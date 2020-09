Fede Bal: “el humor no tiene barreras mientras no lastime”

Cuando Fede Bal anunció los primeros días de marzo que le habían diagnosticado cáncer de intestino, posiblemente no imaginaba aún que afrontaría todo su tratamiento en plena cuarentena. Hoy, luego de haber confirmado en julio que se curó, revuelve esa mezcla de aislamiento y lucha contra una dura enfermedad para ofrecer lo que mejor sabe hacer: humor.

Así, Bal vuelve a las tablas, al menos virtuales, con su unipersonal “Late Night Yo”. El show se transmitirá vía streaming el 25 de septiembre, con guión de Félix Buenaventura y dirección de Valeria Ambrosio. Pero la semilla son todas las voces con las que Bal convivió durante este tiempo dentro de su cabeza, y el fruto de volcarlas hacia la escritura.

“Voy a contar un poco de lo que viene pasando en mi cabeza, y lo voy a contar desde el living de mi casa. Hablan todos los ‘yo’ que tengo adentro, que en el encierro los puse a dialogar y sobre todo con los momentos duros que pasé: el tratamiento, la paralización de la actividad artística y lo que pasa en nuestro país y en el mundo”, explica.

“Va a haber cosas locas que pienso y también cosas como el miedo a la muerte y al olvido”. A pesar de la seriedad de los últimos temas, promete: “La gente se va a reír, y también va a recibir un mensaje sobre lo que yo viví y que creo que puede ayudar a otros que atraviesan enfermedades difíciles”.

Bal resalta que hay que “amigarse” con la certeza de que un día la muerte llega a todos. Y si bien aclara que pensar estos temas con humor le fue natural, que cree que hay “algo gracioso en la muerte”, también expone algo de sus miedos y preocupaciones.

Gran parte de “Late Night Yo” viene de haber encontrado refugio en la escritura durante los meses pasados. “Fue un lugar de paz y de desahogo”, detalla.

Tomarse las cosas con humor

Si bien Bal defiende que “con el humor todo es más fácil”, aclara que “el humor no tiene barreras mientras no lastime”. “Yo no me río de la gente que tiene cáncer, yo lo muestro desde mi experiencia, distinto sería si no me hubiera pasado”, recalca.

Además, deja en claro que hay “límites”. “Hay cosas con las que no se debe hacer humor, como son la pobreza o los femicidios, que son cosas que duelen mucho en nuestro país y en el mundo. Las mujeres nos enseñaron eso, que hay mucho machismo en nuestro medio y que hay que poner un freno. Creo que ese es el gran cambio de la época”, reflexiona.

Bal admite que no siempre es fácil. “Yo trabajo mucho con Félix y con Micaela Gibson, que es una guionista genial y muy feminista. Le tiro chistes y me dice si sí o si no, trato de probarlos porque me gusta que todo sea con respeto”, cuenta.

La virtualidad

Hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, Fede creció entre escenarios, y admite que tiene nostalgia de ellos y que le resulta “raro” el streaming. “Yo siempre pienso todo para el teatro, para ver la cara de la gente en cuanto se levanta el telón”, piensa. “Me cuesta adaptarme pero me da intriga y me divierte la idea de poder probar. Tengo muchas ganas y se están vendiendo bien las entradas, y me parece que este nuevo formato viene para quedarse, al menos hasta cierto punto. Nada como ir al cine o a ver a tu artista preferido”, expresa.

Sin embargo, el streaming será nomás el espacio de reencuentro con sus seguidores luego de que en verano interrumpiera su trabajo en el teatro por su enfermedad y contando la pandemia que vino después. Además, hubo una época en la que prefirió alejarse de las redes. “Pueden ser muy hirientes”, dice.

Pero nunca dejó de estar en contacto con su público. Cuenta que le llegaban muchos mensajes que le consultaban por sus síntomas o que le contaban casos parecidos, y que se puso a responderlos. Desde el momento cero, su mensaje fue de prevención.

Bal apunta: “Necesito contarle al mundo que tiene que ocuparse. Uno piensa que si se hace un estudio de sangre al año está bien, y no. El cáncer es algo que si no te fijás, no sabés que está ahí. Creo que si puedo sumar a la prevención, la misión está cumplida. A tantas boludeces me asociaron toda la vida que siento que es bueno ahora poder dejar un mensaje”.

Además incorporó muchos cambios en su vida, y uno de los más notorios es el de la alimentación. De hecho, Bal apunta un día a poder ser vegetariano, aunque le cuesta. Mientras, se prepara para “Masterchef Celebrity” (“Quiero ganar, pero voy a divertirme”) y continúa escribiendo.

Incluso, se muestra optimista sobre el futuro: “Quizás incluso en el verano puedo ir a Córdoba a presentar este show u otro, con recaudos, claro. Yo a los cordobeses los llevo en mi corazón, siempre”.

La ficha

“Late Night Yo", unipersonal del Fede Bal. Con guión de Félix Buenaventura, dirección de Valeria Ambrosio. Fecha: Viernes 25 de septiembre a las 20. Entradas: en plateanet a $550.

Micaela Fe Lucero (Este texto fue publicado originalmente por La Voz. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente)