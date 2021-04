Lauti Vera presenta su primer EP “Ulterior” en el Teatro Selectro

Todo comenzó como un juego, cuando tenía 15 años grababa videos con sus amigos y simplemente disfrutaban de hacer reír a los demás. Nunca pensó que eso se convertiría en su pasión y trabajo a lo largo del tiempo.

Una cosa lleva a la otra. Los juegos le demostraron que lo audiovisual había estado escondido dentro de él, Youtube le demostró que la música estaba albergada en lo más profundo de su ser. Hoy Lautaro se animó a dar un paso más en su carrera y presenta su primer disco “Ulterior”.

“Ulterior significa como lo que viene después de… Fue una palabra que me gustó, estaba mi novia estudiando, la menciono y yo busqué el significado. Después de aprender a hacer canciones, después de sacar un tema, después de maquetar en cuarentena, lo que vino después de eso”, cuenta el joven.

Acompañado por el trapero Arpen y Aluhé Dume como invitados especiales, Lauti presenta el disco por primera vez en vivo esta noche a las 20 en el Teatro Selectro. “Es el primer show que voy a dar musical, he hecho cosas como youtuber pero no con la música. Tengo muchas ganas de que suceda pero a la vez estoy nervioso, sé que va a salir bien porque estamos haciendo todo para que así sea.”

Ulterior nació durante la cuarentena. Junto a Jxyerx, productor de música urbana, y Facu Merelo, productor musical, arreglador y compositor, trabajaron durante el año pasado en estas 6 canciones que componen el disco.

Con un estilo musical que roza el reggaetón con el trap y el pop, el youtuber presenta su perfil musical al público que lo conoce ya por su larga trayectoria en la plataforma de videos.

Sobre la composición y estilo del disco, cuenta: “Las canciones son todas con reggaeton mezcladas con pop, es un reggaeton bastante cantado, no tienen mucho chanteo o rapeo, es más melódico. Las hice en cuarentena en un momento en que estaba escuchando mucho reggaeton, hice varias maquetas de diferentes estilos en cuarentena pero acababa de salir el disco de Bad Bunny y me puse a escuchar mucho, lo que más fluía era eso. Por eso decidí agruparlas y hacer el EP de ese estilo musical.”

Aunque este disco esté principalmente enfocado al sonido urbano, el artista se encuentra trabajando en nueva música que planea incluir en su próximo trabajo. Sin limitarse, se dio el espacio de indagar por diferentes estilos y sonidos hasta encontrar aquel con el que más cómodo se sentía.

“Tengo otras canciones con un estilo más ligado al trap, a la electrónica, he hecho de todo un poco para probar hasta descubrir lo que más me quede. Tengo hasta un tema en inglés imaginate (ríe).”

En 2019 Lautaro apostó a la música y en diciembre de ese año lanzó su primer sencillo “Manipulándome”. Fue tal la adrenalina y emoción que causó, que comenzó a proyectar la idea de llevar adelante un EP.

Hasta el momento cuenta con 11 temas originales que se encuentran disponibles en su canal de Youtube musical. “Los que no están en el EP van a quedar como singles que fueron saliendo de a uno, fue un periodo de prueba. Van a estar en el show pero quedarán ahí, más adelante vendrán temas nuevos – y agrega – Ya estoy trabajando algunas maquetas de las que hice en cuarentena y también temas propios que estoy haciendo.”

Sus primeros pasos y carrera por Youtube

Lautaro tiene 22 años, es oriundo de Maipú y comenzó a hacer videos en su canal de Youtube en 2012. Hoy, recolectando más de 330 mil suscriptores y más de 28 millones de reproducciones en sus videos, se consagra como uno de los youtubers mendocinos más reconocidos del medio. Algo que comenzó como un simple juego con amigos, terminó dándole lo que sería su profesión.

“Yo empecé haciendo videos desde muy chico con amigos. Cuando empecé a hacer videos solo, termine haciendo parodia de canciones, era básicamente agarrar un canción, cambiarle la letra y cantarla. Me empezó a gustar cantar, grabar y empecé a conocer ese mundo. Después probé hacer una canción original y me gustó, con mucha ayuda por supuesto pero me gustó. En diciembre de 2019 salió mi primera canción, parodias no hago más.”

- Además estudiaste realización audiovisual…

- Hice dos años en la escuela de Cine de Mendoza, dejé para dedicarme a full con mi canal. Pero me ha servido un montón para Youtube y aparte por ahí hago videoclips para artistas de acá.

- Empezaste haciendo parodias en tu canal de Youtube y hay todo tipo de contenido, ¿qué temas te interesa?

- Básicamente tengo contenido muy variado en mi canal, desde parodias hasta videos de terror, reacciones, leyendo cosas que me manda la gente, vamos a lugares abandonados. Siempre fui variando porque también yo soy indeciso, no me quería quedar con una sola cosa. Hay cosas que me gustan más que otras, hay cosas que funcionan mejor pero que no hago tanto porque no me gustan, lo importante es mantener la constancia.

- ¿Puede que ello haya sido el primer acercamiento a la música?

- Siempre me gusto el entretenimiento, lo descubrí haciendo videos en la secundaria cuando teníamos como 15 años. Fue como que eso fue llevando a otras cosas, me di cuenta que me gustaba editar y el mundo de los videos, eso me llevo a las parodias y eso me condujo a la música.

- ¿Cómo fue tomar la decisión de dejar todo y dedicarte a hacer videos?

Vengo haciendo videos desde que iba a la secundaria, era un hobbie porque no cobraba nada. Cuando empecé a dedicarme más porque me di cuenta que era posible. No vivir 100% de eso pero no fue tanto un impedimento ser el interior, fue difícil pero se puede. La perseverancia y la constancia son lo más importante, mantener un ritmo.

5 preguntas rápidas

1- ¿Una meta por cumplir?

L: Me gustaría tocar en diferentes lugares del país. Me están escribiendo de que vaya, es muy pronto porque este domingo es la primera vez y veremos cómo me va, pero aparte por el tema pandemia.

2- ¿Un video pendiente?

L: No tengo pensado uno en específico, si me gustaría cierto contenido que lleva mas elaboración pero que con el ritmo que tengo ahora no puedo. Blogs más trabajados.

3- Una colaboración musical y de Youtube

L: En la música con Lichi y videos creo que he grabado con quienes he querido y no se me ocurre nadie ahora.

4- Una actividad que te gustaría probar

L: En un futuro me gustaría volver a lo audiovisual, trabajar en una serie o película, en la parte de producción o dirección.

5- Principal objetivo de este 2021

L: Seguir haciendo música, mantenerme y no sé si para este año volver a sacar un EP o disco, pero lo estoy planeando.