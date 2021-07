La entrevista de Marley a Jennifer Aniston en donde la actriz le abrió su corazón

Marley ha tenido la oportunidad de cruzarse con algunas estrellas de alto calibre a lo largo de su carrera y cada tanto le gusta recordar aquellos momentos. Por eso, subió un video en donde se lo puede ver muy joven y entrevistando a una de las actrices más famosas de los últimos tiempos. Protagonista de Friends, la novia de América y una de las mujeres más codiciadas. Jennifer Aniston decidió que ese entrevistador argentino era confiable y le confesó muchos de los detalles de su amor con Brad Pitt.

“Hace muchos años cuando recién se estaba conociendo con Brad Pitt, la entreviste a Jennifer que fue lo mas, super buena onda y muy simpática”, escribió el padre de Mirko en la publicación que realizó y que llegó a tener más de 415 mil reproducciones en Instagram.

Una de las primeras preguntas iban a un rumor que corrió durante mucho tiempo por los tabloides, sobre cuando ella y Brad Pitt se conocieron. Según se decía, él había encontrado a su perro, pero en realidad no era así. “Nunca perdí a mi perro... pero lo ‘otro’ es verdad”, dijo, refiriéndose a su primer encuentro. Se vieron en una fiesta y cuando Jen se fue a Dallas a filmar su nueva película, Brad la siguió y se hospedó en su suite.

“De Brad me gusta su sentido del humor, su honestidad, es una persona que ha llegado muy arriba, pero no se hace dramas en la vida. Es bueno, gracioso”, continuó diciendo, pero lo que ella prefería por sobre todo era: “Sabe comunicarse”.

Marley entonces le preguntó por el atractivo del actor, que usualmente es lo que atrae a las multitudes de mujeres. “Brad es muy lindo, no es lo más importante, pero tampoco estoy loca. Es muy lindo”.

El futuro que Jennifer veía con Brad Pitt

Tal vez fue la calidez de Marley o la emoción de un nuevo amor, pero la famosa “Rachel” terminó confesado que con el actor ella había vislumbrado una vida con la que había soñado desde siempre.

“Crees en la idea clásica: casamiento, tener hijos...”, dijo el argentino. “Si, totalmente”, contestó segura. Y con cara de ensoñación dijo: “Pienso en eso todo el tiempo, para eso estamos aquí”. Incluso se refirió a otro tema por el que el conductor le cuestiono, de tener o no sexo antes del matrimonio. “Es una idea linda... pero... estoy segura que es posible. Un hombre y una mujer pueden ser amigos, pero cuando te enamoras, no puedes elegir”, decía la actriz, y terminó diciendo con una sonrisa cómplice: “Y eso es lo que me está pasando”.

Jennifer y Brad estuvieron juntos por casi 10 años, cinco de casados. Pero el cuento de hadas con el que ella había soñado terminó muy lejos de lo que esperaba. El actor se volvió a enamorar, esta vez de una co protagonista y otra hermosa mujer, Angelina Jolie. Luego del divorcio, los planes de Aniston cambiaron para siempre, incluso confesó que habían cambiado sus deseos de ser madre y la idea “clásica” como solía llamarle. Una vida de distancia con esa entrevista.