¿Termina Intrusos? Adrián Pallares y Rodrigo Lussich abandonan el programa y se mudan de canal

Marina Calabró sorprendió al confirmar que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich abandonan Intrusos y se van de América TV. Los conductores del ciclo de espectáculos cerraron trato con otro canal y es incierto el futuro del programa que condujo durante dos décadas Jorge Rial.

Fue en su columna de espectáculos, la que sale al aire en el programa de Jorge Lanata por radio Mitre, que Calabró aseguró que Lussich y Pallares estarán al frente de un nuevo ciclo en El Trece.

Tras haberse confirmado que el próximo 31 de diciembre será el último programa de Los Ángeles de la Mañana, El Trece ya pensó en un nuevo formato que funcione en esa franja horaria y por supuesto apelará al espectáculo nuevamente.

"Los ángeles de la mañana" abandona la pantalla del Trece.

“La estrategia de El Trece es sencilla: ‘Si con los espectáculos nos fue bien, sigamos con eso’”, describió Calabró. Y reveló: “Yo me enteré por una alta fuente de América TV. Como sabía que iba al muere con ellos, me fui a El Trece y me lo confirmaron. No tuvo cara para frenarme, pobre Adrián”.

Los detalles del pase de Pallares y Lussich al Trece

Hasta el momento, según comunicó Teleshow, los conductores de Intrusos desembarcarán en marzo en la competencia.

Y aclararon al medio que tanto Pallares como Lussich no deben ser considerados “reemplazos de nadie” ya que la nueva propuesta tendrá una impronta distinta a la de LAM.

También se sabe que este nuevo ciclo irá de lunes a viernes, en el horario de 11 a 13, el mismo horario en el que salía al aire Los Ángeles de la Mañana.

Luego de la salida de Jorge Rial el programa cambió y fue bien recibido por la audiencia

Asimismo, el contrato de los conductores de Intrusos está vigente hasta el próximo lunes 28 de febrero de 2022, cuando sería la última emisión del ciclo con ellos dos al frente.

Hasta el momento, no se sabe qué ocurrirá con Intrusos ya que sufrió una crisis cuando Jorge Rial abandonó el ciclo. Luego, se hicieron cargo Pallares y Lussich, quienes lo remontaron pero sin ellos al frente ¿qué pasará?