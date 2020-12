Gauchito Club se prepara para volver a los escenarios y lanzar su segundo álbum

Sin más trabas por delante, los chicos de Gauchito Club dan un paso adelante y vuelven a la presencialidad con temas nuevos. Después de su última gira por Buenos Aires en febrero del 2020 y relegando los planes de este año, se dedicaron a pulir y avanzar con el lanzamiento de su segundo álbum que llegará el próximo año.

Con muchas ganas de reencontrarse con el público y visitar distintos escenarios mendocinos, la banda prepara su show para fines de enero y planea presentarse en Potrerillos, General Alvear, Tunuyán y San Rafael, aunque aún no hay fechas definidas ni entradas a la venta.

“Estamos armando un show diferente, más compacto con algunas pistas, es más acústico el flash. Lo bueno es que ante la disposición del protocolo la gente nos ha apoyado un montón por las plataformas digitales, eso no ha disminuido. Extrañamos un montón tocar en vivo porque la conexión con el público es el momento más importante, es donde se cumple el momento artístico pero al menos con las plataformas sentimos que la gente nos ha seguido escuchando”, cuentan Sasha y Gabriel Nazar, vocalistas del grupo mendocino.

De cara al nuevo disco de estudio, Gauchito Club comenzó el año lanzando el segundo corte de lo que será este segundo disco , que viene con ingredientes musicales diferentes e innovadores a lo que se conoce de su autoría.

“Para ordenar la salida del segundo disco lo primero que sacamos fue ‘Encendedor’, un tema acústico que filmamos y que va a ser parte del segundo disco porque creemos que abre un portal. Después ‘Onliyu’ y en tercer lugar un tema que ya está grabado, masterizado y hasta filmamos el videoclip que aspira a que a principios de febrero salga. Y respecto al disco, el objetivo es llegar a mayo del 2021 para que se cumplan tres años del lanzamiento del primero. Va a ser un disco increíble, que va a pasar por un montón de estados y sensaciones, a nosotros nos divierte, nos flashea y sorprende lo que está pasando con el disco”, expresa Gabriel.

Y Sasha agrega que “el disco tiene una esencia muy linda, es más chill podríamos decir, es más canción. Nos gusta romper un poco la estructura. Aún no tenemos el nombre, debemos encontrar el concepto de todo el disco, hay algunos pero es lo último que se elige.”

Y si bien “Onliyu” lleva varios meses en las plataformas digitales, la novedad la trae su videoclip que se dio a conocer hace poco más de una semana y tiene un tono muy al estilo Gauchito.

“Los comentarios son muy particulares, no solo nos escriben en el video sino también en las redes. Nos escribe gente de todo el país escuchando la canción con su abuela o que sus hijos pequeños son fanáticos entonces es muy particular lo que pasa porque siento que hemos generado un proyecto amplio en términos de público y si bien es un mensaje pícaro y que acarrea fiesta, no es un lenguaje violento, podes ser pícaro y de fiesta pero con un mensaje para toda la familia, estamos encantados con esa bandera de banda popular”, expresa Gabriel.

Respecto a lo que fue la grabación del video, Sasha cuenta que aunque se retrasó más de lo esperado, el resultado final fue mejor de lo que imaginaron. “Tratamos de que la pandemia no sea un limitante, es más participo gente de todo el país y eso estuvo buenísimo. Tal vez si lo hubiésemos hecho acá en Mendoza hubiese sido más chico, pudimos formar un video más global y estuvo bueno.”

En este corte además, se sumó Axel Fiks dándole una impronta diferente, con sus toques de cumbia y rozando distintos estilos que es una de las claves del estilo de Gauchito.

“La participación de Axel nos propone un desafío importante que es el tema del género musical. Eso no fue una traba para nosotros, creo que Gauchito en un futuro no va a tener limitantes en poder tocar en festivales de Jazz, Boleros, Cumbia, lo ves en las colaboraciones también porque pensamos en artistas versátiles e incluso gente que no esté en el mundo de la música. Nosotros no queremos una banda de nicho o de tal estilo, sino que el mensaje que queremos transmitir es que no hayan limitantes en los géneros, que lo pueda escuchar toda la familia y que los del palo del rock, el tango, el pop se puedan sumar”, afirman los músicos.

