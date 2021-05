Fin de una era: Tras 19 años, Ellen DeGeneres anuncia el término de su programa

Recibió a invitados de renombre como Michelle Obama, Barack Obama, Sarah Paulson, Jennifer Aniston, Penélope Cruz, Britney Spears, Magic Johnson, Goldie Hawn y Kurt Russell, solo por nombrar algunos. Su programa fue nominado en 171 ocasiones a los premios Emmy, ganando 61 veces. En 2020, la presentadora incluso recibió el premio Carol Burnett Award. Sus seguidores diarios superan los 2,5 millones, sumando incluso su canal de YouTube y de otras plataformas.

Ellen recibiendo uno de sus Emmy. Exitoina

Pero ni esta gran camino ganado desde 2003, cuando inicio a su programa, pudieron detener su caída. Ellen DeGeneres anuncio que, tras 19 temporadas consecutivas, su programa llegó a fin. The Ellen DeGeneres Show terminó envuelto en señalamientos de intimidación, discriminación racial y acoso sexual.

En su despedida oficial Ellen recalcó que el fin no tenía nada que ver con las acusaciones. “Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío para mí”, según explicó a The Hollywood Reporter.

Pero a pesar de su defensa, en su anuncio también dijo que pronto recibirá a Oprah Winfrey, su predecesora, para hablar directamente sobre el “ambiente laboral tóxico” del que la han acusado exempleados y trabajados activos. Estas denuncias terminaron por manchar su reputación y perder cerca de un millón de seguidores.

La carta de disculpa y los famosos que la enfrentaron

Pasada la tormenta inicial, DeGeneres escribió una carta especial donde pedía disculpas a todos sus empleados: “El día uno de nuestro programa, le conté a todos en nuestra primera reunión que ‘The Ellen DeGeneres Show’ sería un lugar de felicidad: nadie levantaría nunca la voz, y todo el mundo sería tratado con respeto”.

En la misma carta, publicada por The Hollywood Reporter, podía leerse: “Obviamente, algo ha cambiado y estoy decepcionada de saber que no ha sido así. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que eso es lo contrario de lo que creo y de lo que espero de nuestro show”.

Pero incluso antes de que iniciaran los señalamientos, hubo más de una estrella que terminó por enfrentarse directamente a la presentadora en vivo, cuando no estaban de acuerdo con las situaciones que generaba. Entre ellas, suena por sobre todo su enfrentamiento con Dakota Johnson, actriz que no dudó en hacer frente a Ellen en su propio programa.