Eternals establece al primer personaje homosexual del Universo Cinematográfico de Marvel

Estamos transitando una nueva década, al parecer de cambios tanto en sus estructuras mentales como sociales. Desde hace años se trabaja en abordar sin prejuicios, discriminación o tabúes algunas situaciones en el cine y la televisión.

Somos el reflejo de lo que vemos y ahora los grandes productores se han dado cuenta de lo importante que resulta exponer al mundo tal cual es fuera de la pantalla.

Ya lo hizo Disney en sus películas animadas y ahora Marvel se suma a la movida. Por primera vez en el universo de superhéroes, un personaje homosexual se desarrollará entre los Eternals.

Phastos es interpretado por Brian Tyree Henry.

En el estreno mundial de la cinta el pasado 18 de octubre, Haaz Sleiman deslumbró en la alfombra y admitió que no podía creer su paso por un evento tan multitudinario.

El actor, que se declaró gay en 2017, forma parte de la nueva cinta de Marvel donde su personaje Ben, es el esposo de uno de los superhéroes del título, Phastos, interpretado por Brian Tyree Henry.

“Más allá de un sueño hecho realidad, salva vidas”, dijo el actor a cuando conversó con el sitio de noticias Variety.

“Ojalá hubiese tenido eso cuando era niño para ver esto. Dios mío. ¡Deseo! ¿Te imaginas cuántas vidas va a salvar esto? ¿Niños, jóvenes queer, que están siendo intimidados, se suicidan y no se ven representados? Y ahora pueden ver esto, está por encima y más allá.”

Su personaje representa la primera vez que Marvel Studios muestra a una pareja homosexual entre sus películas de superhéroes.

En un panorama donde la cultura y los cambios sociales deben verse reflejados en los contenidos que consumimos, este detalle puede generar un impacto muy positivo tanto en las viejas como en las nuevas generaciones.

Una decisión de Chloé Zhao

La directora de la cinta admitió que esto estaba pensado de esta manera desde un principio. En ese sentido, ella admitió que la cautivó la idea de que Phastos, un alienígena sin edad que vino a la Tierra hace 7.000 años para ayudar a guiar la civilización humana a través de sus poderes de invención, redescubre su fe perdida en la humanidad al encontrar a Ben y comenzar una familia.

“Lo importante es mostrar que no se trata de un mensaje que estamos tratando de difundir”, dijo Zhao. “Creo que encontrar la autenticidad en momentos como ese es crucial para mí, por lo que no se siente forzado, para que realmente puedas identificarte con ellos. Eso es lo más importante. No se trata solo de ser el primero. Se trata de lo que realmente sientes por ellos, ya seas gay o heterosexual o lo que sea “.

La decisión de la directora fue tomada desde un primer momento y fue llevada a la acción mediante Ben y Phastos.

Sin embago, Chloé Zhao admitió que Henry fue un gran profesional en ese sentido. Le agradece por traer ese “nivel de autenticidad” al papel y ayudar a completar quién es Phastos mucho más allá de cómo fue definido en el guión.

“Aparecía, e incluso con los poderes que está haciendo, se le ocurrían todos estos gestos con las manos”, dijo. “Ese no fui yo. La forma en que le habla a su hijo, esa dinámica, los chistes que tienen entre ellos, muchos de ellos son improvisados.”