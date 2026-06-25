25 de junio de 2026 - 14:57

Cecilia Ce confirmó su separación con el periodista Nacho Levy con preocupantes mensajes sobre maltrato

La reconocida licenciada compartió una serie de publicaciones que harían referencia a su última pareja: "Por suerte pude salir".

Cecilia Ce confirmó su separación con el periodista Nacho Levy con preocupantes mensajes sobre maltrato psicológico.

Cecilia Ce confirmó su separación con el periodista Nacho Levy con preocupantes mensajes sobre maltrato psicológico.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La reconocida psicóloga, sexóloga y escritora Cecilia Ce sorprendió a sis seguidores de Instagram al compartir una serie de publicaciones que confirman su separación con Nacho Levy, referente de la revista La Garganta Poderosa, y expuso una angustiante situación de supuesto maltrato psicológico

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La pareja había blanqueado su romance en noviembre de 2025. Desde ese momento, ambos solían mostrarse muy unidos en plataformas digitales, compartiendo postales de amor y de su familia ensamblada bajo dedicatorias románticas como "mi lugar en el mundo". Sin embargo, todo cambió drásticamente.

Cecilia Ce y Nacho Levy
Cecilia Ce y Nacho Levy.

Cecilia Ce y Nacho Levy.

"Es metódico y persistente": el contundente descargo de Cecilia Ce

El quiebre se hizo público este martes cuando la licenciada subió una contundente placa de texto con letras blancas sobre un fondo negro. En el post optó por no mencionar nombres propios, pero el contexto de la ruptura apuntó inmediatamente al militante social.

No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, escribió.

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El post que publicó Cecilia Ce tras separarse de Nacho Levy.

El post que publicó Cecilia Ce tras separarse de Nacho Levy.

Luego, la escritora también reposteó una publicación informativa que explicaba por qué “los psicópatas y narcisistas casi no duermen”. Dicho artículo explicaba cómo la privación del sueño ajeno es utilizada por este tipo de perfiles como una estrategia de control y manipulación masiva.

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El repost que hizo Cecilia Ce en su Instagram.

El repost que hizo Cecilia Ce en su Instagram.

La repercusión de sus palabras llegó a los principales portales de noticias. Al día siguiente, Cecilia Ce volvió a expresarse en sus redes sociales. Compartió la captura de una seguidora que le agradecía con un "gracias por hablar", a lo que la psicóloga acotó: “Así, miles de mensajes. Miles”.

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Cecilia Ce contó que recibió mensajes de agradecimiento de sus seguidoras.

Cecilia Ce contó que recibió mensajes de agradecimiento de sus seguidoras.

La ruptura definitiva quedó evidenciada en las redes ya que todas las fotos y dedicatorias de amor que la pareja se enviaban recíprocamente fueron eliminadas de ambos perfiles de Instagram.

Antes de comenzar su noviazgo con Cecilia Ce, Nacho Levy había tenido una relación de alta exposición mediática durante tres años con la reconocida actriz Gloria Carrá. Su vínculo se extendió desde 2020 hasta fines de 2023.

nacho levy y gloria carrá
Nacho Levy y Gloria Carrá.

Nacho Levy y Gloria Carrá.

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