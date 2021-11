El Kuelgue y Bándalos Chinos, juntos en el Festival Nueva Generación

La música ha regresado con todo a los escenarios de la provincia y con ello una oleada de artistas llegan para tocar en vivo sus proyectos nacidos en cuarentena.

El encierro trajo consigo un sinfín de proyectos que se gestaron durante la cuarentena, algo que hoy desprende sus frutos. Así es que Mendoza se tiñe de nuevos ritmos, sonidos y letras de cada artista que visita nuestros escenarios.

Este fin de semana largo y con una apretada agenda de proyectos, llega a la provincia El Kuelgue y Bándalos Chinos en el marco del Festival Nueva Generación.

Así, la banda bonaerense integrada por Julián Kartún viene a presentar su último disco “Cuentito”. Acompañado de Santiago Martínez en voz y teclado, Juan Martín Mojoli en bajo, Nicolás Morone en guitarra, Pablo Vidal en saxo y Tomás Baillie en batería, la banda emprende su gira nacional y desembarca en Mendoza.

“Había mucha necesidad de salir a tocar por muchísimas razones. Una es nuestra propia necesidad laboral y el espíritu de la pasión y vocación de hacer lo que hacemos”, explica Santiago Martínez en conversación con el medio mientras cuenta la experiencia de regresar a los escenarios.

“Por supuesto que también salir a mostrar nuestra nueva música porque estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, la gente también está re manija, nos lo hacían saber por las redes y de hecho así fue, los shows se han agotado en todos lados.”

La banda de Kartún ha pisado en varias ocasiones la provincia y hoy, después de una pandemia de por medio, se reencuentra con su público cuyano mientras que también se suma a su banda colega y amiga, Bándalos Chinos.

Por su parte, la banda integrada por Gregorio Degano, Salvador Colombo, Tomás Verduga, Matías Verduga, Iñaki Colombo y Nicolás Rodríguez del Pozo regresa a Mendoza después de casi dos años.

Bándalos llega con el adelanto de su nuevo trabajo “Mi Fiesta”, el single que será parte de su próxima placa. Además, se preparan para estrenar su videoclip protagonizado por Peter Lanzani y dirigido por Tomás Terzano.

La banda se plantea el gesto casi revolucionario de volver a lo esencial: un beat de batería y bajo implacable, cálido en su añorada humanidad y preciso en su pulso natural, guitarras funkies que juegan verso a verso y la melodía que crece de modo sugerente.

Después de haber lanzado su disco “Feliz Navibach” a principios de año, Bándalos Chinos ya planea su próximo trabajo y presenta el primer corte en nuestra provincia.

A esta dupla se suma el Dj Set de Mariano Mellino y Agustín Paoletti en una nueva edición de El Baile Outdoor.

El show está programado para esta hoy a partir de las 16 horas en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Las entradas están disponibles en tuentrada.com, Maxi Mall y en boletería del predio una hora antes del show.

El Kuelgue y su regreso a Mendoza

Los conciertos vuelven prácticamente a su normalidad y así las bandas se preparan para el reencuentro con su público. Con un disco nuevo que espera ser presentado en público, El Kuelgue regresa a la provincia con planes de un show a puro disfrute.

“El contexto no es un toque que sea de El Kuelgue solo así que tenemos que hacer una lista que funcione en ese contexto, que tenga el tiempo correcto y que el timing no baje para que enganche a los que no nos conocen.”, explica Santiago. “Vamos a hacer todo lo que funcione para el contexto, sin dejar de lado las nuevas canciones.”

Ya vienen de tocar en vivo en Montevideo, Mar del Plata y Rosario, donde su nueva música ya resonó por primera vez. Ahora Córdoba y Mendoza se preparan para recibir los ritmos y melodías alternativas de este sexteto.

“Hay una puesta fuerte cuando tocamos ‘Altos vuelos’, que es una canción tipo candombe y murga, y tiene una letra muy poderosa que habla de libertad. En este momento que hemos estado tanto tiempo encerrados tiene cierto revuelo”, cuenta el tecladista sobre la canción que más repercusión ha tenido en vivo.

Sin embargo, cuenta que en nuestra provincia no será de la manera usual en que la vienen interpretando. “En la mayoría de los shows la hemos hecho con una murga invitada, de 15 o 16 voces arriba del escenario. Ahora por lógica no podremos hacerlo, pero esas voces serán suplantadas de alguna forma.”

Cuentitos, su quinto álbum de estudio

La banda lanzó Cuentitos a poco de terminar el aislamiento obligatorio. Se trata de su quinta placa de estudio, en el que recopila ocho temas propios, con su característico sonido.

Con su principio, nudo y desenlace, la narrativa de El Kuelgue, nos va llevando por sonoridades bien eclécticas, proponiendo al oyente recorrer distintos universos.

La clave de este disco: sus ritmos van variando entre el pop y la chacarera, el bolero y el candombe, algo que vuelve único el sonido y la experiencia de ser escuchado. El álbum contó con la participación de Julieta Venegas en” La mirada”, Irene Atienza y Media y murga en “Altos vuelos”.

- ¿Cómo fue el trabajo de Cuentito, con una pandemia de por medio y varias restricciones?

Fue difícil, pero lo fuimos sorteando de forma remota con algunos encuentros, a medida que se iban permitiendo hacíamos encuentros. Es un disco que representa al Kuelgue en tanto a los estilos variados, hay letras absurdas, pero también mucho contenido dentro de lo absurdo. Son ocho canciones muy fáciles de escuchar, pero con un contenido que puede seguirse encontrando cosas cada vez que uno lo escucha.

- ¿Qué aprendieron de este disco?

En este disco hicimos mucho laburo de producción, eso estuvo muy bueno porque fue un laburo grupal muy groso. Obviamente algunos dirijan más que otros, pero todos aportaron desde su lugar.

"Es un disco que representa al Kuelgue en tanto a los estilos variados, hay letras absurdas, pero también mucho contenido dentro de lo absurdo."

- ¿Cómo fue interpretar el disco por primera vez en vivo? ¿Qué sintieron y qué sintió la gente?

Fue una buena recepción, todavía estamos haciendo pruebas cuando vamos y hacemos listas, vemos que nos pasa y qué le pasa a la gente, lo ponemos en práctica en el siguiente show. Vamos viendo cuál es el orden más óptimo, todavía lo estamos descubriendo, pero la gente se re copa cuando tocamos los temas nuevos.

- ¿Qué depara a El Kuelgue en lo que queda el 2021?

Estamos preparando temas nuevos para grabar a fin de año, pensamos hacer dos videos de canciones inéditas como regalo para la gente así que hay bastante expectativas. Y preparando el show de CABA que es la frutilla del postre ahora a fin de año. Todavía no está muy claro si habrá más shows, pero es la idea.