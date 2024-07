Aprende a hacer el maquillaje de novia de Oriana Sabatini: te dejamos el tutorial paso por paso

Oriana Sabatini se convirtió esta semana en un ícono de moda no solo para las bride to be sino que para todos los amante del estilo clásico y minimalista. La actriz contrajo matrimonio con Paulo Dybala el pasado sábado 20 de julio y su look de novia fue furor en redes.

En esta nota, te enseñamos a hacer el maquillaje que usó Oriana ese día, un soft glam ideal para salir con amigos, tomar algo en un bar o ir a algún evento especial. El makeup fue una de las partes más excepcionales de su look de novia y, a continuación, te dejamos el paso a paso para que puedas hacerlo en casa.

Oriana Sabatini

Paso 1: Preparación de la piel

Limpieza y tonificación: Limpia tu rostro con un limpiador suave y aplica un tónico para equilibrar el pH de tu piel.

Hidratación: Aplica una crema hidratante adecuada a tu tipo de piel para asegurarte de que el maquillaje se aplique de manera uniforme.

Primer: Utiliza un primer para alisar la piel y prolongar la duración del maquillaje.

Paso 2: Base y corrección

Base: Aplica una base de maquillaje de cobertura media a alta con un acabado natural. Usa una brocha o una esponja para difuminarla bien.

Corrector: Usa un corrector en las ojeras y en las imperfecciones. Difumina con una brocha con los dedos.

Polvo: Sella la base y el corrector con un polvo translúcido, especialmente en la zona T para controlar el brillo.

Paso 3: Cejas

Definición: Peina las cejas y rellénalas con un lápiz o sombra para cejas que se asemeje a tu color natural.

Gel fijador: Aplica un gel fijador para mantenerlas en su lugar.

Oriana Sabatini

Paso 4: Ojos

Sombra de ojos: Aplica una sombra base de tono neutro en todo el párpado. Luego, utiliza un tono grisáceo en el pliegue para dar profundidad y un tono más claro en el párpado móvil para iluminarlo.

Delineador: Aplica un delineador líquido o en gel a lo largo de la línea de las pestañas superiores para un acabado definido. Podes hacer un pequeño cat eye para darle un toque más glamoroso.

Pestañas: Riza las pestañas y aplica una capa generosa de máscara. Si queres un efecto más dramático, puedes usar pestañas postizas. Eso hizo que el look de Oriana resalte mucho más.

Paso 5: Contorno y rubor

Contorno: Utiliza un polvo o crema de contorno para esculpir el rostro. Aplica en las mejillas, mandíbula y lados de la nariz.

Rubor: Aplica un rubor de tono rosado en las manzanas de las mejillas para un toque de color saludable.

Paso 6: Iluminador

Iluminador: Aplica un iluminador en los puntos altos del rostro: pómulos, puente de la nariz, arco de cupido y un poco en la frente.

Paso 7: Labios

Delineador: Delinea los labios con un lápiz de un tono similar al de tu labial.

Labial: Aplica un labial de tono nude o rosa suave para un look elegante y sofisticado. Opta por un acabado mate o ligeramente satinado.

Paso 8: Fijador de maquillaje

Spray fijador: Rocia un spray fijador por todo el rostro para asegurar que el maquillaje dure toda la noche.

¡Y listo! Siguiendo estos simples pasos vas a lograr un maquillaje para deslumbrar en cualquier evento.