Ellen DeGeneres se despidió de su show tras 19 años: cerró llorando con su amiga Jennifer Aniston

Luego de casi dos décadas al aire, el programa de televisión ‘The Ellen DeGeneres Show’ terminó sus transmisiones este 26 de mayo con Jennifer Aniston, su amiga, como invitada especial. Ellen DeGeneres concluye con su show tras acusaciones de ex miembros de equipo de conductas laborales tóxicas.

Pasaron 20 años al aire, 19 temporadas, 60 premios Emmy y más de 3 mil episodios, y el show de Ellen DeGeneres llega su fin. La anfitriona trató de combatir estereotipos, a través del humor y de entrevistar a celebridades, y llegó hasta darle batalla a Oprah Winfrey en un momento. Celebrities de todos los ámbitos se sentaron en el sillón con DeGeneres para presentar sus proyectos y bromear.

Ellen DeGeneres, en sus inicios

El fin del show sucede tras acusaciones de ex miembros de su equipo realizadas el año pasado, quienes aseguraron que dentro del programa había conductas laborales tóxicas y de que Ellen DeGeneres actuaba completamente distinto a su estilo de siempre “ser amable”.

Para su último programa, estuvo su primera invitada, Jennifer Aniston. Ellen remarcó que la actriz de Friends estuvo en el show 20 veces. “De nada”, dijo Aniston en tono de broma. Luego le dedicó unas palabras: “Te amo y te aprecio mucho y lo que le has dado al mundo durante los últimos 19 años. La contribución es interminable”.

Aniston y DeGeneres tienen una amistad de hace años

“Cuando comenzamos este programa, en 2003, no existían los iPhones ni las redes sociales. El matrimonio entre parejas del mismo sexo no era legal. Vimos el mundo cambiar, a veces para mejor, a veces para peor”, expresó DeGeneres. La conductora no pudo evitar las lagrimas al despedirse de su público.

En otro año, Ellen y Jennifer bromearon besándose al aire

Para cerrar, Jennifer (al igual que en la primera emisión) le regaló a su amiga una alfombra con el mensaje: “Gracias por los recuerdos”. Además, de presentar un video de la carrera de Ellen, en la que se mostraron los esfuerzos que incluyeron más de 400 millones de dólares en donaciones a organizaciones benéficas y “espectadores merecedores”.

La alfombra que le entregó Jennifer a Ellen, al igual que en su primer programa

Las reacciones de los famosos estadounidenses por el fin de “The Ellen DeGeneres show”

“¡Felicitaciones por un programa tan increíble! ¡Voy a extrañar mucho esto! ¡No puedo esperar a ver lo que harás a continuación! Gracias por tenerme en el show tantas veces”, escribió Kim Kardashian a través de una historia de Instagram.

La mamá de Kim, Kris Jenner escribió: “Felicitaciones por las 19 temporadas, Ellen. Estoy muy orgullosa de ti. Has traído tanta amabilidad y talento increíble, humor y humanidad justa al resto del mundo. Yo solo quiero agradecerte personalmente por todo lo que has hecho por mi familia. Te amo mucho”.

La mamá de Kim Kardashian también le agradeció a Ellen

Chris Pratt eligió grabar un video de agradecimiento y felicitaciones: “No puedo esperar a ver lo que harás a continuación”.