Un año que trajo shows y disco

Comenzando el año con cuatro giras programadas, la banda logró concluir una sola antes de que se decretara la pandemia. En medio de lanzamientos por su nuevo disco y un cronograma de actividades bastante intenso, Gauchito Club tuvo que dar un paso al costado y comenzar a planear actividades nuevas en donde el arte se vio fuertemente afectado.

“Fue un año raro para todos, si hablamos de la experiencia de cómo vivimos la pandemia creo que fue un año muy malo en muchos aspectos y muy buenos en otros, el estar cada uno con su familia y creativamente para que nos metamos en una pausa para saber dónde estamos parados. A la banda que es muy nueva nos ha hecho madurar un montón de cosas, no solo en lo artístico sino también en lo humado y esa madurez se va a notar en el disco.”

Transitando el momento de composición de su nuevo álbum y trabajando fuertemente en su conexión con el público a través de las redes, fue una etapa de nuevas experiencias y aprendizajes que a la larga trajo sus frutos.

“Nos ayudó también para componer, para hacer una pausa de shows porque íbamos a tener un 2020 muy explosivo, nos ayudó a frenar un poco y ponernos de cabeza en el estudio a componer, darle vida a ideas que veníamos teniendo de antes. Ahora terminamos de grabar las baterías de lo que será el próximo disco y nos queda lo más finito digamos, algunos detalles de letras y estructuras que le terminen de dar la puntada final.”

Y respecto a esta nueva etapa y lo que ha significado para la banda, asumen que es un cambio que se verá reflejado en su nuevo trabajo y que esperan el público lo reciba tan bien como ellos.

“Hemos notado una evolución en todos lados, va a ser una montaña rusa de sensaciones, creo que la banda va a atravesar matices más profundos en los géneros y nos sentimos muy cómodos, es un desafío cómo lo va a interpretar la gente pero como siempre hemos hecho lo que hemos querido, guiarnos por nuestros sentimientos mas impulsivos estamos tranquilos porque sabemos que si lo hacemos así siempre va a estar bien.”

El quinteto trabaja en su próximo disco y este enero vuelven a los escenarios con un show de otro carácter.

- Son una de las bandas mendocinas que más ha girado por el país, ¿cómo viven el tener que estar encerrados en la provincia?

- Sasha: Bueno la experiencia de girar siempre ha sido increíble porque llegar a un lugar por primera vez y encontrarte con la gente que canta tus canciones y nunca fuiste, cómo puede ser que conozcan tanto. Eso nos impactó, también estuvimos en un momento importante con las redes y nos permitió mantener un contacto con ellos. En cuanto a los mensajes por redes sociales, nos escriben desde todas partes del país e incuso de otros países como Chile, Paraguay, España, y flasheamos que algún día podamos tocar ahí.

- Gabriel: Montevideo es una ciudad que esta al mismo nivel casi que Córdoba en escuchas y nunca hemos ido, nos encantaría cruzar el charco y tocar allá.

- No fueron de los artistas que dieron shows por streaming, ¿no sienten que va con ustedes?

- Gabriel: A mí no es algo que me gusta, no soy consumidor de esos recitales aunque si he visto algo de lo que se ha generado. Nosotros lo que hicimos fue participar en un recital de Billboard que fue grabado pero no surgió mucho el querer armar un show porque todos consideramos que Gauchito tiene que ver con la conexión cara a cara, no salió nada interesante y si hacíamos algo queríamos que sea al estilo Gauchito. Hay cosas de la tecnología que salen y uno se tiene que adaptar a la fuerza, tratar de que surja con naturalidad y no subirnos porque sí.

- Durante la pandemia sacaron La Pilcha del Club, su línea de merch. ¿Cómo les fuer con eso?

- El merch es algo que se suele vender en los shows y como no teníamos este alcance, por una necesidad económica y también para darle algo a aquellos que nos siguen abrimos ‘La pilcha del club’, le hicimos jingles publicitarios y nos divertimos mucho con eso. La gente pidió un montón, hemos mandado al sur y a Buenos Aires. Fue como un aguante de la gente de decir ‘seguimos acá’.