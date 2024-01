Cuáles son los mejores abrigos para cuando te toca un día fresco en verano.

Ya sea que te toque un día nublado o salgas de noche en verano, el airecito fresco que tanto amamos puede hacer que las temperaturas bajen abruptamente. Y aunque es lindo jugar al día de invierno en pleno diciembre. estos cambios de tiempo nos perjudican cuando no sabemos que ponernos.

Por eso, siempre es necesario tener una selección de abrigos, ya sea en la valija de viaje o en tu placard, para cuando te tocan días frescos de verano en los que no hace falta estar muy abrigado.

A continuación, te dejamos algunas de nuestras recomendaciones.

Camisa Oversized

Puede ser la clásica blanca o de algún otro color que te guste. Es ideal para usarla abierta por encima de tops y le da un toque muy canchero y veraniego al look ideal para cuando solo corre una suave brisa. Podes usarla con shorts, jeans largos, faldas o la parte de abajo que quieras.

Abrigos para este verano: camisa oversized.

Campera de cuero

Esta opción es un poco más elevada pero que va muy bien para looks tanto de día como de noche. Te levanta cualquier outfit pero sí es mucho más abrigada que una camisa, por lo que iría bien para días más frescos.

Abrigos para este verano: campera de cuero.

Buzo

Aunque no lo creas, un buzo es una prenda con un gran potencial para subir un outfit si se lo utiliza de manera correcta. Podes optar por alguno en color neutro que vaya bien con cualquier cosa y darle una vuelta de rosca poniéndotelo sobre los hombros, o bien, usarlo comúnmente sobre un top o remera.

Abrigos para este verano: buzo.

Campera de jean

Un clásico que jamás podrá faltar en tu placard. La campera de jean azul es un must have que nunca pasará de moda porque va bien con muchos looks. La última tendencia es usarla en formato oversized para hacer que tus outfits se vean urbanos y bien cancheros.

Abrigos para este verano.

Ahora vos y tu armario ya están listos para afrontar cualquier pasada del frente frío.