26 de junio de 2026 - 17:38

Exparejas de Nacho Levy aseguraron que también fueron víctimas de violencia: "Es el mismo modus operandi"

Tras la denuncia de la psicóloga Cecilia Ce contra el periodista por violencia psicológica, otras mujeres que mantuvieron una relación con él compartieron sus experiencias y describieron episodios de características similares.

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Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, hasta mayo de 2026 el periodista de "La Garganta Poderosa" y la sexóloga mostraban una aparente estabilidad familiar en redes. En los últimos días, Ce realizó un fuerte descargo público donde denunció que sufrió dinámicas de control y hostigamiento emocional por parte de su expareja.

Una de las primeras en manifestarse fue la actriz Gloria Carrá, quien se solidarizó “con todas las mujeres” que atraviesan este tipo de situaciones. La intérprete fue pareja del periodista entre 2020 y 2023.

Gloria Carra
Gloria Carrá se solidarizó con Cecilia Ce tras la denuncia

Gloria Carrá se solidarizó con Cecilia Ce tras la denuncia

Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas.”

En línea, reveló que se puso en contacto con la profesional de la salud mental: “Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que, desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento.”

“Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme. También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto.” concluyó Carrá.

Más denuncias contra Levy

Otra de las mujeres que confesó haber sido víctima de Levy fue la periodista de Crónica, Sofía Monachelli. “Con el tiempo entendí que había sido una relación violenta, que me había llenado de inseguridades, de miedos, de no contar. Esto fue hace 20 años”, reveló.

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La declaración de la periodista fue compartida por Cecilia Ce en sus redes, quién aseguró: "Somos muchas. En todos los ámbitos que se movía. Mismo modus operandi".

Tras conocerse el caso, la psicóloga también recibió un mensaje de una colega de Monachelli confirmando su historia. "Era todo un Che Guevara que además estaba fuerte y él sabía eso. Siempre fue muy seductor y yo lo veía como un ídolo. 18 años teníamos", contó.

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