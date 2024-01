Qué modelos de top tejidos en crochet están en tendencia para este verano

Por todas las redes sociales están dando vuelta las fotos de los tops más virales del momento. Las mangas de crochet son un must have de este verano, pero esta no es la única pieza de moda en este momento.

Existen decenas de modelos de tops tejidos que usan tanto para la playa como para el street wear de todos los días. Halter. irregulares, bandó, pecheras; hay muchos modelos que podes probar y acá te dejamos algunos.

Qué tops tejidos están de moda esta temporada

Modelos de top crochet que no te pueden faltar este verano.

Modelos de top crochet que no te pueden faltar este verano.

Modelos de top crochet que no te pueden faltar este verano.

Modelos de top crochet que no te pueden faltar este verano.

Modelos de top crochet que no te pueden faltar este verano.

Modelos de top crochet que no te pueden faltar este verano.

Modelos de top crochet que no te pueden faltar este verano.

Modelos de top crochet que no te pueden faltar este verano.

Ahora ya tenés toda la inspo necesaria para armar los looks más cancheros de este verano con los tops tejidos en crochet.