Elton John presentó un tema junto a Charlie Puth y así anticipó su nuevo disco de colaboraciones

El cantautor británico Elton John estrenó en las plataformas digitales “After All” una canción grabada junto al cantante estadounidense Charlie Puth que formará parte de su nuevo disco de colaboraciones con algunos de los artistas más celebrados en el mundo.

Grabado durante la pandemia de coronavirus y pronto a ser lanzado por Universal Music, “The Lockdown Sessiones” cuenta con invitados como Brandi Carlile, Eddie Vedder, Dua Lipa, Gorillaz, Miley Cyrus, Stevie Wonder, Lil Nas X, Nicki Minaj, Surfaces, Years & Years, Young Thug y otros.

Previo al lanzamiento, Elton y Charlie compartieron su foto juntos para generar gran expectativa en las redes sociales.

El anterior single “Cold Heart (PNAU Remix)” con Dua Lipa, un potencial himno de pista de baile, se convirtió en el primer single del músico en conquistar el Top 5 de las listas de éxitos en el Reino Unido desde 2003, según se informó en un comunicado de prensa.

Cómo es “After All”, el tema de Elton John y Charlie Puth

El nuevo tema de Elton John junto a Charlie Puth muestra otra faceta del artista, con el piano eléctrico que propone un viaje suave y con los arreglos de cuerdas que potencian las voces de los músicos en una balada clásica y conmovedora.

La historia cuenta que ambos artistas se conocieron de casualidad en un restaurante de Los Ángeles a principios de marzo de 2020, un encuentro que sería el principio de una amistad que dejaría sus frutos en la música durante la pandemia.

“Charlie es un músico increíble; simplemente nos llevamos bien. Se ha convertido en amigo y amigo de la familia. Nuestros hijos lo aman y él los ama. Con todas las personas con las que hemos trabajado en ‘The Lockdown Sessions‘ me he sentido más cercano”, sostuvo el anfitrión.

Según su relato, el encuentro y la creación tuvieron lugar en la casa de su amigo, con teclados, sintetizadores y un estudio de grabación doméstico: “Toqué el piano eléctrico y de hecho escribí la canción hasta el final y luego Charlie escribió la letra bastante rápido. Es increíblemente rápido, Charlie. Tuvimos una química increíble en el estudio”.

Por su parte, Puth aseguró que ha “admirado toda la vida” a Elton John y que “es increíble cómo las melodías y los acordes le llegan instantáneamente cada vez que se sienta al piano”.

“Pude presenciar eso de primera mano cuando escribimos esta canción juntos. Él es de clase mundial y la verdadera definición de un genio musical. Ser parte de su viaje musical es un sueño hecho realidad”, completó.

Los músicos compartirán escenario el próximo domingo en el marco del evento Global Citizen en París, un evento benéfico mundial de 24 horas en el que algunos de los artistas y líderes mundiales más importantes del mundo se unen para defender el planeta y promover la igualdad social.