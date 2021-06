El mal momento de un actor de Friends por un cáncer muy avanzado: “Tengo la parte inferior del cuerpo paralizada”

El actor de Friends, James Michael Tyler, apareció en el programa “The Today Show” de la señal NBC y reveló que ha estado luchando contra un cáncer de próstata: “Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años. Es la etapa 4. Cáncer en etapa tardía. Así que eventualmente, ya sabes, probablemente me afectará.”

Como Gunther. Tyler, en el rol que interpretaba en Friends y en la actualidad. (Warner / Captura de pantalla). Warner / Captura de pantalla.

El actor de 59 años, mejor conocido por interpretar a Gunther, gerente de Central Park y eterno enamorado de Rachel en la exitosa Sitcom de 10 temporadas, reveló que los médicos se mostraron optimistas cuando lo diagnosticaron por primera vez, pero que el cáncer comenzó a “mutar” al comienzo de la pandemia de COVID-19: “Me perdí de ir a una prueba, lo cual no fue algo bueno. Entonces, el cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así progresó.”

“Sufrí fracturas en los huesos y tumores en la columna vertebral que condujo a la parálisis de mi parte inferior del cuerpo. Actualmente estoy con quimioterapia y estoy combatiendo “agresivamente” a la enfermedad”, comentó Tyler al presentador Craig Melvin.

El elenco de Friends junto a James Corden The Late Show with James Corden

El mes pasado, Tyler apareció en el especial Friends: The Reunion junto al elenco principal (Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry), pero no lo hizo de manera presencial, sino a través de Zoom: “Quería ser parte de eso, e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todas las festividades. Fue agridulce, honestamente. Estaba muy feliz de ser incluido. Fue mi decisión no ser parte de eso físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería traer una decepción. No quería ser como, ‘Ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, aseguró el actor.

Gunther, junto a Ross .

Cuando se le preguntó si el elenco de la serie ya sabía sobre su enfermedad, Tyler dijo que el productor del programa lo sabía “desde hace mucho tiempo” y Schwimmer estaba en contacto con él en Instagram.

“Para muchos hombres, si se dan cuenta tan temprano, es fácilmente tratable. No quiero que la gente tenga que pasar por lo que yo he pasado. Este no es un proceso fácil. Mi objetivo el año pasado fue ver mi 59° cumpleaños. Hice eso, el 28 de mayo pasado”, declaró el artista, enfatizando acerca de la importancia de un diagnóstico temprano que “puede conducir a pronósticos mucho mejores”.