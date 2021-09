Gonzalo Heredia se convirtió en Trending Topic por una escena de “La 1-5/18″ y respondió con ironía a sus haters

Este lunes estrenó en la pantalla de El Trece “La 1-5/18″, la nueva ficción argentina que comenzó a rodarse en pandemia y que busca quedarse con el rating del prime time que ha liderado Telefe con “La voz Argentina” y “Bake Off”. La novela arrancó a buen ritmo pero los haters aparecieron en las redes.

Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Esteban Lamothe son los protagonistas principales de la historia ambientada en un barrio popular porteño y sus actuaciones y diálogos ya son híper criticados en Twitter. Cada noche la ficción es tendencia por lo que dicen en su contra pero en las últimas horas se sumó el nombre del actor que interpreta a Bruno, el hijo del dueño del bar que está escapando de algo y que busca refugio en la villa.

Este miércoles se vio en pantalla un tiroteo y posterior atención médica al personaje de Heredia que se queda casi sin signos vitales. Tras varios intentos de reanimación y un duro golpe de puño en el estómago del médico encarnado por Luciano Cáceres, Gonzalo vuelve a la vida.

Una escena que no fue muy creíble por la pronta recuperación de Bruno y en las redes, los internautas se hicieron eco de lo que veían. Cuestionaron el momento y le dieron duro a los dotes actorales del ex marido de Brenda Gandini.

Qué le dijeron los haters a Gonzalo Heredia y qué respondió él

Los usuarios de Twitter convirtieron en Trending Topic a Gonzalo Heredia y a su escena. Los memes y críticas no tardaron en llegarle al ex “Valientes” no dudó en recurrir a la ironía para hacerle frente a todos los mensajes.

“Al personaje de Gonzalo Heredia le estaban dando electroshocks porque se ve que se moría, y dos escenas después ya estaba caminando con mejor color de rostro que cualquiera de nosotros. Pasó el Dr. Milagro y dijo que no da”, escribió una internauta. Además de usar chistes ilustrados con los personajes de “Los Simpson” y con Moria Casán.

Al ver que su nombre estaba entre los más dichos de la red social del pajarito azul, Gonzalo envió un mensaje para todos aquellos que lo critican.

Chicxs dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta. 😁 — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) September 23, 2021

El tuit se viralizó de inmediato y mientras muchos de sus fanáticos aplaudieron su respuesta, otros redoblaron su crítica y hasta le cuestionaron el uso de lenguaje inclusivo. “Actúas hermoso Gonzalo, salí de Twitter que acá la gente busca el desprestigio todo el tiempo y en algún momento lo terminas creyendo”, “A la gilada ni cabida”, “Pero si sos de los mejores”, escribieron sus fans.