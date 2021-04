El teatro mendocino de estreno con “Ex, Que revienten los actores”

Los vínculos familiares, la ficción, la temporalidad, el metalenguaje del teatro y la unión de los géneros atraviesan la mirada y estética de Alejandro Conte como director. Después de excelentes experiencias con “Un perro tibetano Rojo” y “El principio de Arquímedes”, el actor mendocino vuelve a poner en escena una obra que une el teatro realista con la fantasía.

Tras un recreo obligado que retrasó el estreno del proyecto, finalmente esta noche debuta “Ex, que revienten los actores”, obra del uruguayo Gabriel Calderón, con la que vuelve a poner su mirada y pulso como director.

“Esta obra la comenzamos a trabajar en noviembre de 2019 y pensábamos estrenar en abril del 2020. Con la pandemia se atrasó todo, pero de a poco continuamos ensayando para no perder el ritmo. En ese proceso hicimos una versión filmada para hacerla por streaming, pero desistimos de la idea con el autor, porque es una obra compleja. Pero tenemos un registro con un concepto teatro cine, hay un momento de plano secuencia, con una mirada objetiva de lo que sucede”, cuenta Alejandro Conte del proceso de trabajo que comenzó hace dos años y finalmente hoy se sube a escena en la Nave UNCuyo.

La búsqueda de la identidad

Enmarcado en el teatro por la memoria, Conte llega al texto gracias a la recomendación del cordobés Gonzalo Marull. Con siete actores en escena “Ex, Que revienten los actores” traza la historia de Ana, que viene de una familia fracturada, y que creía que el tiempo curaría todas las heridas, sin embargo esa lesión nunca paró de crecer.

Ana necesitaba saber, pero no tenía a quién preguntarle, hasta que una navidad, la combinación del amor y la física cuántica consiguen el milagro. Es la historia de una reunión familiar largamente postergada y de la promesa de conocer los secretos que desde siempre le fueron negados... o quizás hacer reventar al universo en el intento.

“El mundo familiar me encuentra nuevamente. Tengo amigos autores por todo el país. Y Gonzalo Marun que es un director y autor cordobés vi que estaba haciendo la obra y me encantó. Anteriormente me pasó otros textos y coincidimos mucho en la estética, cada uno con su sello”.

Con la complejidad que suponía la pieza, por la cantidad de actores y el juego del tiempo y el espacio, Conte unió a distintos actores con los que ya compartió otras experiencias teatrales y le dio forma al proyecto. Susana Rivarola, Mary Dillon, Gabriela Contreras, Enrique Vergara Orellano, Joaquín De Lucia, Matías Lucero y Francisco Roby forman el elenco de la puesta.

“Son siete actores con una historia que viaja del pasado al presente, al futuro, tiene un entramada difícil. Lo que se complejiza es que hay muchos modismos y frases que adapté al argentinismo, porque hay muchas frases con modismos uruguayos, y está cruzada por el teatro de la identidad en Uruguay y le cambié algunos modismos para que el espectador no se sienta lejano. El relato es un vértigo importante, porque de una escena del presente viaja al pasado, después al presente y al futuro ”, detalló el director.

En este sentido, la máquina del tiempo se vuelve la protagonista que transforma a los personajes y da curso a la historia.

“Los personajes se enfrentan con una máquina del tiempo que trae muertos. Por lo tanto se confunde un poco esa transición, porque cada uno que vuelve al presente trae una característica distinta. Jugar con el manejo del tiempo fue lo que más costó, porque son antónimos permanentes. Y también para que el espectador entienda ese cambio del personaje y se dé cuenta del paso del tiempo”.

Sirviéndose de las convencionalidades del teatro, la puesta no deja de ser realista, con un tinte dramático, pero también cómico, y se conjuga con un realismo mágico para marcar las distintas situaciones y espacios.

“Siento que es una puesta realista, aunque el espectador se va a encontrar con una puerta en el medio de la nada, que es esa famosa máquina del tiempo. El espectador de teatro está entrenado a ese juego espacial, en el que se encontrará con utilería propia de una casa, pero no hay paredes y límites en la escenografía. Por lo tanto, el espacio es ficcional hasta que el espectador se mete en la historia”.

“Ex, Que revienten los actores” estrena esta noche en la Nave UNCuyo y ofrecerá una nueva función el próximo sábado 24 de abril, en el espacio cultural de Ciudad.

La Ficha

EX QUE REVIENTEN LOS ACTORES

Dirección: Alejandro Conte.

Dramaturgia: Gabriel Calderón.

Actúan: Susana Rivarola, Mary Dillon, Gabriela Contreras, Enrique Vergara Orellano, Joaquín De Lucia, Matías Lucero y Francisco Roby.

Día y hora: hoy, a las 20. Repite el sábado 24 de abril, a las 21.30.

Lugar: sala Chalo Tulián de la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Entrada: $350. En www.entradaweb.com.ar y boletería de la Nave.