Expertos afirman que Johnny Depp va a perder el juicio contra Amber Heard: los motivos

Pasado más de un mes desde que empezó el mediático juicio entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, diferentes abogados expertos dieron su punto de vista acerca de la resolución del juicio para The Washington Post. La mayoría coincide en que el actor no podrá ganar en su demanda.

El pasado 11 de abril comenzó el juicio que enfrenta a Johhny Depp y Amber Heard en la corte del condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos. El juicio se encuentra pausado desde el 5 de mayo, mientras tanto Johnny está de descanso por Europa.

La batalla judicial empezó a raíz de la denuncia presentada por Depp contra su exesposa por un artículo de opinión que ella escribió en 2018 refiriéndose a sí misma como una “figura pública víctima del abuso doméstico”. Depp acusó que Amber insinuaba falsamente que el actor abusó física y sexualmente de ella, y que dichas acusaciones dificultaron su carrera en Hollywood.

La abogada de entretenimiento de California, Mitra Ahouraian, explicó para The Post que “lo que está al frente y al centro” en este momento es si lo que dijo Heard era verdadero o falso. “Los casos de difamación son difíciles de ganar en general, y aún más cuando involucran a celebridades, porque existe la carga adicional de probar la “malicia real” por parte del acusado (Heard)”, explicó.

Según lo explicado por Quién, la “malicia real” establece que se debe haber hecho una declaración falsa, sabiendo que no era cierta, o que se debe haber hecho de manera imprudente, lo que significa que la persona no se molestó en verificar si su declaración era cierta.

Amber Heard, en su segundo día de testimonio en el juicio por difamación contra Johnny Depp.

“Ninguno de los dos, en mi opinión, podrá cumplir con el estándar para establecer que fueron difamados”, agregó Mitra. “Probablemente será desestimado en ambos lados”, predijo. “Si hay algo de verdad, entonces eso es una pérdida, eso no es difamación”, expresó.

Asimismo, Halim Dhanidina, abogado defensor penal y ex juez de California, dijo que las opiniones en estos casos no pueden considerarse difamatorias. “Las declaraciones de opinión en términos generales no son algo para demandas por difamación porque no se puede probar o refutar cuál es la opinión de alguien o si es precisa”, agregó Halim.

Johnny Depp, contrariado en el juicio que le inició a su exesposa Amber Heard. (AP)

Por otro lado, el abogado de Nueva York Richard Altman calificó la demanda de Depp como “un caso débil” y explicó: “No entiendo cómo este caso no fue desestimado. El artículo no apunta a ningún hecho específico, por lo que nuevamente parece una opinión”.

Richard dijo que si Depp demanda por difamación, se expone al intenso escrutinio público. “Cuando presenta un reclamo por difamación, está arriesgando toda su reputación y se convierte en un blanco fácil para el ataque del otro lado, por lo que si tienes esqueletos en tu armario o si tienes indiscreciones pasadas, es muy probable que surjan”, explicó.

Amber Heard suele copiarle los looks a Depp en el juicio

Su fama podría ayudarle a Johnny Depp a triunfar en el juicio contra Amber Heard

“Johnny Depp es en gran medida una persona bien considerada”, explicó el ex juez Dhanidina. “Cuando piensas en lo que el estadounidense promedio sabe sobre él, se trata de películas muy populares como la franquicia de Piratas del Caribe. Puedes ir a Disneyland o Disney World y ahí está”, agregó.

El actor alcanzó la fama total por su Jack Sparrow en Piratas del Caribe

“Su imagen está a lo largo de ese paseo en el parque de diversiones en un ambiente muy saludable”, dijo Halim. “Eso le da una ventaja hasta cierto punto. Si los miembros del jurado se sienten como si ya lo conocieran, les agradara y confiaran en él, entonces no podrá evitar disfrutar de una ventaja natural allí”, agregó Dhanidina.