Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hablaron sobre su llegada a El Trece y ya tienen panelistas

Finalmente Adrián Pallares y Rodrigo Lussich abandonaron Intrusos y se fueron de América TV. Los conductores del ciclo de espectáculos cerraron trato con El Trece y ya anunciaron a dos de sus panelistas en el nuevo proyecto televisivo que encabezaran.

“Se va armando el equipo de ‘Socios Del Espectáculo’ por El Trece, primera reunión. ¡Nos reímos más de lo que laburamos!”, expresó Pallares en su posteo de Instagram donde se observa al periodista junto a Lussich, Paula Varela y Karina Iavicoli, quienes acompañaran a los animadores en esta etapa.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich presentaron a sus panelistas

“Señal de largada! Primera jornada! Se viene Socios del Espectáculos muy pronto por @eltrecetv...Gracias por tantos mensajes de cariño!!! Cargaremos pilas para arrancar con todo!”, expresó Lussich en otro posteo junto a Pallares, Adrián Suar y Pablo Codevilla.

RODRIGO LUSSICH, ADRIAN SUAR, ADRIAN PALLARES Y PABLO CODEVILLA.

“Formamos una dupla muy fuerte y tenemos puesta una química que ya viene con nosotros”, expresaron los conductores que llegaron a esta nueva señal como la apuesta más fuerte del canal para recuperar ese liderazgo que tenían en el periodismo de espectáculo junto a Ángel de Brito y “Los Ángeles de la Mañana”.

Por otra parte, esta semana debutó en Intrusos Flor de la V, quien tomó las riendas de la conducción del programa y se emocionó hasta las lágrimas por el homenaje que le hicieron. “Este programa atravesó mi vida entera”, relató la artista y capocómica, al tomar el mando del histórico ciclo que comandó durante 20 años Jorge Rial por la pantalla de América.

Flor de la V

En su debut, la producción le hizo un sentido homenaje a Flor, repasando sus logros personales, familiares y artísticos, y De la V no pudo contener las lágrimas: detrás de cámara estaban Paul e Isabella, sus hijos y su marido, Pablo Goycochea.

“Ay, ¡Dios mío! No estaba preparada para este tape. Me emociona haber transitado el espectáculo en un momento difícil para nosotras, para la diversidad. Viendo para atrás me doy cuenta de cuántas puertas he abierto”, expresó Florencia, acongojada.