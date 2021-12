Yanina Latorre disparó contra los conductores de Intrusos tras ofrecerle un puesto: “Dos falsos”

Como todos los años, la revista Gente tiene en su tapa y contratapa a Los Personajes del Año, y entre algunas de las celebridades que se hicieron presente figuraron Yanina Latorre, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Fue la propia periodista quien reveló que en ese evento recibió una propuesta de los conductores para unirse a Intrusos.

“Estoy en el medio de los dos falsos”, comenzó la panelista de “Los Ángeles de la Mañana” una vez que sus compañeros mostraron la imagen de la contratapa, en donde Yanina se encuentra en el medio de los dos periodistas.

Yanina Latorre junto a los conductores de Intrusos

Cuando Ángel de Brito le consultó por qué se refería a los conductores como falsos, la angelita dijo sin rodeos: “Y sí, me dijeron piropos divinos y ahora me mandaron videítos donde Lussich dice ‘todas las mentiras que le dije a Yanina Latorre en la tapa de Gente’. ¿Para qué me mentiste? Me hubieras dicho de todo”, lanzó, enojadísima.

“Se hacia el simpático: ‘estás en tu mejor momento’. Me ofreció ir a ‘Intrusos. Yo creo que dijo que él decía mentiras porque sabía que yo iba a comentar que me había ofrecido Intrusos”, reveló Yanina.

Luego, el conductor de LAM le consultó que si de ser cierto esta oferta ella iría a trabajar allí, pero la esposa de Diego Latorre respondió sin vueltas: “Ni disfrazada de mono, ni muerta, ni suicidada. Soy mejor que todo lo que hay ahí, entero, lo hago sola y mejor”, lanzó.

Luego, siguió comentando fiel a su estilo picante que tanto la caracteriza: “A mí no me llamaron. A mí me lo ofreció ahí con el tweet fresco de Ángel. Con el tweet calentito de Ángel, que humeaba, Lussich me dijo ‘¿por cuánto vendrías?’. Le dije ‘no te alcanza para pagarme’”, aseguró, en referencia a la publicación de De Brito quien días atrás develó que LAM no seguiría el próximo año, al menos en la pantalla de El Trece.

“Vayan y se encuentran con Maite y con Karina, todas amigas”, siguió el conductor en tono irónico. “¿Qué? ¿Van a hacer LAM? ¿Están repitiendo LAM?”, cerró Yanina Latorre