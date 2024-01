Cómo lograr el bronceado perfecto en muy simples pasos.

Si este verano querés lucir un buen bronceado natural pero sin dañar tu piel, en esta nota te contamos todos los tips para que termines las vacaciones con una piel dorada, hidratada y reluciente.

Está muy de moda la tendencia del bronceado natural sin exponerse al sol; como por ejemplo, las brumas autobronceantes para colocarse en casa o el bronceado de caña de azúcar que se rocían sobre la piel en cualquier centro de belleza.

Sin embargo, hay gente que prefiere el bronceado tradicional bajo el sol; pero es muy difícil lograrlo sin descuidar la piel. Por eso, te dejamos algunos tips que te van a ayudar a tomar un color parejo y saludable este verano 2024.

1. Ser constante pero prudente con la exposición al sol

Para lograr un buen bronceado es clave ser constante con la exposición al sol. Podes ponerte de 15 a 20 minutos de frente y espalda algunos días de la semana en horarios fuera de la franja horaria del mediodía que es cuando el sol está más fuerte.

2. Usar protección

Para tener un bronceado saludable y no arriesgarse a tener quemaduras indeseadas, es crucial usar protector solar en todo el cuerpo: cara, cuello, escote, torso, brazos, piernas, glúteos y espalda. Te recomendamos que el factor de protección sea de 30 para arriba, y no te preocupes que este no afectará en tu proceso de bronceado. Vas a poder tomar color igual aunque estés usando protector.

3. Exfoliarse

La exfoliación constante va a eliminar la piel muerta para dejar al descubierto la nueva, luminosa y radiante. Te recomendamos hacerlo dos veces por semana con algún exfoliante mecánico como el guante rugoso o alguna manteca corporal.

4. Hidratarse

Es muy importante hidratar la piel con crema corporal todos los días después de la ducha para que la piel se vea radiante y saludable, y el bronceado se luzca mucho más.

5. Usar bikinis

Las mallas enterizas, trikinis o con tiras cruzadas no son la mejor opción ya que van a dejar un bronceado desparejo en la zona del torso y escote. Por eso, te recomendamos optar por trajes de baño de dos piezas para que el color sea el mismo en todo el cuerpo.