante respetar eso, a veces menos es más.

¿Quién puede ir a un taller de constelaciones familiares?

Lo interesante es que a un taller de constelaciones familiares puede ir casi cualquier persona. Una condición necesaria es que sea mayor de edad. No importa mi nivel de estudios o la clase social, lo que hay para aprender es transversal a todas las personas, porque todos venimos de una mamá y papá y tenemos un sistema familiar.

Mi recomendación es que la gente se acerque a los talleres con curiosidad y cautela. Esto quiere decir que las primeras veces puede participar solo como observador o representante, pero sin lanzarse aún a constelar. Esto permite ir familiarizándose con esta herramienta y su trasfondo.

También es muy importante sentirse a gusto con el terapeuta que hace de facilitador. Una profesora durante mi formación como constelador dijo una vez que una constelación es una operación al alma. Y creo que es una muy potente analogía. Si tengo que operarme el alma voy a establecer una relación con alguien en quien pueda confiar. Para mí es clave que la constelación esté acompañada de un enfoque terapéutico, que ponga siempre primero el bienestar del consultante por sobre todo lo demás.

Unir la Osteopatía en el trabajo de Constelación

Luciano y Simón son dos amigos que se conocieron en un viaje a Alemania, cuando Luciano viajo para realizar un curso con el padre de Simón, Stephan Hausner, que es un reconocido constelador familiar a nivel mundial.

Simón Hausner Osteópata y Luciano Ruete Facilitador Sistémico

Simón es Osteopata y trabaja con la terapia craneo sacral. La osteopatía es un método de curación que trata de fortalecer los poderes de autorregulación inherentes del cuerpo. Lo fascinante de unir este conocimiento con las constelaciones es que se agrega una dimensión más a la constelación, que es la dimensión del cuerpo. Esto nos permite abordar por ejemplo síntomas y enfermedades, desde una perspectiva en donde unimos la mente, las emociones y el cuerpo. Muchas veces un síntoma o enfermedad no es más que una señal de alarma encendida en el cuerpo, que nos muestra un trauma o conflicto que aún no alcanzamos a resolver. El cuerpo guarda memoria de todo lo que ha sucedido en nuestra vida, e incluso las últimas investigaciones demuestran que también lleva la información del trauma transgeneracional.

Simon Hausner realizando osteopatía en una constelación.

Tener acceso a él durante el trabajo nos permite tener una conexión más sólida con el origen mismo del asunto a tratar. En Mayo Simón Hausner va a estar visitando la argentina y el sábado 20 vamos a estar haciendo un taller de Constelaciones Familiares y Osteopatía aquí en Mendoza.

¿Cómo se realiza una constelación familiar?

Una constelación familiar en grupo suele durar entre 30 y 60 minutos. Estos son los pasos que sigue un/a constelador/a familiar. Es importante destacar que en una constelación familiar las personas que integran el grupo no forman parte de la familia del consultante. Son personas que representan a miembros de la familia.

Paso 1: La demanda

El/la constelador/a familiar pide al consultante que exponga su problema y su objetivo ¿Qué quieres conseguir? Le ayudará a realizar una demanda específica, concreta y factible. Por ejemplo, no se trata de pedir ser el más rico del mundo, sino de descubrir si existe algún bloqueo que no permite tener una relación sana con el dinero y el objetivo podría ser vivir una vida plena.

Paso 2: ¿Quién aparece en una constelación?

Una vez elaborada la demanda, el constelador definirá qué miembros de la familia y elementos deben representarse. Las constelaciones más profundas e impactantes son aquellas en las que el consultante desconoce quién representa a quién, pero no necesariamente es la dinámica de cualquier constelación.

En mi caso el constelador, fue explicandome quien representaba a los integrantes de mi familia.

Paso 3: La representación de la constelación

El grupo representará a los miembros elegidos, incluyendo al consultante. No conocen la historia de la persona ni a quién están representando. La consigna es: colócate en el espacio (la sala) y cuando encuentres tu lugar, te quedas ahí sin moverte. Una vez colocados todos los representantes, aparece la imagen de la constelación.

Paso 4: La imagen

La imagen es la herramienta más importante de una constelación. En ella podemos ver las dinámicas entre las personas representadas, el orden y el lugar que ocupa cada uno, las expresiones, los pequeños movimientos. En definitiva: el desorden muestra la solución al conflicto.

Paso 5: La información del clan

El/la constelador/a preguntará a cada representante cómo se siente en el lugar en el que se encuentra y qué siente en relación con los otros representantes. Lo impactante de las constelaciones es que cada representante manifiesta como se siente el alma familiar y esto ocurre porque todos estamos conectados por el inconsciente colectivo.

Estamos conectados al inconsciente colectivo gracias al campo fenomenológico que nos permite vibrar con la energía familiar y manifestarse a través de las sensaciones corporales.

Paso 6: Frases sanadoras

Una vez recogida la información del alma familiar a través de los representantes el/la constelador/a acompañará a los representantes y al consultante a realizar pequeños movimientos. Estos movimientos que tienen como objetivo recuperar el orden sistémico y que tienen en cuenta los principios anteriormente expuestos, van precedidos de las frases sanadoras. Estas frases son clave para eliminar barreras y bloqueos emocionales y sanar las heridas permitiendo que cada persona elija su propio destino. Es altamente recomendable que el consultante ocupe su lugar y participe de los movimientos y de las frases sanadoras. El resultado de los movimientos sistémicos es la imagen-solución.

Paso 7: La imagen-solución

La imagen solución es el resultado de la constelación. Al realizar los movimientos cada persona ocupa el lugar y el orden dentro del sistema y, por tanto, se recupera el equilibrio. El/la constelador/a para cerrar preguntará cómo se sienten los representantes y el consultante con el resultado del trabajo realizado. Si todos están tranquilos y en paz, se da por finalizada la constelación y se pide que vuelvan al aquí y al ahora y dejen que el alma familiar continúe con sus movimientos.

Paso 8: Los cambios

El primer cambio lo experimenta el consultante al poner solución a su conflicto. Pero la constelación no sirve solo para el consultante, los movimientos y cambios se continuarán produciendo en el sistema porque todo está conectado. Es muy común que tras una constelación las relaciones mejoren, los cambios se acentúen y se perciba que existe un mayor orden en la vida del consultante. En definitiva, se ha liberado el sistema del dolor y de las lealtades familiares.

En una constelación individual se trabaja muy parecido, pero se reemplaza a los representantes por figuras y se observa lo que percibe y siente el consultante.

