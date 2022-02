¡Fin del misterio! Se conocieron los motivos de la ausencia de Marcela Tauro de Intrusos

A días de su regreso a Intrusos, Marcela Tauro sorprendió a más de uno al ausentarse del renovado ciclo y, tras unos rumores de renuncia, finalmente la histórica panelista rompió el silencio y develó las razones de su ausencia.

“Hola, ¿cómo les va? Bueno, paso para avisarles que mucha gente me está preguntando: ‘¿dejaste ‘Intrusos’?, no, no, no”, comenzó la periodista a través de un video que subió a sus historias de Instagram.

“El tema es el siguiente: me sentí mal ayer, me hisopé hoy. Ayer tuve mucho sueño, hoy no me podía levantar para ir a la radio. Me dio la alarma obviamente, por lo que decidí hisoparme, me dieron el resultado recién, es positivo. Me siento bien, solamente tengo mucho cansancio y dormí mucho”, aseguró Marcela, dejando de lado las suspicacias de una posible pelea con Florencia de la V, la nueva conductora.

Tauro positivo

“No hay ninguna otra historia que solamente esa. Vamos a seguir... Está todo perfecto, nada más que me contagié”, aseguró Tauro que segundos después aprovechó para contar cómo e encuentra su familia, llevando tranquilidad: “Mi hijo está bien, está aislado. Mi mamá sobre todo está perfecta, así que vamos a tratar de cuidarla para que no se contagie como el año pasado”.

La palabra renuncia está en vilo en la pantalla de América y sobre todo en esta etapa de intrusos, ya que del anterior equipo, solo continúan Virginia Gallardo y Maíte Peñorori, quien fue la última en sumarse. Rodrigo Lusich y Adrián Pallares partieron junto a Paula Varela y Karina Iavicoli, a la pantalla de El Trece, donde harán ‘Socios Del Espectáculo’, un nuevo show del que poco se sabe.

Por otra parte, una que si renunció fue Marcela Baños, quien en diálogo con Juan Etchegoyen de “Mitre Live”, brindó algunos detalles de su abrupta salida de su partida: “Prefiero dejar el tema así porque no hay nada para decir”, comenzó la expanelista.

“Estoy con otros proyectos y le estoy metiendo a eso. Aproveché a cerrar este ciclo hermoso que tuvimos. Es esto que te digo, no hay nada raro”, finalizó a través de mensajes de WhatsApp.