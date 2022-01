Marcela Baños habló sobre su sorprendente renuncia de Intrusos: “Prefiero dejar el tema así”

Tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de Intrusos, el canal América decidió que el ciclo tuviese una nueva conductora y la elegida fue Florencia de la V, quien este lunes hizo su estreno como conductora del histórico programa que también renovó a los panelistas.

Una de las ausentes en la mesa del show fue Marcela Baños, que en diálogo con Juan Etchegoyen de “Mitre Live”, brindó algunos detalles de su abrupta salida de su partida: “Prefiero dejar el tema así porque no hay nada para decir”, comenzó la expanelista.

“Estoy con otros proyectos y le estoy metiendo a eso. Aproveché a cerrar este ciclo hermoso que tuvimos. Es esto que te digo, no hay nada raro”, finalizó a través de mensajes de WhatsApp.

De esta manera, Baños, quien es animadora de “Pasión de Sábado”, reveló que no tiene conflictos con los nuevos integrantes del programa que este lunes 24 de enero estrenaron una nueva etapa de un show que tiene más de 20 años.

Luego de que la dupla de Lussich y Pallares partieran, solo quedaron en el panel Virginia Gallardo y Maite Peñoñori, mientras que hicieron su regreso el periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli” y Marcela Tauro. La única nueva incorporación es la del panelista Lucas Bertero.

Ay, ¡Dios mío! No estaba preparada para este tape. Me emociona haber transitado el espectáculo en un momento difícil para nosotras, para la diversidad. Viendo para atrás me doy cuenta de cuántas puertas he abierto”, expresó Florencia, acongojada al ver un video homenaje que le hizo la producción. En esta presentación el programa contó con la presencia de Paul e Isabella, sus hijos y su marido, Pablo Goycochea. Estas visitas hicieron conmover hasta las lágrimas a la conductora.

“Hoy vinieron mis hijos, me están acompañando. Son los más importante. Este es el sueño de mi vida. Los amo con todo mi corazón”, les replicó Florencia de la V a Paul e Isabella, tras darles un cálido abrazo.

