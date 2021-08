Jennifer Aniston sin “friends”: abandonó a los amigos que no quieren vacunarse contra el Covid-19

Aunque parezca sorprendente, la reconocida actriz internacional Jennifer Aniston confirmó, durante una entrevista que cortó relación con sus amigos que no aceptaron ser vacunados contra el coronavirus.

En la revista “InStyle”, la actriz de “Friends” explicó que no quiere perder su tiempo con los anti-vacunas o aquellos que “simplemente no escuchan los hechos” cuando se trata de ciencia.

La estrella de 52 años sostuvo que lo único que le queda pensar es que las personas que no aceptan la vacunación como la única salida a la pandemia se debe a su postura en “el miedo o la propaganda”.

La protagonista de la serie “The Morning Show” de AppleTV+ dijo que estuvo atenta a todas las noticias sobre el virus, pero que en un momento decidió tomar un descanso: “Realmente tuve que dejar de tener la televisión encendida todo el tiempo…Todos pasamos por la fatiga de las noticias, la fatiga del pánico, durante la pandemia porque esperábamos que algún día nos despertaríamos y oiríamos algo esperanzador, y todo lo que obtuvimos fue más locura”.

Luego la actriz agregó: “Hay todavía un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima. Acabo de perder a algunas personas de mi vida diaria que se negaron o no revelaron si habían sido vacunadas o no, y fue lamentable”.

“Siento que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos siendo testeados todos los días. Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones están basadas en nada más que en el miedo o la propaganda”, dijo.

La actriz recibió su segunda dosis de la vacuna en mayo y compartió la noticia en Instagram: “Completamente vacunada y se siente tan bien…Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas COVID en los Estados Unidos en este momento”.