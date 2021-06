Facu Merelo presenta “Salvajes”, el primer corte de su próximo disco

Luego de experimentar en Portugal y España, probar su música afuera del país y recoger miles de experiencias, Facu Merelo decidió volver a su Mendoza natal para comenzar a producir lo que será su segundo álbum.

Con una pandemia de por medio y un mar de emociones, compuso “Salvajes”, el primer sencillo de su próximo trabajo de estudio. “Creo que respondía a la necesidad de encontrarle un sentido a lo que estaba sintiendo, la canción dice ‘hoy te toca esperar y confiar en que la duda pasará…’, esta situación por la que cada uno está pasando, terminará y debemos hacer de esa duda, una compañera”, cuenta el compositor.

"Salvajes" es el primer corte de su nuevo disco que espera salir a fines del 2021. FACUNDO MERELO

Salvajes se convierte en la apertura de lo que será un disco más bien introspectivo, diferente a lo que fue su primer trabajo “Menta Granizada”, lanzado en 2018. Como una especie de catarsis y depositando los planes frustrados, este nuevo disco surge en plena pandemia, dejando de lado todo lo compuesto hasta el momento.

Bajo el nombre de “Como los Elefantes”, Facundo cuenta sobre el concepto de este segundo álbum que espera salir al mundo a fines del 2021: “Ir para adelante a pesar de todo. Las canciones, muchas de ellas, tienen ese concepto de apelar a una pulsión de vida, que creo que esta instintivamente en nosotros, de salvarnos e intentar remontar. En algún punto el arte ayuda a eso y me baso en que a mí muchas películas, canciones o historias me han ayudado a ver las cosas de otra manera. El deseo es que alguna canción mía ayude a alguien en eso que a mí me ayudó.”

Como los Elefantes es un disco donde no sólo se ve reflejada su visión, sino que se trata de un disco más bien grupal. “Es un disco mucho más rockero”, dice. “Lo describiría como un disco muy sincero. Sin dudas, es el proyecto al que más tiempo y trabajo le he dedicado, donde he intentado que cada palabra que está dicha, cada nota que se toca, tenga un sentido y sea algo que salga desde adentro. Es un disco muy enérgico, al contrario de otra música que hacía antes más plancha o suave.”

Sobre Facu Merelo: sus inicios y proyectos musicales

Si bien su primer disco data de 2018, su pasión por la música nace desde mucho antes. La murga uruguaya fue su primer acercamiento, sumado a que viene de una familia donde la música formaba gran parte de su vida.

“Allá por el 2006 siendo muy chico, a los 13 o 14 años, estaba en una murga y aprendí muchas de las cosas que hoy utilizo. También una influencia de parte de mi familia, música inculcada de mi ambiente.”

En 2018 salió su primer disco ‘Menta Granizada’, compuesto por seis canciones que, según él, fueron las primeras canciones que terminó por completo. En ellas, podemos reconocer los primeros estilos musicales que incursionó, donde a medida que avanza su carrera, va puliendo lo que definirá al artista que quiere ser.

“Me cuesta definir mi estilo porque es bastante ecléctico. Cuando hablo de que mi estilo es ‘rock canción’, me refiero a que la matriz de todo está puesta en la canción, en la letra, la música y la estructura que intenta elaborar un mensaje o una idea en tres minutos y medio. Yo busco la canción, siempre se pueden tocar con una guitarra y listo. El rock en mi música tiene que ver con la actitud, decir ciertas cosas y, en este segundo disco, con la distorsión.”

Sumado a su proyecto solista, Facundo forma parte de la “bandada” de Nahuel Jofré con quien hace años trabaja y girado por varios países. “Tuve la suerte de producirle sus dos discos solistas, arreglarlos y ser el productor musical de la banda. Con ellos nos fuimos de gira a Portugal y España en 2019. Volvimos con muchas expectativas acá y la pandemia nos disolvió todos los planes que teníamos”, cuenta.

Luego de su viaje a Europa, donde permaneció ocho meses girando, conociendo lugares y tocando en diferentes espacios, el músico regreso a Mendoza para emprender una gira con la banda de Nahuel, aunque la pandemia terminó con sus planes, por lo que se dedicó a producir su trabajo solista.

Su rol como productor

Sumado a que es compositor y músico, Facundo se dedica a la producción de artistas independientes de Mendoza. Con una gran experiencia en el rubro, trabaja con músicos de diferentes géneros y estilos.

“En la música trabajas con subjetividades y emociones, intento trabajar con gente con quien me sienta cómodo musicalmente e ideológicamente. En cuanto a los géneros, antes tenía más prejuicios y la realidad es que escucho de todo e intento no etiquetar a la música por el ritmo o el continente, me interesa el contenido”, explica.

En su rol como productor trabaja en el estudio Melmak Studios, ubicado en Maipú, donde trabaja con diferentes artistas del ámbito mendocino.

Recientemente produjo el disco ‘Ulterior’ del músico y youtuber, Lauti Vera. Por otra parte, se encuentra trabajando en el disco debut de Guido Tamañini y, en paralelo, con Francisco Roby, quien también forma parte del mundo del teatro. “Va a ser un disco de 11 canciones que venimos haciendo desde el año pasado”, dice.

“Lo que intento hacer es dedicar la energía por etapas. Ahora con el lanzamiento de mi tema esta un poco parada la producción del disco, también me he dedicado a producir otras cosas. Siempre estoy laburando en el estudio y siempre están saliendo laburos ahí de bandas, solistas o alguien que quiere un teclado para su tema, alguien que trae un bit, son muy variados.”

En cuanto a emprender una carrera musical, hablamos sobre cómo es abrirse camino en una provincia con un público exigente como es Mendoza. “Creo que en todos lados es complicado ser músico, creo que hay que seguir apostando al arte independiente por más complejo que sea”, explica. “Para mí el arte independiente quiere decir que nadie te impone ideas ni musicales ni literarias y, sobre todo, hacerlo con dinero generado por uno mismo y en circuitos que el mismo arte te ofrece, ya sea tocar, presentarse a convocatorias que por suerte acá hay muchas, pero creo que la gente siempre esta ávida de escuchar gente nueva”, cierra.